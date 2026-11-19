El Ayuntamiento volvió a difundir el 11 de noviembre un programa anunciado en septiembre. Requiere empadronamiento, correo electrónico y superar cada curso para descargar el diploma.

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ofrece 375 cursos gratuitos por internet a vecinos de 16 años o más a través de su Escuela Virtual de Formación. La Concejalía de Empleo volvió a difundir el programa el 11 de noviembre, aunque la cifra ya aparecía en una presentación municipal del 3 de septiembre. La actualidad está en su disponibilidad y acceso. Para participar se exige empadronamiento y correo electrónico, con una modalidad flexible que permite organizar el aprendizaje sin horarios cerrados.

El catálogo permite estudiar desde casa y elegir entre distintas áreas profesionales

La información municipal del 11 de noviembre sitúa la oferta en la decimotercera edición de la escuela. Incluye diseño, idiomas, administración, programación, recursos humanos y materias industriales, además de legislación, prevención, calidad y medio ambiente. Los 375 son cursos del catálogo, no una cifra de plazas ni de contratos futuros. Antes de escoger, puede identificarse una competencia que interese mejorar y su relación con el trabajo buscado, para después incorporarla a un currículum profesional con una descripción precisa.

El programa funciona mediante autoaprendizaje. Eso permite distribuir el estudio alrededor del trabajo o las obligaciones personales, sin que la nota anuncie una clase obligatoria a una hora concreta. La flexibilidad requiere reservar tiempo y revisar las condiciones de la ficha elegida. La duración de un curso no debe trasladarse automáticamente a otro. Tampoco puede suponerse que todos comiencen el mismo día o tengan idéntico nivel, porque agrupan materias y objetivos diferentes.

El acceso se tramita por los canales municipales y exige estar empadronado

La nota vigente identifica tres condiciones: estar empadronado en Torrejón, tener 16 años o más y disponer de correo electrónico. La inscripción y el acceso se canalizan mediante la web municipal y la Bolsa de Empleo de Torrejón. La edad incluye a las personas que ya han cumplido 16. No basta con trabajar en el municipio si no se cumple la condición de padrón publicada para este programa.

Una vez elegido el curso, el interesado debe seguir las instrucciones que aparezcan en el acceso municipal. Es útil emplear una dirección de correo que consulte habitualmente y conservar las comunicaciones de registro. La nota no fija una fecha común de cierre ni anuncia becas económicas por estudiar. Tampoco vincula el acceso a una situación de desempleo concreta. El objetivo del recurso es facilitar formación, y la participación no constituye una candidatura a un empleo del Ayuntamiento.

Algunas páginas conservan 368 cursos y no reflejan la cifra del último anuncio

La página general de la Escuela Virtual todavía muestra 368 cursos, mientras que la nota del 11 de noviembre recoge 375. También existe documentación municipal de septiembre con esta última cifra. Por tanto, no puede afirmarse que la ampliación se haya producido ahora. La diferencia entre páginas aconseja utilizar la información más reciente para las condiciones de acceso y comprobar el catálogo que aparece al entrar en la plataforma.

La descripción general explica que el aprendizaje utiliza materiales multimedia e interactivos, guías, manuales, bibliografía y herramientas de evaluación. Son elementos para trabajar los contenidos de manera autónoma. El alumno puede organizar un calendario propio y comprobar lo aprendido mediante las actividades disponibles. Una forma de elegir es comparar dos o tres programas con un mismo objetivo laboral y priorizar el que cubra una necesidad concreta, sin matricularse únicamente por acumular diplomas.

El diploma acredita el curso realizado y debe describirse con su alcance real

El Ayuntamiento anuncia que las personas que superen satisfactoriamente los cursos podrán descargar el diploma desde la plataforma. Ese documento permite acreditar la formación realizada. La nota no atribuye al conjunto del catálogo equivalencia con una titulación de Formación Profesional ni una habilitación para profesiones reguladas. Al incorporarlo al currículo, la información útil es nombre del curso, entidad, fecha y duración que figure en el documento. Los conocimientos adquiridos pueden explicarse mediante ejemplos de tareas que se sepan realizar.

Esta vía municipal también tiene un funcionamiento diferente de la formación bonificada de trabajadores, organizada mediante otro mecanismo. Para el vecino, el paso inmediato es comprobar que cumple las condiciones y acceder al catálogo desde los canales del Ayuntamiento. La elección puede centrarse en una herramienta, un idioma o una materia relacionada con su objetivo laboral. Después, completar las actividades y conservar el diploma permitirá dejar constancia de la formación que realmente haya superado