La Audiencia Nacional lo confirma: adiós a los recortes en el permiso por hospitalización

Las empresas no podrán limitar el permiso retribuido a los días de reposo del parte médico. La sentencia aclara que los trabajadores tienen derecho a cinco días completos para cuidar a un familiar tras un accidente, enfermedad grave u hospitalización.

El permiso de cinco días por hospitalización o enfermedad grave de un familiar, regulado en el artículo 37.3b del Estatuto de los Trabajadores, generaba dudas y permitía interpretaciones distintas. La nueva resolución de la Audiencia Nacional termina con esa situación y fija un criterio claro para las empresas.

Cinco días de permiso retribuido para cuidar a familiares hospitalizados sin recortes

Muchas empresas venían concediendo solo los días que aparecían como reposo en el parte médico. Si el documento indicaba tres días, el trabajador solo se ausentaba tres, aunque la norma reconoce cinco.

La duda era lógica: ¿qué pasa si al familiar le dan el alta antes de tiempo? La sentencia aclara que, una vez se produce el ingreso por accidente, enfermedad grave u hospitalización, nacen cinco días de permiso retribuido, con independencia del alta o del posible reposo domiciliario. El derecho se activa en este supuesto principal:

Accidente, enfermedad grave u hospitalización de un familiar que necesita cuidados justificados.

Basta con que el trabajador pueda acreditar esta situación para que la empresa tenga que respetar los cinco días completos.

Cómo cambia la aplicación del permiso retribuido por hospitalización tras la sentencia

La Audiencia Nacional corrige la práctica de reducir el permiso a los días de reposo del parte médico y recuerda que el fin del reposo no significa que el paciente esté recuperado, porque puede seguir necesitando ayuda para llevar una vida normal. Para entender el cambio, basta comparar antes y después:

Momento Aplicación del permiso Antes de la resolución de la Audiencia Nacional Algunas empresas ajustaban los días de permiso a los que constaban como reposo en el parte médico. Después de la resolución de la Audiencia Nacional Deben concederse cinco días completos, con independencia del alta o del reposo domiciliario, salvo que la empresa demuestre un uso fraudulento del permiso.

Solo se admite una excepción: que la empresa pueda demostrar fraude, es decir, que el permiso se haya pedido para cuidar a un familiar pero en realidad no se utilice para ese cuidado. En casos como una intervención quirúrgica, el reposo indicado no equivale al alta definitiva ni a la recuperación real, de modo que el permiso se vincula al derecho del trabajador a cuidar a su allegado mientras lo tenga justificado.

Además, el tribunal recuerda la norma aprobada en junio de 2023, que fijó este permiso de cinco días sin distinguir por gravedad, alta médica o tiempo de cuidado, reforzando una protección que, seamos sinceros, viene bien cuando hay un familiar ingresado.