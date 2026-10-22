Castilla y León abre sus becas de Bachillerato y FP con hasta 450 euros y otros 1.600 por residencia

Las becas de Bachillerato y FP pueden pedirse del 21 de octubre al 18 de noviembre. También contemplan hasta 125 euros por excelencia académica.

Las familias con estudiantes de Bachillerato o FP en Castilla y León pueden solicitar desde este 21 de octubre nuevas ayudas para el curso 2026-2027. La convocatoria publicada ayer en el BOCYL establece entre 200 y 450 euros según la renta. Añade hasta 1.600 euros por residencia y entre 50 y 125 euros por rendimiento académico, cuando corresponda. El plazo termina el 18 de noviembre y existe una incompatibilidad decisiva con la beca estatal concedida para los mismos estudios.

Las becas de Bachillerato y FP exigen haber solicitado la ayuda estatal

La convocatoria alcanza a estudiantes matriculados en centros de Castilla y León y exige que la residencia familiar y el domicilio fiscal estén allí. Además de Bachillerato y los tres niveles de FP, incluye determinados estudios artísticos, deportivos e idiomas oficiales. También contempla cursos preparatorios de acceso y especialización de FP, con las condiciones correspondientes a cada enseñanza y centro. Quien ya posea un título del mismo nivel o superior no puede obtener la ayuda para esos estudios. Las condiciones académicas y económicas deben cumplirse conjuntamente.

Hay un requisito que puede generar confusión: debe haberse solicitado dentro de plazo la beca general del Ministerio para idénticos estudios y curso. Se exceptúa al alumnado cuyas enseñanzas no estén incluidas en ese programa estatal. Sin embargo, la orden autonómica impide cobrar esta ayuda junto con la estatal concedida para la misma enseñanza en 2026-2027. También excluye otras subvenciones destinadas al mismo fin. Solicitar previamente la beca ministerial y acumular después ambas ayudas son situaciones diferentes, aunque sus trámites puedan coincidir en el tiempo.

La renta de 2025 determina si corresponden 200, 250, 350 o 450 euros

La cuantía variable depende del porcentaje que represente la renta familiar respecto al umbral máximo aplicable. Hasta el 25 % de ese límite corresponden 450 euros; superarlo sin exceder el 50 % permite recibir 350. El tramo superior al 50 % y hasta el 75 % recibe 250 euros. Desde ahí hasta el límite máximo corresponden 200. Para una familia de cuatro miembros, el umbral anual es 40.773 euros. Con tres integrantes asciende a 34.332 euros y con dos, a 25.293, conforme a la convocatoria.

La Administración toma las rentas de 2025 y aplica el cálculo fiscal y las deducciones previstos. Por eso, el umbral no equivale directamente al salario bruto de una nómina. Existen ajustes por familia numerosa, discapacidad, monoparentalidad y determinadas situaciones familiares. El domicilio en una población de menos de 10.000 habitantes permite deducir un 10 % de la renta computada. Como ejemplo, cuatro miembros con una renta final computable de 9.000 euros quedarían por debajo de 10.193,25 euros, el primer tramo. La cuantía variable sería de 450 euros si cumplen los demás requisitos.

La residencia y las buenas notas pueden elevar la ayuda hasta 2.175 euros

El componente de residencia requiere obtener la ayuda variable y justificar que es necesario vivir fuera del domicilio familiar durante todo el curso. La distancia y los transportes públicos deben impedir asistir al horario lectivo desde casa. También se exige enseñanza presencial con al menos veinte horas lectivas semanales. El importe previsto es de 1.600 euros, sin superar el coste real del alojamiento. El alumnado de FP de grado básico queda excluido de este componente. Puede considerarse el domicilio más próximo al centro perteneciente a un integrante computable o donde este resida habitualmente.

La excelencia académica aporta 50 euros para notas entre 8 y 8,49; 75 entre 8,50 y 8,99; y 100 entre 9 y 9,49. Desde 9,50 corresponde el máximo de 125 euros. No acceden a este complemento FP básica, cursos preparatorios de acceso ni escuelas oficiales de idiomas. La suma máxima de los tres componentes es 2.175 euros por curso, calculada como 450 más 1.600 más 125. Alcanzarla exige reunir todas las condiciones de las tres modalidades. Algunas enseñanzas y matrículas parciales solo pueden recibir la cuantía variable mínima.

Cómo presentar la solicitud antes del 18 de noviembre y conservar la ayuda

Debe cumplimentarse una solicitud normalizada por estudiante mediante la aplicación habilitada y presentarla por una vía admitida, electrónica o presencial. Rellenar el formulario sin registrarlo no completa el trámite. Intervienen las firmas del alumno adulto o sus representantes, junto con las de los miembros computables mayores de edad. La presentación electrónica requiere el documento complementario de firmas cuando proceda. Se aportarán los justificantes familiares, académicos y de residencia que correspondan. Si se registran varias solicitudes, prevalece la última. Las listas provisionales abrirán diez días hábiles para subsanar defectos.

La adjudicación prioriza las rentas más bajas hasta agotar el presupuesto y el pago se realiza mediante una transferencia única. La resolución tiene un plazo máximo de seis meses; transcurrido sin publicación, la solicitud puede entenderse desestimada. Cancelar la matrícula obliga a devolver la ayuda en los términos de la orden. También se exige asistir al menos al 80 % de las horas, salvo causas justificadas; incumplirlo puede provocar un reintegro proporcional.

La sede de la Junta reúne la convocatoria, los anexos y el acceso a la solicitud.