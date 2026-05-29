La DGT puede sancionarte con 100 euros por un despiste muy habitual en el parabrisas del vehículo

Tener la ITV en vigor no basta si el conductor olvida colocar la pegatina en el parabrisas. La sanción puede imponerse por no llevar visible el distintivo V-19, incluso cuando la inspección esté superada.

Superar la Inspección Técnica de Vehículos no significa que el trámite esté completamente cerrado. Los conductores también deben colocar correctamente la pegatina de la ITV, un distintivo obligatorio que permite comprobar de forma rápida si el vehículo ha pasado la revisión y si todavía está dentro del plazo de validez.

La pegatina de la ITV debe ir visible en el parabrisas delantero

La Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos recuerda que este distintivo, conocido oficialmente como V-19, no es un simple adhesivo decorativo. Su finalidad es facilitar a los agentes de tráfico la comprobación del estado de la inspección.

En el caso de los turismos, la normativa establece que debe colocarse en la esquina superior derecha del parabrisas delantero, por la cara interior. Parece un detalle menor, pero puede acabar saliendo caro.

¿Y si el coche tiene la ITV pasada pero no lleva la pegatina? En ese caso, el conductor puede ser sancionado igualmente. No llevarla visible se considera una infracción leve, aunque la inspección esté en regla.

La multa por no llevar visible el distintivo V-19 puede alcanzar 100 euros

La sanción habitual por circular sin la pegatina de la ITV visible es de 100 euros. Además, no implica pérdida de puntos del carné de conducir, pero sí supone una multa que puede evitarse con un gesto muy sencillo.

La infracción puede cometerse por varios motivos: no haber colocado el adhesivo tras superar la inspección, llevarlo en una zona incorrecta, tenerlo deteriorado o haberlo perdido. En cualquiera de estos casos, el vehículo puede ser sancionado si el distintivo no se aprecia correctamente.

Cuando la pegatina se despega, se rompe o no está en condiciones, el conductor debe solicitar un duplicado en una estación de ITV. Circular sin ella, aunque sea por despiste, sigue siendo sancionable. Vamos, que no conviene dejarlo para otro día.

Adelantar la ITV hasta un mes no cambia la siguiente fecha

AECA-ITV también aconseja revisar la fecha de caducidad y adelantar la inspección hasta un mes antes, ya que esto no modifica el periodo de validez de la siguiente revisión.

Cumplir con la ITV ayuda a mejorar la seguridad vial y la protección del medio ambiente. Además, evita sanciones más elevadas en otros supuestos, que pueden llegar a los 200 o 500 euros si el vehículo no tiene la inspección vigente.

Por tanto, pasar la ITV es solo una parte del proceso. Colocar bien la pegatina y comprobar que sigue visible también forma parte de las obligaciones del conductor.