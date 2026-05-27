Llegan los vales de 60 euros para comprar material escolar: plazos, requisitos y comercios adheridos

Cada estudiante recibirá dos vales de 30 euros para comprar libros, material de papelería, mochilas, diccionarios o calculadoras. La nueva edición incorpora la posibilidad de gestionar los cheques en formato digital.

El curso escolar encara su recta final, pero muchas familias ya empiezan a pensar en septiembre. La vuelta al cole suele traer consigo un gasto importante en libros, material escolar y otros productos básicos. Por eso, la Generalitat ha aprobado la cuarta edición del vale escolar de 60 euros para el alumnado de Primaria y Secundaria que estudie en centros sostenidos con fondos públicos en Catalunya durante el curso 2026-2027.

La ayuda se entregará en forma de dos vales de 30 euros por estudiante. Estos podrán utilizarse para adquirir productos como libros, diccionarios, calculadoras, material de papelería o mochilas. Y ojo, porque este año llega una novedad importante: el sistema también podrá solicitarse y gestionarse de forma digital.

Quién puede solicitar los vales escolares de 60 euros en Catalunya

La medida está dirigida al alumnado matriculado en Primaria y Secundaria en centros públicos, concertados o de educación especial de Catalunya. También se tendrá en cuenta a los estudiantes desde el tercer curso del segundo ciclo de educación infantil, I5, aunque queda excluido el alumnado de cuarto de la ESO.

¿La familia tiene que hacer algún trámite previo? Según la información facilitada, los vales se enviarán a los domicilios durante el mes de junio. A partir de ese momento, podrán activarse a través de la web oficial del programa y empezar a utilizarse dentro del plazo previsto.

La ayuda estará vigente hasta el final de la campaña, poco después del inicio del curso escolar 2026-2027. Por tanto, conviene estar pendiente de la llegada de los cheques y no dejar su activación para el último momento.

Cómo se podrán usar los vales escolares y qué productos permiten comprar

Cada alumno recibirá dos cheques de 30 euros. Las familias podrán canjearlos en alguno de los más de 2.000 establecimientos adheridos a la plataforma de gestión del programa. Estos comercios deberán acreditar que su actividad está vinculada a la venta de material escolar. Los vales podrán utilizarse para comprar:

Libros, diccionarios, calculadoras, material de papelería y mochilas.

Además, las familias tendrán otra opción práctica: ceder el importe directamente al centro educativo. De esta manera, el dinero se destinará a reducir la aportación económica que habitualmente se solicita para material escolar. Vamos, una ayuda que puede aliviar un poco el bolsillo justo cuando más se nota el gasto.

Los comercios que quieran participar deberán cumplir los requisitos fijados y firmar una declaración responsable, comprometiéndose a aceptar los vales únicamente para los productos establecidos.