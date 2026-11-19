La convocatoria financia 200 euros mensuales durante un máximo de seis meses. Se exige selección previa para una estancia con reconocimiento académico y la adjudicación depende de la puntuación.

Los estudiantes de universidades catalanas seleccionados para una movilidad internacional pueden solicitar hasta el 27 de noviembre las ayudas MOBINT-MIF del curso 2026-2027. La convocatoria aporta 200 euros mensuales durante un máximo de seis meses, hasta 1.200 euros por beneficiario. El cierre será a las 14.00, hora de Barcelona. Se exige una estancia presencial con reconocimiento académico, matrícula universitaria y acreditación lingüística. Reunir las condiciones permite participar, pero la concesión depende de la puntuación y del presupuesto disponible.

La ayuda financia una parte de la estancia y se paga en dos tramos

La Generalitat ha destinado 2,75 millones de euros a esta convocatoria, según el anuncio institucional de las ayudas. La aportación mensual equivale a 600 euros para tres meses o a 1.000 para cinco, siempre que esos periodos sean los reconocidos y justificados. El máximo ordinario se alcanza con seis meses. La financiación cubre una parte de los gastos del intercambio, sin anunciar que asuma el coste completo del alojamiento, los viajes o la manutención.

El abono se divide en dos pagos del 50%. El primero requiere el documento de incorporación a la universidad de destino; el segundo, la validación de la justificación de la estancia. Para determinados beneficiarios de la modalidad A con destino en universidades de Occitania existe un complemento de 600 euros de la Eurorregión Pirineos Mediterráneo. Ese importe adicional no corresponde a todos los países ni a todos los solicitantes. Si se acorta la estancia, la ayuda puede ajustarse.

Se requiere una movilidad concedida y matrícula en una universidad catalana

El trámite oficial MOBINT-MIF se dirige a estudiantes de grado y máster oficial del sistema universitario de Cataluña. Deben haber tenido matrícula en 2025-2026 y mantenerla durante el disfrute de la ayuda en 2026-2027. Se exige nacionalidad española, de otro Estado de la Unión Europea o cumplir las condiciones de residencia previstas. Como regla general, deben haberse superado 60 créditos, con tratamiento específico para planes que incluyen movilidad obligatoria.

La modalidad A comprende Erasmus+ y determinados países asociados, como Reino Unido o Suiza; la B corresponde a otros destinos internacionales; y la C se vincula al programa de mejora de la formación de docentes. Quedan fuera los intercambios sin desplazamiento físico, doctorados, títulos propios y determinadas prácticas. En particular, unas becas de prácticas universitarias no constituyen por sí mismas una movilidad académica admitida por MOBINT. La documentación de la universidad de origen debe acreditar la estancia y su reconocimiento.

El nivel B2 permite acceder y otros méritos lingüísticos pueden sumar puntos

Una novedad de esta edición es la referencia a la lengua de docencia del destino. Debe acreditarse, al menos, un nivel B2 de una de las lenguas que figuren en la credencial de movilidad. Si se enseña en castellano, catalán, gallego o euskera, se exige B2 de inglés, francés, alemán o italiano. Las tablas oficiales identifican los certificados admitidos. El B2 utilizado para cumplir el requisito no suma por sí mismo puntos adicionales como mérito.

Las preguntas frecuentes de AGAUR fijan para A y B una nota mínima de 5,70 en Ingeniería y Arquitectura y 6,30 en los demás ámbitos. La modalidad C carece de esa nota mínima. La valoración de A y B asigna hasta 80 puntos al expediente y 20 a idiomas. En C son 70, 20 y otros diez por créditos superados. Pueden valorarse niveles superiores o conocimientos adicionales conforme a las bases.

La solicitud se presenta por internet y solo puede financiar una estancia

El formulario requiere identificación electrónica, certificado de movilidad, expediente académico actualizado y acreditación lingüística. Para máster se añade la nota de los estudios de acceso y, cuando proceda, su equivalencia si se cursaron en el extranjero. Durante el plazo puede presentarse una nueva solicitud para corregir errores: se considerará la última. Solo se admite una estancia por candidatura y la ayuda puede obtenerse una vez durante los estudios universitarios, aunque se hayan realizado otros intercambios.

La estancia debe situarse entre el 1 de junio de 2026 y el 1 de octubre de 2027. Los requerimientos y resoluciones se publican en el tablón electrónico de la Generalitat, con efectos de notificación. Como ocurre con otras resoluciones provisionales de becas, una fase intermedia no equivale a concesión definitiva. Tras enviar el formulario conviene conservar el identificador del expediente y consultar las comunicaciones. El plazo ordinario actual termina el viernes 27 de noviembre a las dos de la tarde.