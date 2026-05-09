El Gobierno ofrece ayudas de hasta 21.400 euros para viviendas que mejoren el baño o la cocina

La subvención procede de fondos NextGenerationEU y exige mejorar la eficiencia energética de la vivienda. En la Comunitat Valenciana, la Generalitat reúne la información en GVANEXT.

Reformar el baño o la cocina puede salir más barato si la actuación tiene un objetivo energético. El Gobierno contempla ayudas de hasta 21.400 euros dentro del Plan de Recuperación, aunque no basta con cambiar azulejos o renovar muebles porque sí.

Qué reformas de baño o cocina permiten acceder a la ayuda

La clave está en que la obra reduzca el consumo de energía de la vivienda. Es decir, la reforma debe ir más allá de una mejora estética y formar parte de una actuación que permita gastar menos en calefacción, refrigeración o energía no renovable.

¿Sirve cualquier reforma? No. Para optar a la subvención, la intervención debe conseguir una reducción de al menos el 30% del consumo de energía no renovable o disminuir en un 7% la demanda de calefacción y refrigeración.

Por eso, en muchos casos la actuación acaba siendo más amplia que una simple renovación del baño o la cocina. Puede incluir, por ejemplo, la sustitución de carpinterías si ayuda a alcanzar el ahorro exigido. Ojo, porque será necesario contar con un experto que certifique la mejora antes y después de la obra.

Cuánto dinero se puede cobrar y qué ahorro energético exige

La ayuda puede llegar a 21.400 euros cuando se trate de una reforma integral y se acredite un ahorro energético superior al 60%. En actuaciones de mejora de eficiencia con un ahorro mínimo del 30%, la subvención estimada se sitúa entre el 40% y el 80% del coste.

Estas ayudas proceden de la Unión Europea, a través de los fondos NextGenerationEU, y no tributan en el IRPF. Además, el Gobierno ha habilitado una línea de avales del ICO para que particulares y comunidades de propietarios financien la parte de la obra que no cubra la subvención.

El presupuesto total destinado a rehabilitación residencial asciende a 3.420 millones de euros. Con ello, el Ejecutivo quiere impulsar unas 300.000 renovaciones anuales en 2030 y llegar a 510.000 viviendas con renovación energética antes del 30 de junio.

Cómo se tramitan estas ayudas gestionadas por las comunidades autónomas

La gestión corresponde a las comunidades autónomas, que reciben fondos según el número de viviendas de cada territorio. En la Comunitat Valenciana, GVANEXT centraliza la información y el asesoramiento para los ciudadanos.

Un detalle importante: las solicitudes funcionan por concurrencia simple. Esto quiere decir que se conceden por orden de presentación hasta agotar el presupuesto. Por tanto, quien piense en una reforma con ahorro energético deberá revisar cuanto antes los canales habilitados por su comunidad autónoma.