Tres profesiones con fuerte desgaste físico piden poder jubilarse antes sin perder pensión

La jubilación anticipada por penosidad sigue pendiente para estos colectivos. Registrar una solicitud no reduce por sí solo la edad de retiro.

Las camareras de piso, las trabajadoras de ayuda a domicilio y las tripulantes de cabina reclaman jubilarse antes sin recortes en la pensión. Sus sindicatos impulsaron iniciativas durante julio y agosto de 2026 para reconocer el desgaste de estas profesiones, con elevada presencia femenina. Sin embargo, no existe una aprobación general para estos colectivos. Pedir coeficientes reductores de la edad no permite aplicarlos automáticamente ni elimina las penalizaciones de una jubilación anticipada voluntaria.

La jubilación anticipada por penosidad no es la voluntaria

La jubilación anticipada por penosidad busca rebajar la edad legal por la dureza de la actividad. No es la modalidad voluntaria. Esta última permite retirarse hasta dos años antes, si se cumplen los requisitos, pero aplica descuentos sobre la pensión. Los coeficientes por penosidad reducen la edad de acceso y no deben confundirse con esas penalizaciones económicas. Tampoco garantizan cobrar lo mismo que el último salario, porque el importe depende de las cotizaciones.

Un ejemplo hipotético muestra la diferencia con los recortes por jubilación anticipada. Una trabajadora en activo con 42 años cotizados que adelanta 24 meses su retiro soporta, como regla general, una reducción del 17%. Si la pensión calculada antes del recorte fuera de 1.500 euros brutos mensuales, quedaría en 1.245 euros: 255 euros menos por paga. El supuesto presupone que cumple los demás requisitos y no concurren excepciones legales. No es una cuantía concedida a las profesiones que reclaman este derecho.

Qué han solicitado las camareras de piso y la ayuda a domicilio

FeSMC-UGT registró el 9 de julio de 2026 la solicitud para tramitar coeficientes reductores para las camareras de piso. El sindicato comunicó ese paso el 13 de julio y lo vinculó al esfuerzo físico, las lesiones musculoesqueléticas y el desgaste acumulado. También pidió la participación de otras organizaciones y de los representantes empresariales del turismo. El registro constituye una petición de estudio, no el reconocimiento de una edad de retiro concreta para las trabajadoras de hoteles.

En la ayuda a domicilio, UGT Servicios Públicos y CCOO anunciaron el 27 de julio el inicio de actuaciones para promover su expediente. Comunicaron su intención a ASADE, la patronal estatal del sector, y propusieron presentar conjuntamente la solicitud. Los sindicatos alegan movilización de personas dependientes, posturas forzadas, desplazamientos y exigencias emocionales. Su comunicado también recoge que presentarían la petición sindical si la organización empresarial no participaba. Esta iniciativa se refiere al Servicio de Ayuda a Domicilio, no indistintamente a cualquier trabajo de cuidados.

Los tripulantes de cabina reclaman una reforma del régimen aéreo

Los tripulantes de cabina mantienen una reivindicación que también busca modificar una regulación ya existente. El 25 de agosto de 2026, FSC-CCOO reclamó cambiar el Real Decreto 1559/1986 para incluir expresamente a este personal. El sindicato denuncia una diferencia de protección respecto a otras profesiones aeronáuticas y alega exposición a radiación y alteraciones del descanso por los turnos. Además, pidió agilizar el debate de una iniciativa parlamentaria relacionada con esa modificación, sin anunciar una aprobación del derecho.

El decreto ya prevé un coeficiente del 0,40 para pilotos y segundos pilotos, y del 0,30 para determinadas categorías técnicas. Se aplica al tiempo efectivamente trabajado en los puestos incluidos, no a todos los empleados de una aerolínea. Los tripulantes de cabina no aparecen expresamente en esa relación. La petición sindical pretende ampliar la cobertura de la norma, no trasladar automáticamente a la cabina un beneficio previsto para otra ocupación. Una modificación tendría que determinar expresamente su inclusión y las condiciones aplicables.

Qué falta por aprobar y cómo calcular la jubilación mientras tanto

El Real Decreto 402/2025 exige analizar datos de salud laboral y valorar si pueden modificarse las condiciones de trabajo. El procedimiento previo fija un plazo máximo de seis meses para resolver. La falta de respuesta no concede el derecho: el silencio es desestimatorio. Incluso una resolución favorable solo abre la tramitación del real decreto que reconocería los coeficientes. Después habría que concretar los puestos incluidos, las condiciones de acceso y la cotización adicional. Por eso, el plazo administrativo no garantiza una nueva jubilación al finalizarlo.

Mientras tanto, la edad ordinaria en 2026 es de 65 años con al menos 38 años y tres meses cotizados. Si no se alcanza ese periodo, asciende a 66 años y diez meses. El cambio de 2027 eleva a 38 años y seis meses la cotización necesaria para mantener el retiro ordinario a los 65. Para el resto, la referencia será de 67 años. Antes de solicitar la pensión, hay que comprobar los años cotizados y el calendario aplicable, sin descontar anticipos todavía pendientes de aprobación.