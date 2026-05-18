El Gobierno abre en mayo las nuevas ayudas de hasta 1.795 para familias con hijos con necesidades educativas especiales

El plazo para pedir las becas NEAE 2026-2027 se abre el 19 de mayo. Están dirigidas a familias con hijos con discapacidad, TEA, TDAH, trastornos graves o altas capacidades intelectuales.

El Ministerio de Educación ha publicado la convocatoria de ayudas para alumnos con necesidad específica de apoyo educativo. Estas becas pueden alcanzar los 1.795 euros y sirven para cubrir gastos de escolarización, comedor, transporte, residencia, material escolar o tratamientos de reeducación pedagógica y del lenguaje.

Quién puede solicitar las ayudas NEAE para necesidades educativas especiales en 2026

La convocatoria está destinada a alumnos con discapacidad, Trastorno del Espectro Autista, TDAH, trastornos graves de conducta, trastornos graves de la comunicación y del lenguaje o altas capacidades intelectuales.

Eso sí, no se conceden solo por tener un diagnóstico. La familia deberá acreditar oficialmente la necesidad específica de apoyo educativo y cumplir los requisitos de la convocatoria. ¿La clave? Presentar bien la documentación, porque una solicitud incompleta puede acabar denegada.

Además, el estudiante deberá estar escolarizado en un centro específico, aula de educación especial o centro ordinario autorizado. También tendrá que tener al menos 2 años antes del 31 de diciembre de 2025. Para altas capacidades, la edad mínima será de 6 años.

Plazo para pedir la beca NEAE y forma de presentar la solicitud

El plazo se abrirá el 19 de mayo de 2026 a las 08:00 horas y terminará el 10 de septiembre de 2026 a las 15:00 horas. La tramitación será obligatoriamente online, a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación.

Para solicitarla habrá que acreditar la necesidad de apoyo mediante certificados de orientación educativa o discapacidad. En el caso del alumnado con TEA, será necesario añadir un certificado médico de los servicios públicos de salud.

Si se piden ayudas para reeducación pedagógica o del lenguaje, también habrá que presentar informes del equipo de orientación educativa, certificados de inspección y documentación del profesional o centro que prestará el servicio.

Cuantías y gastos que cubren las becas NEAE del Ministerio de Educación

Las cuantías dependerán del tipo de ayuda concedida y de las necesidades del alumno. Estos son los importes máximos principales:

Concepto de ayuda Importe máximo Enseñanza 862 euros Transporte interurbano 617 euros Comedor escolar 574 euros Residencia escolar 1.795 euros Transporte urbano 308 euros Transporte de fin de semana 442 euros Reeducación pedagógica o del lenguaje 913 euros Altas capacidades intelectuales 913 euros Subsidio fijo adicional 400 euros

Las ayudas directas tendrán límites de renta y patrimonio. Para 2026, los umbrales van desde 12.534 euros en familias de un miembro hasta 36.089 euros en familias de cinco. Además, el transporte podrá incrementarse hasta un 50% si el alumno tiene una discapacidad motora superior al 65%.