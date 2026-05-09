El nuevo sistema de Bizum para comercios físicos permitirá pagar desde la app bancaria en segundos

La nueva herramienta permitirá abonar compras en comercios físicos directamente desde la app del banco. Su despliegue comenzará el lunes 18 de mayo de 2026 y busca plantar cara a Visa y Mastercard.

Pagar con el móvil ya forma parte del día a día de muchos usuarios, pero el sistema de pagos en España está a punto de dar otro paso. Bizum Pay llegará a los comercios físicos como una nueva forma de pagar sin necesidad de llevar tarjeta encima y con una operativa muy parecida al contactless.

La fecha marcada es el lunes 18 de mayo de 2026. A partir de ese día comenzará la implantación en los primeros establecimientos y, posteriormente, se irá ampliando de forma progresiva a tiendas de todo el país.

Qué cambia para los usuarios con Bizum Pay en los comercios físicos

Bizum Pay nace como una evolución del Bizum que ya se utiliza para enviar y recibir dinero al instante entre particulares. La diferencia es que ahora el salto se produce al comercio físico, donde los clientes podrán pagar compras desde la propia aplicación bancaria.

¿Y qué supone esto para quien compra? En la práctica, poder pagar sin tarjeta física, sin introducir datos adicionales y usando el móvil como herramienta principal. Dicho pronto y claro: menos plástico en el bolsillo y más operaciones desde el banco.

Además, el sistema mantiene una idea sencilla: aprovechar la infraestructura ya existente de Bizum para convertirla también en una opción de pago en tiendas.

Cómo se podrá pagar con Bizum Pay desde la aplicación bancaria

El funcionamiento está pensado para que resulte familiar a quienes ya pagan con el móvil. La operación se hará desde la app del banco y se confirmará con los sistemas habituales de seguridad del dispositivo. Los pasos previstos son estos:

Activar Bizum Pay desde la aplicación bancaria. Acercar el móvil al terminal de pago del comercio, el TPV. Confirmar la compra con huella, reconocimiento facial o PIN. Recibir la operación al instante en la cuenta bancaria.

Por lo tanto, no será necesario introducir los datos de una tarjeta ni utilizar dispositivos extra. Todo quedará integrado en la aplicación del banco, lo que puede facilitar el uso diario para quienes ya tienen Bizum activo.

Por qué los comercios tendrán una alternativa frente a las tarjetas

Para los comercios, Bizum Pay representa una vía más para cobrar las compras de sus clientes. La herramienta se presenta como una alternativa a los pagos con tarjeta tradicionales y a los sistemas gestionados por grandes redes internacionales.

El objetivo es reforzar la independencia del sistema bancario español frente a compañías como Visa y Mastercard. De ahí que su llegada pueda tener impacto no solo para los consumidores, sino también para los establecimientos que buscan simplificar los cobros.