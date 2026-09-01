Este pueblo de Málaga repartirá más de 4.000 litros de ajoblanco gratis el 5 de septiembre

La 56ª Fiesta del Ajoblanco reunirá degustaciones, visitas guiadas, flamenco, una verbena solidaria y transporte gratuito desde Torre del Mar.

Almáchar celebrará el sábado 5 de septiembre de 2026 la 56ª Fiesta del Ajoblanco, la gran cita gastronómica de este municipio de la Axarquía malagueña. La organización prevé repartir más de 4.000 litros de esta sopa fría entre los asistentes. El programa se extenderá desde la mañana hasta pasada la medianoche, con actividades gratuitas en varios puntos del casco urbano. La Junta de Andalucía confirmó el 31 de agosto la presentación de esta edición.

El taller de ajoblanco tendrá tres turnos y los free tours cuatro horarios

El taller «Aprende a hacer Ajoblanco» se desarrollará en el Centro de Mayores a las 10:00, 11:30 y 13:00 horas. Las plazas son limitadas y requieren reserva previa. La inscripción puede formalizarse en el 952 51 20 02 o mediante el correo turismo@almachar.es. La actividad enseñará el proceso de una receta basada en almendra, ajo, pan, aceite de oliva y vinagre.

Las visitas guiadas saldrán desde el Paseo de la Axarquía. Habrá turnos en español a las 11:00, 12:30 y 16:00 horas. La visita en inglés comenzará a las 11:30 horas. El formato se suma a otras fiestas gastronómicas con grandes repartos, donde el producto local organiza toda la jornada. El acceso gratuito al Museo de la Pasa amplía el recorrido cultural.

Las degustaciones ocuparán el Paseo de la Axarquía y el casco urbano

Entre las 12:00 y las 15:00 horas se servirá ajoblanco en el Paseo de la Axarquía y la Plaza del Santo Cristo de la Banda Verde. A las 12:30 horas comenzará el taller de «Pica de Pasas». El recorrido posterior incluirá uva moscatel, vino, pasas y masa de ajoblanco en distintos puntos del municipio. La celebración nació en 1968 y el Ayuntamiento la presenta como la fiesta gastronómica más antigua de Málaga.

La exposición del V Concurso de Pintura «Ventanas al Arte y al Moscatel» podrá visitarse entre las 12:00 y las 20:00 horas. A las 17:00 horas comenzará el pasacalles de la Panda de El Borge. Después actuarán el coro local, las escuelas municipales de baile y grupos de verdiales. También habrá escenas teatralizadas y una zona infantil. Quienes busquen más opciones pueden consultar otros planes gastronómicos en Málaga.

Manuel Sarriá dará el pregón antes de la Noche Flamenca

El acto institucional comenzará a las 20:30 horas en la Plaza de España. Manuel Sarriá Cuevas pronunciará el pregón y se entregarán los Premios Ajoblanco 2026. Los reconocimientos recaerán en Adolfo Cisneros, el programa «Techo de Cristal», la Fundación El Pimpi, el pueblo de Adamuz y la Revista Litoral. Los galardones representan los ámbitos de Almáchar, la Axarquía, Málaga, Andalucía y la cultura.

La Noche Flamenca arrancará a las 22:00 horas, con entrada gratuita. Participarán Esmeralda Rancapino, Rubén Martín, Moisés Navarro, Fátima Navarro, Delia Membrive, Luis de Mateo y Carlos Haro. A la misma hora, el Paseo de la Axarquía acogerá una verbena solidaria con música en directo. Habrá pollo al moscatel y sangría a un euro para recaudar fondos destinados a una asociación protectora de animales. La fiesta seguirá pasada la medianoche con zambomba y canciones de rueda.

El bus gratuito saldrá desde Torre del Mar y parará en Vélez-Málaga

El Ayuntamiento habilitará un autobús lanzadera totalmente gratuito desde la Estación de Autobuses de Torre del Mar. El vehículo realizará una parada en Vélez-Málaga antes de llegar a Almáchar. Las vueltas partirán desde el Parque María Zambrano, según el aviso municipal. El dispositivo permitirá asistir tanto a las degustaciones del mediodía como al pregón y las actuaciones nocturnas.

Los horarios anunciados son estos:

Salidas hacia Almáchar a las 12:00, 15:00, 19:00 y 22:00 horas.

Regresos hacia Vélez-Málaga y Torre del Mar a las 14:00, 17:00, 21:00 y 00:00 horas.

El último autobús regresará a medianoche, mientras algunas actividades continuarán después. Quienes deseen permanecer hasta el cierre deberán organizar otra opción de transporte. El servicio municipal facilita acudir sin vehículo propio y reduce la necesidad de buscar aparcamiento durante una jornada con elevada afluencia prevista