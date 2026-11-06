Sanidad cambia las guardias de los médicos residentes y fija un nuevo límite de 17 horas

La reforma de las guardias de residentes suma jornada ordinaria y atención continuada cuando se encadenan sin descanso. Las mejoras retributivas comenzarán antes.

El Consejo de Ministros aprobó el 3 de noviembre la reforma laboral de los residentes en Ciencias de la Salud. Sanidad anuncia un máximo de 17 horas cuando se enlacen jornada ordinaria y guardia sin el descanso previsto. Esa modificación de jornada será aplicable desde el 1 de septiembre de 2027. El nuevo régimen retributivo comenzará el 1 de enero. Por tanto, la aprobación introduce dos calendarios distintos para profesionales que deben organizar su formación, sus turnos y su economía.

Las guardias de residentes contarán junto a la jornada ordinaria

El límite de 17 horas abarca el trabajo seguido cuando no median al menos doce horas de descanso entre jornada ordinaria y guardia. Si un residente completa siete horas ordinarias, podrá enlazar como máximo otras diez de guardia. Esa suma evita interpretar que se autorizan siete horas normales más otras diecisiete continuadas. El descanso posterior deberá alcanzar doce horas. La planificación se comunicará con dos meses de antelación y habrá sistemas accesibles de registro horario para comprobar los límites.

La comparación con el artículo 5 del Real Decreto 1146/2006 permite identificar el cambio. Su redacción anterior contempla doce horas de descanso después de veinticuatro horas de trabajo ininterrumpido, con una excepción por emergencia asistencial. La reforma anunciada reduce a diecisiete el trabajo continuado en las condiciones descritas. Son siete horas menos respecto a aquel supuesto de veinticuatro. Este cálculo compara límites de organización, no afirma que todas las personas residentes realicen actualmente guardias de esa duración ni determina su salario.

La jornada ordinaria baja a 35 horas y habrá hasta cuatro módulos generales

Sanidad fija una jornada ordinaria máxima de 35 horas semanales de promedio semestral, salvo que un acuerdo establezca otro cómputo. El texto anterior situaba ese límite en 37,5 horas. La diferencia es de 2,5 horas semanales de promedio, aproximadamente un 6,7%. La suma de jornada ordinaria y guardias tendrá además un máximo de 45 horas semanales de promedio trimestral. Este régimen específico debe distinguirse de las 35 horas en las administraciones, cuyo ámbito y calendario responden a otras disposiciones.

La regla general permitirá hasta cuatro módulos mensuales de guardia, de diecisiete horas cada uno. Podrá añadirse otro por razones docentes justificadas. La insuficiencia estructural de plantilla no bastará para esa ampliación excepcional. También se contempla llegar voluntariamente a siete módulos, mediante consentimiento expreso y revocable. Esas posibilidades deben respetar el máximo conjunto de jornada. Cuatro módulos completos suman 68 horas al mes, pero ese cálculo aislado no demuestra que cualquier cuadrante cumpla los descansos y el promedio trimestral exigido.

El complemento de formación empezará en el primer año

La nota ministerial establece porcentajes mínimos del 18%, 28%, 38%, 48% y 58% del sueldo base, del primero al quinto año. Los servicios de salud podrán fijar cifras superiores. La regulación anterior comenzaba a reconocer el complemento desde el segundo curso. Sus porcentajes eran del 8%, 18%, 28% y 38%, respectivamente. Por tanto, comparar exclusivamente las cifras nacionales muestra una incorporación para el primer año y veinte puntos adicionales desde el segundo. Las mejoras autonómicas existentes pueden modificar el incremento individual.

Un ejemplo permite dimensionar esa comparación sin prometer una nómina concreta. Con un sueldo base hipotético de 1.300 euros, un complemento del 28% ascendería a 364 euros. Aplicar el 8% anterior daría 104 euros. La diferencia sería de 260 euros brutos en ese concepto, manteniendo la misma base y sin mejoras autonómicas. No representa un aumento del 20% sobre todo el salario. La nómina incluye otros componentes, entre ellos la atención continuada, y también depende de las guardias realizadas.

Enero y septiembre marcarán dos momentos distintos de aplicación

El comunicado del 3 de noviembre sitúa el régimen retributivo en el 1 de enero de 2027 y la jornada en septiembre. La entrada en vigor general se vincula al día siguiente de la publicación en el BOE. Son tres referencias que cumplen funciones diferentes. La reforma modifica una relación laboral especial regulada desde 2006. No anuncia una convocatoria de plazas ni sustituye el programa de cada especialidad. Las unidades docentes deberán adaptar su organización garantizando las competencias previstas en la formación.

La documentación preparatoria publicada en junio ya permitía comprobar ambos calendarios, aunque sus cifras económicas no coinciden con todas las anunciadas ahora. Aquella memoria contemplaba un 10% para el primer año; Sanidad comunica finalmente un 18%. Por eso deben utilizarse las condiciones aprobadas para informar sobre la reforma. El comunicado oficial de Sanidad recoge el resultado anunciado. El Real Decreto 1146/2006 permite contrastar el régimen anterior y comprender qué conceptos cambian.