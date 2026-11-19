El formulario de los investigadores termina el 26 de noviembre a las 14.00 horas. Los centros disponen hasta el 3 de diciembre para presentar la solicitud.

La Agencia Estatal de Investigación abrió el 12 de noviembre las solicitudes de las ayudas Juan de la Cierva 2026. La convocatoria contempla 500 ayudas para contratos posdoctorales de tres años en centros españoles, con una retribución mínima de 31.200 euros brutos anuales. Para los investigadores interesados, la fecha decisiva es el 26 de noviembre a las 14.00 horas. El plazo de los centros termina después, una diferencia que obliga a coordinar la candidatura antes de enviarla.

Los contratos tienen un salario mínimo y 18 ayudas reservadas

La resolución de la convocatoria distribuye las 500 ayudas entre 482 de acceso general y dos reservas de nueve. Una corresponde a personas con discapacidad igual o superior al 33%. La otra se destina al turno JDC-INIA-CCAA, vinculado a investigación agraria y alimentaria. El objetivo es completar la formación investigadora después del doctorado mediante incorporación laboral a centros de I+D.

La cifra salarial es un mínimo bruto anual que debe aparecer en el contrato. Las bases establecen el abono en doce pagas con las extraordinarias incluidas: sobre ese mínimo, el cálculo equivale a 2.600 euros brutos mensuales. No es una estimación de sueldo neto. El centro asume los costes de contratación que excedan la ayuda y los incrementos que correspondan. Es una relación laboral, diferente de las becas de prácticas universitarias dirigidas a estudiantes que todavía cursan su titulación.

El doctorado y el centro de destino deben encajar en las bases

El acceso exige cumplir las condiciones relativas al grado de doctor. Para el turno general y JDC-INIA-CCAA, las bases sitúan la fecha de obtención entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2026. La referencia utilizada es la defensa y aprobación de la tesis. El documento también regula ampliaciones del límite inferior por determinadas interrupciones de la actividad investigadora, que deben acreditarse conforme a sus condiciones.

Entre esas situaciones figuran incapacidad temporal y periodos vinculados al nacimiento, adopción, cuidados o violencia de género. No se trata de una ampliación automática para cualquier trayectoria: cada supuesto tiene reglas documentales. Los centros elegibles incluyen universidades, organismos públicos de investigación y otras entidades científicas previstas en la resolución. El turno agrario restringe la participación a sus organismos específicos. Si la titulación procede del extranjero, las condiciones de la convocatoria deben comprobarse sin confundirlas con otros procedimientos de homologación de títulos extranjeros.

El formulario personal cierra una semana antes que la solicitud del centro

La página de tramitación de la AEI fija del 12 al 26 de noviembre, a las 14.00 horas peninsulares, el formulario de participantes. La aplicación para los centros permanece abierta hasta el 3 de diciembre a la misma hora. Ese margen adicional corresponde a la institución solicitante. No amplía el tiempo disponible para que la persona candidata complete su parte ni sustituye una candidatura que no se hubiera formalizado correctamente.

La firma electrónica es opcional en el formulario personal, según la información de la agencia. Para la presentación del centro resulta obligatoria la firma de su representante legal. Los dos niveles de tramitación tienen funciones diferentes: el investigador incorpora sus datos y documentos, mientras la institución presenta la solicitud de participación. El interesado debe comprobar con su centro qué documentación necesita y cuándo debe entregarla, especialmente si existen fechas internas de preparación anteriores al cierre oficial.

El currículo abreviado y el historial del equipo tienen límites de extensión

La candidatura requiere un currículo abreviado en el modelo normalizado o generado mediante el sistema CVN de FECYT con la opción de la AEI. La aplicación no admite documentos de más de cuatro páginas. La agencia aplica las mismas limitaciones al currículo del investigador tutor. También publica modelos e instrucciones para el historial científico y técnico del equipo, que permiten identificar los apartados exigidos antes de adjuntar archivos.

El historial admite un máximo de diez páginas y un archivo PDF de hasta cuatro megabytes. Su presentación se recomienda preferentemente en inglés y debe respetar las especificaciones tipográficas publicadas. Estos límites forman parte de la preparación de la solicitud, además de acreditar la trayectoria científica. La convocatoria se resolverá mediante evaluación: enviar el formulario no garantiza financiación ni contratación. El paso inmediato es concretar la participación con el equipo receptor y completar la documentación dentro del plazo personal.