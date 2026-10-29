Asturias ofrece una nueva oportunidad laboral a mayores de 45 años de Mieres con contratos de hasta 12 meses

El plan de empleo reserva plazas para mayores de 45 años y beneficiarios de prestaciones mínimas. La inscripción termina el 10 de noviembre.

El plan de empleo de Mieres mantiene abierta la inscripción para 27 contratos temporales a jornada completa, con una duración máxima de un año. El BOPA publicó las bases el 21 de octubre de 2026 y las solicitudes terminan el 10 de noviembre. Hay 21 puestos de peón sin requisitos específicos de formación o experiencia. Sin embargo, todos están reservados a colectivos determinados. Además, varias condiciones de acceso se comprueban con fechas de junio, no con la situación actual.

Los 21 puestos de peón del plan de empleo de Mieres están reservados

Doce puestos corresponden a personas mayores de 45 años en la fecha de contratación, prevista para diciembre de 2026. Los otros nueve se reservan a beneficiarios del Salario Social Básico o del ingreso mínimo vital durante algún día de junio de 2026. Por tanto, no existe un grupo general de peones abierto a cualquier desempleado. Estos puestos representan el 77,8 % de las 27 contrataciones, calculado sobre el reparto publicado. El resto son una ingeniería técnica y cinco puestos de oficiales de distintos oficios.

La convocatoria se dirige a desempleados de larga duración o personas consideradas en situación de exclusión social. Para el primer colectivo, las bases examinan los doce meses anteriores al 18 de junio de 2026. No se puede haber trabajado o participado en formación con relación laboral durante más de 93 días en ese periodo. Los contratos parciales siguen las reglas de cómputo de la convocatoria autonómica. Consultar la vida laboral por SMS permite revisar fechas y contratos antes de comprobar si se cumple esta condición.

Los requisitos de junio y los del contrato son diferentes

No se admite a quienes cobraban prestación contributiva por desempleo el 18 de junio. La exclusión social debe acreditarse en algún día de junio de 2026 mediante los servicios sociales públicos competentes. Para las reservas de prestaciones mínimas, se consideran beneficiarios tanto sus titulares como los integrantes de las unidades de convivencia definidas legalmente. Empezar a cobrar el ingreso mínimo vital después de junio no demuestra por sí solo el requisito temporal de esa reserva. Tampoco basta con encontrarse ahora en desempleo para acreditar la situación exigida meses atrás.

Al comenzar el contrato habrá que estar inscrito como demandante no ocupado en una oficina del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias. También deberá cumplirse entonces la edad exigida para las plazas reservadas a mayores de 45 años. Las personas seleccionadas formalizarán el compromiso de seguir un itinerario personalizado de inserción. Existe otra exclusión ligada a programas anteriores: haber trabajado más de 122 días para el Ayuntamiento o su sector público mediante determinados planes de empleo. Las bases identifican las convocatorias de 2024 y 2025 afectadas por esa limitación.

Los peones se eligen por sorteo y los oficios incluyen una prueba

Se realizarán dos sorteos públicos separados, uno para los nueve puestos vinculados a prestaciones mínimas y otro para los doce de mayores de 45 años. Cada persona inscrita recibe un número inicial. El baremo añade números por determinadas circunstancias acreditadas, entre ellas discapacidad y violencia de género. Por eso, el sistema no garantiza idénticas posibilidades a todos los participantes. Se extraerán al menos tres veces tantos números como plazas para disponer de reservas. Antes del sorteo habrá una lista provisional de números asignados, con posibilidad de reclamar.

Los cinco puestos de oficiales se distribuyen entre fontanería, albañilería, carpintería y pintura; albañilería cuenta con dos. Exigen la formación admitida para cada oficio, que contempla la ESO como alternativa, un año de experiencia y permiso de conducir B. Ingeniería requiere una de las titulaciones concretas enumeradas y también ese permiso. Estos perfiles pasan un supuesto práctico y una valoración de circunstancias personales, con máximos de diez y cinco puntos, respectivamente. La regla ordinaria exige cinco puntos en la prueba, aunque las bases permiten reducirla si faltan candidatos suficientes.

Las solicitudes terminan el 10 de noviembre y admiten dos opciones

Cada aspirante puede optar como máximo a dos puestos y debe presentar una instancia por cada opción, indicando su orden de preferencia. El trámite normalizado es el 09.02 de la sede electrónica municipal, dedicado al plan de empleo. También se admite presentación en los registros legalmente previstos y en la oficina municipal de la plaza de la Constitución. Su horario indicado es de lunes a viernes, de 9 a 14 horas. Para la vía electrónica puede prepararse un certificado digital de la FNMT, junto con la documentación necesaria.

La solicitud debe acompañarse de identificación y, cuando proceda, acreditaciones de discapacidad o violencia de género para valorar esas circunstancias. Las listas y anuncios posteriores se publicarán en el tablón electrónico de empleo temporal. La subsanación de la lista provisional tiene un máximo de tres días hábiles. Los diez contratos formativos anunciados junto al plan constituyen otra convocatoria, con cierre el 18 de noviembre. Ese plazo no amplía el de estos 27 contratos. Las bases completas del plan detallan la documentación, las reservas y el funcionamiento de las bolsas.