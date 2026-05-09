Así funciona el nuevo permiso retribuido de 4 días que protege a los trabajadores ante emergencias familiares

Los trabajadores pueden ausentarse por horas, sin perder salario, cuando se produzca una situación urgente e imprevisible con un familiar. El derecho tiene cómputo anual y cuenta con respaldo del Tribunal Supremo.

Cuando un familiar enferma de forma repentina o sufre un accidente, el trabajador puede faltar al puesto y cobrar íntegramente ese tiempo, con un límite equivalente a cuatro días al año. Este permiso se recoge en el artículo 37.9 del Estatuto de los Trabajadores, incorporado en junio de 2023 mediante el Real Decreto-ley 5/2023.

La norma reconoce que «las personas trabajadoras tendrán derecho a que sean retribuidas las horas de ausencia» por causa de fuerza mayor familiar. La clave está en que exista una necesidad inmediata. Vamos, que no vale cualquier situación.

Quién puede pedir el permiso retribuido de cuatro días por urgencia familiar

Este derecho está pensado para trabajadores que deban atender una situación familiar urgente e imprevisible. Por ejemplo, cuando un familiar cae enfermo de improviso o sufre un accidente y la presencia del empleado resulta necesaria en ese momento.

No se aplica, en cambio, a supuestos previstos con antelación. Por eso, no cubre citas médicas programadas ni el acompañamiento a una operación conocida previamente. ¿La razón? El permiso nace para resolver una urgencia, no para cubrir situaciones planificadas.

Además, puede disfrutarse por horas. Esto significa que no es obligatorio ausentarse jornadas completas, sino solo el tiempo imprescindible. El límite se calcula de forma anual y equivale a cuatro días al año.

Qué ha confirmado el Tribunal Supremo sobre el cobro de estas horas

Este permiso cuenta con respaldo judicial tras la Sentencia núm. 416/2026, de 17 de abril, del Tribunal Supremo, que confirma íntegramente la resolución previa de la Audiencia Nacional de febrero de 2024.

El Alto Tribunal concluye que el artículo 37.9 del Estatuto de los Trabajadores es una afirmación categórica y no admite interpretaciones restrictivas. En consecuencia, las horas de ausencia por fuerza mayor familiar deben ser retribuidas desde el primer momento.

Según se detalla desde el CGPJ, la norma persigue la transposición de la Directiva (UE) 2019/1158, relativa a la conciliación familiar y profesional. Además, busca adaptar las condiciones de trabajo, reforzar la igualdad real y fomentar la corresponsabilidad familiar.

Diferencias entre la urgencia familiar y el permiso por hospitalización o enfermedad grave

Conviene no confundir este derecho con el permiso por hospitalización o enfermedad grave del artículo 37.3.b). Ese permiso contempla cinco días laborables para casos como ingresos hospitalarios o intervenciones quirúrgicas.

Por tanto, la diferencia principal está en el origen de la ausencia. Si la situación es urgente e imprevisible, entra en juego el permiso de cuatro días por fuerza mayor familiar. Si se trata de hospitalización o intervención quirúrgica, se aplicará el permiso específico previsto en el Estatuto.