49 días después de la crisis de Ceuta, Navantia entrega a Marruecos un patrullero de 87 metros

La empresa pública ha formalizado la entrega del buque a la Marina Real marroquí. El programa comenzó en 2021 y ha generado más de un millón de horas de trabajo.

Navantia formalizó este jueves, 17 de septiembre de 2026, la entrega a la Marina Real de Marruecos del patrullero construido en San Fernando (Cádiz). La firma se produjo 49 días después de la entrada irregular masiva del 30 de julio en Ceuta. El contrato del buque, sin embargo, se remonta a enero de 2021 y su producción comenzó en julio de 2023. La entrega culmina así un programa industrial iniciado más de cinco años antes de la actual crisis fronteriza.

El contrato con Marruecos se anunció en 2021 y la construcción comenzó en 2023

Navantia anunció el contrato con la Marina Real de Marruecos el 8 de enero de 2021. Incluía el diseño y la construcción de un patrullero de altura en la Bahía de Cádiz. La compañía explicó entonces que Marruecos había comunicado sus especificaciones meses antes y que varios astilleros internacionales se interesaron por el proyecto. La fase de producción arrancó el 3 de julio de 2023 con el corte de la primera chapa en San Fernando.

Esta cronología permite diferenciar la entrega de septiembre de 2026 de una nueva adjudicación posterior a la crisis de Ceuta. También distingue dos momentos habituales en la construcción naval, ya que botadura y entrega son hitos distintos. El patrullero fue botado públicamente el 27 de mayo de 2025. El acta de entrega se ha firmado casi 16 meses después y sin ceremonia pública, según fuentes de la compañía citadas por Europa Press.

El patrullero mide 87 metros y puede llevar a 60 personas

El buque tiene 87 metros de eslora y 13 metros de manga, con capacidad para una dotación de 60 personas. Navantia lo presenta como una plataforma preparada para largos periodos de despliegue marítimo y diseñada para reducir costes de operación y ciclo de vida. El programa incluye además repuestos, herramientas, documentación y formación técnica en España para personal de la Marina Real marroquí.

El patrullero se incorpora a la actividad internacional de una compañía que desarrolla simultáneamente otros programas navales de Navantia. Durante la botadura de 2025, el representante marroquí Mohammed El Fadili calificó sus características tecnológicas como “de vanguardia”. El presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, situó entonces el proyecto dentro de la cooperación industrial entre ambos países.

El empleo asociado pasó de una previsión inicial de 250 puestos a 1.100 empleos contabilizados

El impacto laboral ofrece una comparación relevante. Cuando el contrato fue anunciado en enero de 2021, Navantia estimó cerca de 250 empleos durante tres años y medio. También calculó aproximadamente un millón de horas de trabajo para los astilleros de la Bahía de Cádiz. Cuatro años después, durante la botadura, la compañía elevó el balance a más de un millón de horas y alrededor de 1.100 empleos.

Las dos cifras de empleo no deben interpretarse automáticamente como magnitudes equivalentes. La comunicación de 2025 especifica que los 1.100 puestos incluyen empleos directos, indirectos e inducidos durante tres años. La nota inicial de 2021 hablaba de unos 250 empleos sin utilizar ese mismo desglose. El dato final refleja, por tanto, un perímetro más amplio de actividad vinculada al astillero y su industria colaboradora.

La entrega se produce mientras sigue abierta la investigación sobre la entrada masiva en Ceuta

La firma llega 49 días después de los acontecimientos del 30 de julio en Ceuta. El Gobierno declaró posteriormente una situación de interés para la Seguridad Nacional. El Real Decreto 681/2026 describe una “afluencia masiva y simultánea” de personas migrantes los días 30 y 31 de julio. La norma señala que la situación superó capacidades ordinarias de gestión, acogida, asistencia y seguridad ciudadana.

La Audiencia Nacional mantiene además diligencias sobre esos hechos. La magistrada María Tardón investiga, entre otras cuestiones, su organización, posibles apoyos y la eventual participación de agentes marroquíes, según informaciones sobre las actuaciones judiciales. La investigación permanece abierta, por lo que esas hipótesis no equivalen a conclusiones judiciales firmes. Las fuentes consultadas sobre el patrullero sitúan su entrega dentro del contrato iniciado en 2021 y no documentan una nueva contratación acordada tras la crisis de julio.