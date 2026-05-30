Es oficial: identifican el síndrome del SAPO en las empresas y ya saben cómo frenarlo

Hay trabajos que cansan por la carga, por los plazos o por esa reunión que podía haber sido un mensaje. Pero también hay entornos que se vuelven pesados por las actitudes de algunas personas. Ahí entra el llamado Síndrome del SAPO, un síndrome laboral poco conocido que resume 4 comportamientos tóxicos: Soberbia, Arrogancia, Prepotencia y Obstinación.

Puede aparecer tanto en jefes como en compañeros, y no hace falta mucho para que el ambiente empiece a torcerse. Un SAPO en el trabajo no solo incomoda: tensiona las relaciones, dificulta las tareas y puede afectar a la salud mental del equipo. Y sí, como metáfora laboral, lo de convertir el trabajo en una ciénaga le viene bastante al pelo. Quizás, hayas oído hablar del síndrome del trabajador quemado, pero el del SAPA, ¿sabes lo que significa?

Qué es el Síndrome del SAPO y por qué afecta al clima laboral

El Síndrome del SAPO es un acrónimo que agrupa 4 actitudes que pueden intoxicar la convivencia profesional: Soberbia, Arrogancia, Prepotencia y Obstinación. Dicho en fácil, describe a esas personas que imponen, desprecian, no escuchan o se agarran a su forma de hacer las cosas como si el mundo se fuera a caer si alguien propone otra opción.

Este comportamiento puede verse en empleados o en jefes. Y cuando aparece, el clima laboral, es decir, el ambiente diario entre las personas que trabajan juntas, se resiente. Las relaciones se tensan, las tareas se complican y el equipo puede acabar trabajando con estrés, desconfianza o miedo a hablar claro.

Cuáles son las 4 señales del SAPO en el trabajo

La S corresponde a la soberbia. Es la actitud de quien cree que siempre tiene razón, no admite errores y nunca pide perdón. En el día a día, esto puede traducirse en conversaciones cerradas, decisiones impuestas y poca capacidad para aceptar que otra persona pueda tener una idea mejor.

La A es la arrogancia, propia de quienes tienen un ego gigantesco y se sienten superiores a los demás. La P es la prepotencia, que aparece cuando alguien presume de su poder y saca ventaja en cada situación. Y la O es la obstinación: ese carácter inflexible de quien decide que algo debe hacerse a su manera, sí o sí, aunque haya argumentos para cambiarlo.

Cómo puede afectar un SAPO a la salud mental y al equipo

Un SAPO puede convertir el trabajo en una ciénaga porque no se queda en una simple manía personal. Sus actitudes afectan a la colaboración, bloquean la comunicación y dificultan tareas que, con un poco de respeto, serían bastante más llevaderas. Vamos, que no hace falta añadir barro al lunes.

Además, este tipo de comportamiento genera un ambiente negativo y estresante. Cuando una persona impone, desprecia o se niega a escuchar, los compañeros pueden acabar midiendo cada palabra, evitando conflictos o sintiendo que no tienen margen para participar. Por tanto, el problema no es solo de carácter: también puede terminar afectando al bienestar del equipo.

Qué hacer si tienes un SAPO cerca en el trabajo

La primera recomendación es no entrar al choque directo desde el enfado. Actuar con calma ayuda a no darle más fuerza a la situación y permite responder con más claridad. Esto no significa aguantarlo todo, ni mucho menos, sino poner límites sin perder el control. Estos son los pasos prácticos que conviene seguir cuando alguien se pasa de la raya:

Mantener la calma y evitar responder desde la tensión del momento.

Poner límites claros con frases como no me hables así o no me trates así.

Guardar pruebas de las situaciones en las que esa persona se exceda.

Tener presente que las grabaciones en las que participa la propia persona también pueden servir como prueba.

Después de marcar límites, es importante conservar cualquier elemento que ayude a acreditar lo ocurrido. Una prueba, explicado de forma sencilla, es aquello que permite demostrar que algo pasó. Y en este caso, según la información aportada, las grabaciones en las que estamos nosotros también pueden servir para respaldar lo sucedido.

Por qué identificar estas actitudes ayuda a mejorar la convivencia

Detectar el Síndrome del SAPO permite poner nombre a comportamientos que muchas veces se normalizan por rutina, jerarquía o cansancio. No se trata de etiquetar a cualquiera por tener un mal día, sino de reconocer patrones que se repiten y que terminan dañando la confianza dentro del equipo.

La clave está en sustituir el ego por empatía y el poder por ejemplo. En un entorno laboral saludable no hacen falta jefes perfectos ni compañeros impecables, pero sí personas capaces de escuchar, reconocer errores y tratar a los demás con respeto. Porque trabajar ya tiene lo suyo como para añadirle una ciénaga de regalo.