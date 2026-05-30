El futuro de los neobancos en España depende ahora de Hacienda, el SEPE y la Seguridad Social

Cada vez es más normal abrir una app para pagar, ahorrar o invertir sin pisar una oficina bancaria. En España, neobancos como Revolut, N26, MyInvestor o Trade Republic han aprovechado ese cambio para ganar clientes a buen ritmo. Pero el salto que buscan ahora es bastante más ambicioso: dejar de ser una cuenta de apoyo y convertirse en la cuenta principal del usuario.

Quieren que toda la vida financiera quepa en el móvil, desde el ahorro hasta los impuestos o las prestaciones públicas. Y ahí aparece el hueso duro de roer, la integración con la Administración pública, que no suele moverse precisamente a ritmo de app recién actualizada. La clave está en poder operar con Hacienda, la Seguridad Social y otros organismos como ya lo hacen los bancos tradicionales.

Por qué los neobancos necesitan a Hacienda y la Seguridad Social para ser banco principal

Los neobancos han pasado en pocos años de ser una alternativa digital para pagar en el extranjero, ahorrar o invertir, a convertirse en actores relevantes del sistema financiero en España. Sin embargo, la mayoría de clientes sigue utilizándolos como complemento a su banco tradicional, no como sustituto total.

El objetivo ahora es centralizar la vida financiera en una sola aplicación. Eso significa que el usuario pueda gestionar desde el móvil sus ahorros, sus inversiones, sus impuestos y también sus prestaciones públicas. Para llegar a ese punto, la tecnología no basta: necesitan encajar con la operativa de organismos como la Agencia Tributaria o la Seguridad Social.

Qué ha avanzado Revolut desde marzo de 2025 y qué tiene pendiente

Revolut ya ha dado un primer paso al colaborar con la Agencia Tributaria desde marzo de 2025. Según la propia entidad, su objetivo es ampliar esa integración a otros organismos como la Seguridad Social, lo que permitiría operar con prestaciones como el desempleo o las pensiones directamente en la cuenta del cliente.

No obstante, Revolut todavía no es entidad colaboradora de la Tesorería General de la Seguridad Social. Esto quiere decir, explicado sin jerga, que aún no puede gestionar pagos como prestaciones por desempleo, pensiones o la domiciliación de cuotas de autónomos. Y claro, cuando hablamos de nóminas públicas, pensiones o cuotas, la cosa ya no va solo de tener una app bonita: va de que el dinero entre y salga donde toca.

Cómo N26 se adelanta con la Seguridad Social desde 2023

N26 sí mantiene integración con la Seguridad Social desde 2023. Gracias a esa conexión, sus clientes pueden recibir prestaciones como pensiones, el Ingreso Mínimo Vital o el subsidio de desempleo directamente en su cuenta.

La diferencia entre unas entidades y otras está, de momento, en qué organismos tienen ya conectados y cuáles siguen pendientes. Esta tabla resume los datos principales aportados:

Neobanco Integración actual Qué permite Qué tiene pendiente Revolut Colabora con la Agencia Tributaria desde marzo de 2025 Avanza en su conexión con Hacienda No es colaboradora de la Tesorería General de la Seguridad Social N26 Integrada con la Seguridad Social desde 2023 Recibir pensiones, Ingreso Mínimo Vital, subsidio de desempleo y domiciliar cuotas de autónomos Completar la conexión con la Agencia Tributaria para pagos de IRPF, IVA, devoluciones y tasas públicas

En el caso de N26, la integración con la Seguridad Social también permite domiciliar cuotas de autónomos. Ese detalle es especialmente relevante para profesionales y pequeños negocios, porque convierte la cuenta digital en una herramienta más útil para el día a día. Aun así, N26 todavía trabaja para completar su conexión con la Agencia Tributaria.

Por qué el trámite administrativo no es inmediato

Para que un neobanco se convierta en una entidad plenamente operativa con la Administración, necesita autorizaciones específicas de organismos como el SEPE, la Seguridad Social o Hacienda. No basta con decir que se quiere conectar, hay que recibir permisos y superar pruebas técnicas para comprobar que los sistemas funcionan bien entre sí.

El proceso es complejo porque muchas infraestructuras públicas y bancarias siguen basadas en sistemas heredados del modelo tradicional. Es decir, fueron pensadas para la banca con oficinas físicas y no para entornos 100% digitales. Según responsables del sector, ese desfase tecnológico explica parte de la lentitud, aunque también refleja una transición más amplia hacia modelos financieros completamente digitales.

Qué debe revisar el usuario antes de usar un neobanco como cuenta principal

Antes de convertir un neobanco en la cuenta principal, conviene mirar algo más que la facilidad de uso de la aplicación. La pregunta importante no es solo si permite ahorrar o invertir, sino si sirve para gestionar pagos y cobros clave con la Administración. Para no llevarse sorpresas, el usuario debería comprobar estos puntos básicos:

Si la cuenta permite recibir prestaciones como pensiones, Ingreso Mínimo Vital o subsidio de desempleo. Si se pueden domiciliar cuotas de autónomos. Si permite operar con la Agencia Tributaria para pagos como IRPF o IVA. Si puede gestionar devoluciones y tasas públicas desde la propia aplicación.

La idea es sencilla: mientras falte alguna de estas funciones, el banco tradicional puede seguir siendo necesario para ciertos trámites. Por lo tanto, el neobanco puede ser muy útil, pero no siempre suficiente para sustituir por completo a la cuenta de toda la vida.

La cuenta única desde el móvil, el objetivo final de los bancos digitales

La estrategia de los neobancos es clara: convertirse en la cuenta única desde la que el usuario gestione todo su dinero. Eso incluye ahorro, inversión, impuestos, prestaciones públicas y pagos habituales. En otras palabras, quieren pasar de ser una segunda cuenta práctica a ocupar el centro de la vida financiera del cliente.

La conexión con la Administración pública es, por tanto, un paso imprescindible. Sin ella, estos bancos digitales seguirán siendo vistos como una herramienta complementaria. Con ella, podrían competir de tú a tú con la banca tradicional en el mercado español, que es justo el salto que llevan tiempo preparando.