Casi 2.500 euros por alumno y más de 500 solo al empezar septiembre, así será la vuelta al cole

Una encuesta de OCU entre casi 1.100 estudiantes sitúa en 548 euros el desembolso inicial y detecta grandes diferencias según el centro.

La vuelta al cole del curso 2026-2027 costará una media de 2.480 euros por alumno, un 4% más que el curso anterior. La estimación procede de una encuesta publicada por OCU el 26 de agosto de 2026. El estudio reúne información sobre casi 1.100 estudiantes de entre 3 y 18 años. El cálculo incluye las compras de septiembre, las cuotas, el comedor, el transporte y las actividades. Las familias también pueden consultar una guía de becas para estudiar durante el nuevo curso.

El gasto anual sube un 4% y alcanza 2.480 euros

Los 2.480 euros no representan solo el desembolso de los primeros días de clase. OCU suma los pagos anuales, como matrícula, libros, uniforme, material escolar o dispositivos. También incorpora los gastos mensuales de cuota, comedor, desayuno, ruta y actividades extraescolares. Por eso, la cifra final supera ampliamente los 548 euros necesarios, de media, para equipar al menor al comenzar septiembre.

El promedio ha aumentado un 4% frente al curso 2025-2026 y se ha alejado de los niveles registrados hace cinco años. OCU señala que la media nacional oculta diferencias relevantes. El coste cambia según la etapa educativa, el lugar de residencia y, especialmente, la titularidad del centro. Primaria y Bachillerato aparecen entre las etapas más costosas, por encima de Secundaria en numerosos casos. Se trata de una estimación basada en respuestas de socios, no de un registro administrativo.

La enseñanza pública cuesta 2.156 euros menos que la concertada

El centro elegido es el factor que más modifica el presupuesto familiar. En la enseñanza pública, el gasto anual se aproxima a 1.300 euros por estudiante. Las familias de centros concertados pagan 2.156 euros más que las de centros públicos. En los colegios privados, la factura supera los 8.700 euros. La diferencia respecto a la enseñanza pública se acerca a 7.500 euros por alumno y curso.

Las cuotas y la matrícula explican gran parte de esa distancia. OCU calcula un gasto medio de 1.681 euros por estos conceptos en la concertada. En la privada, el importe se acerca a 6.000 euros. Madrid registra el mayor promedio territorial de la encuesta, con 3.512 euros por alumno. Cataluña ronda los 3.000 euros, mientras Andalucía se sitúa en 2.007 euros. Galicia baja hasta 1.680 euros y la Comunidad Valenciana alcanza 2.190 euros.

Equipar al alumno en septiembre exige 548 euros de media

El desembolso inicial alcanza 548 euros de media, aunque puede crecer si hace falta un ordenador o una tableta. Los libros de texto representan 192 euros, algo menos que el curso pasado. A esa cantidad se añaden casi 90 euros de material escolar. La ropa, el calzado, el uniforme o el chándal suman otros 224 euros. La aportación al AMPA añade unos 43 euros anuales.

Gasto de inicio de curso Importe medio Libros de texto 192 euros Material escolar Casi 90 euros Ropa, calzado o uniforme 224 euros AMPA o asociación equivalente 43 euros Equipamiento total estimado 548 euros

La suma muestra que las compras visibles de septiembre son solo una parte del presupuesto. El comedor, la ruta y las extraescolares se mantienen durante varios meses. Reutilizar ropa, comparar precios y comprobar los programas autonómicos de libros puede reducir el pago inicial. Estas decisiones, sin embargo, no eliminan los gastos recurrentes que acompañan al curso completo.

Las ayudas escolares pueden reducir parte del desembolso

El impacto resulta mayor en hogares con varios hijos o ingresos ajustados. Algunas convocatorias estatales cubren enseñanza, transporte, comedor, residencia o reeducación. Entre ellas figuran las ayudas para necesidades educativas, destinadas al alumnado que acredita necesidades específicas. Sus cuantías dependen del concepto solicitado y de los requisitos económicos y académicos fijados en cada convocatoria.

También existen programas autonómicos y municipales para libros y material. Cataluña, por ejemplo, mantiene vales escolares de 60 euros para determinados cursos y centros sostenidos con fondos públicos. Estas medidas no se aplican igual en toda España. Cada familia debe revisar su comunidad, ayuntamiento y centro antes de comprar.

La encuesta anual de OCU reclama ampliar las ayudas y las deducciones fiscales para los hogares vulnerables.