4 ayudas para la vuelta al cole de 2026 y una se puede pedir hasta el 10 de septiembre

La ayuda estatal para alumnado con necesidad específica admite solicitudes hasta el 10 de septiembre. Los demás programas dependen de convocatorias autonómicas, centros o entidades sociales.

La vuelta al cole de 2026 exige un desembolso medio de 548 euros por alumno para libros, ropa, calzado y material escolar. El gasto previsto durante todo el curso alcanza los 2.480 euros, aunque cambia según el centro y la enseñanza. Ante estas cifras, las familias pueden consultar diferentes apoyos educativos. Sin embargo, a 1 de septiembre no todos admiten nuevas solicitudes, pese a coincidir con el inicio del calendario escolar 2026-2027.

La ayuda de apoyo educativo puede pedirse hasta el 10 de septiembre

La única de estas cuatro vías que mantiene abierto su plazo es la ayuda para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. El Ministerio de Educación permite solicitarla hasta el 10 de septiembre de 2026, a las 15:00 horas. Está dirigida a estudiantes con discapacidad, trastornos graves de conducta, comunicación o lenguaje, trastorno del espectro autista o altas capacidades. Puede consultarse junto a otras becas disponibles este curso.

Las cuantías dependen del apoyo requerido y de la situación familiar. El programa contempla hasta 1.795 euros para residencia escolar, 913 euros para reeducación pedagógica y otros 913 para reeducación del lenguaje. También incluye hasta 617 euros para transporte interurbano y entre 105 y 204 euros para libros. Existe, además, un subsidio general de 400 euros para quienes acrediten la necesidad específica exigida. La solicitud se tramita en el portal oficial de becas.

Tardes con Plan ofrece actividades gratuitas, pero no es una beca familiar

Tardes con Plan tampoco funciona como una transferencia económica entregada directamente a los hogares. El programa financia actividades extraescolares gratuitas para menores de entre 6 y 16 años. Las actuaciones abordan actividad física, alimentación, descanso, sueño y bienestar emocional. Se desarrollan principalmente en colegios públicos, espacios comunitarios y equipamientos cercanos situados en zonas vulnerables.

El Ministerio de Sanidad informó en julio de 2026 de que ya existían 95 actuaciones en 28 provincias. Estas actividades atendían a más de 12.800 niños y adolescentes. La segunda convocatoria dispone de más de 106 millones de euros, pero las solicitudes corresponden a entidades estatales sin ánimo de lucro. Estas organizaciones pueden presentarlas hasta el 30 de septiembre de 2026. Las familias deben preguntar al colegio, ayuntamiento o entidad social de su zona para saber si dispone de plazas.

RELEO Plus cubre libros en Castilla y León, aunque el plazo ya terminó

Castilla y León gestiona RELEO Plus para proporcionar libros gratuitos al alumnado de Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. El programa utiliza primero los ejemplares disponibles en los bancos de libros de los centros. Cuando no existen unidades suficientes, puede concederse una ayuda económica de hasta 280 euros en Primaria y 350 euros en ESO. Existen también otros vales para material escolar vinculados a convocatorias territoriales concretas.

El umbral económico de RELEO Plus para el curso 2026-2027 se fijó en 25.200 euros de renta familiar durante 2024. No obstante, la solicitud debía presentarse entre el 27 de noviembre y el 19 de diciembre de 2025. Por ese motivo, no puede pedirse ahora como una nueva ayuda de septiembre. Las familias que participaron deben consultar con su centro la asignación de ejemplares o la justificación de los libros adquiridos.

El transporte escolar depende de cada comunidad y de su propia convocatoria

Las comunidades autónomas también conceden ayudas para compensar los desplazamientos del alumnado que no puede utilizar una ruta escolar colectiva. La Comunidad de Madrid ha ofrecido cantidades de entre 260 y 1.100 euros por estudiante y curso. El importe se calcula según la distancia entre el domicilio familiar y el centro docente. La información detallada sobre las anteriores ayudas de transporte escolar permite comprobar qué alumnado podía beneficiarse.

La página oficial disponible corresponde todavía a la convocatoria madrileña del curso 2025-2026. Por tanto, esas cantidades no deben presentarse como una ayuda abierta para 2026-2027. Cada familia tendrá que revisar el portal educativo de su comunidad, la sede municipal y las comunicaciones de su centro. No existe una solicitud estatal única para libros, transporte o actividades extraescolares. De las cuatro opciones analizadas, solo la ayuda de apoyo educativo admite nuevas peticiones el 1 de septiembre de 2026.