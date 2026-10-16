Amazon busca personal para trabajar en uno de estos tres centros: salarios de 10,40 a 13,57 euros por hora

Las ofertas de empleo de Amazon consultadas permiten comparar jornada y remuneración en Madrid, Sevilla y Valladolid. El transporte también condiciona la candidatura.

Amazon mantiene ofertas de empleo de almacén en San Fernando de Henares, Dos Hermanas y Valladolid, consultadas este 14 de octubre de 2026. Sus fichas oficiales anuncian remuneraciones de 13,57, 10,72 y 10,40 euros por hora para turnos diurnos, respectivamente. La diferencia alcanza 3,17 euros por hora entre los extremos. También cambian las jornadas disponibles y el acceso al centro. La comparación ayuda a elegir destino según la remuneración, las horas disponibles y las necesidades de desplazamiento de cada candidato.

Las ofertas de empleo de Amazon muestran una diferencia de 3,17 euros por hora

El centro MAD4 de San Fernando de Henares, Madrid, publica la referencia 250121178. La tarifa diurna es de 13,57 euros por hora y contempla posibles complementos por noches, horas extraordinarias y festivos. La ficha anuncia contratación temporal o fija discontinua, con opciones parciales y completas según disponibilidad. Los turnos pueden ser fijos o rotativos durante la semana, incluidos sábados y domingos. Las franjas concretas se confirman después de presentar la solicitud. Por tanto, el anuncio no garantiza escoger cualquier horario.

Dos Hermanas, Sevilla, presenta otra referencia, la 250121164, para el centro SVQ1. La remuneración diurna indicada es de 10,72 euros por hora. Al comparar ambas tarifas, Madrid supera a Sevilla en 2,85 euros por cada hora equivalente. Para 100 horas diurnas, la diferencia aritmética sería de 285 euros, antes de considerar complementos y deducciones. Ese cálculo no representa una mensualidad garantizada. Permite comparar dos precios por hora con la misma base, una precaución útil al examinar las condiciones de las ofertas de trabajo disponibles.

Valladolid ofrece entre 16 y 32 horas y advierte sobre el transporte

La referencia 260123963 corresponde al centro DQL2 de Valladolid. Su tarifa diurna es de 10,40 euros por hora y las jornadas parciales oscilan entre 16 y 32 horas semanales. La ficha indica que la mayoría de turnos se distribuye en cuatro días, con rotación semanal dentro del calendario de lunes a domingo. Anuncia contrato temporal o fijo discontinuo. También concreta una condición relevante para desplazarse: existe aparcamiento gratuito, pero no hay transporte público hasta el centro de trabajo.

Entre Valladolid y Madrid hay 3,17 euros por hora de diferencia. Aplicados a 100 horas diurnas comparables, resultarían 317 euros. Sin embargo, la mejor tarifa no identifica por sí sola la opción más conveniente. Un candidato tendría que contrastar las horas efectivamente ofrecidas, el coste del desplazamiento y el turno asignado. La jornada reducida de Valladolid puede encajar con determinadas disponibilidades, mientras que su acceso exige resolver el transporte. Comparar únicamente una cifra salarial ocultaría condiciones que afectan directamente a la decisión.

Getafe permite solicitar contratos de 21, 28 o 35 horas mediante Manpower

Existe otra vía de selección para instalaciones de Amazon en Getafe a través de Manpower. Su oferta 736214 aparece fechada el 14 de septiembre y seguía accesible durante la consulta de octubre. Describe contratos temporales renovables de 21, 28 o 35 horas semanales con la empresa de trabajo temporal. Requiere disponibilidad para turnos centrales, de tarde o noche. También exige vehículo propio y menciona aparcamiento gratuito. La ficha no publica una tarifa salarial, por lo que no admite una comparación económica con los otros centros.

En Getafe no se exige experiencia previa, aunque se valora la relacionada con logística. Las funciones incluyen cargar y descargar mercancía, registrar paquetes, clasificarlos y utilizar dispositivos de escaneo. Se pide mayoría de edad, documentación para trabajar y capacidad para realizar las tareas físicas descritas. El puesto permite distinguir entre formación académica y habilidades necesarias, una diferencia presente en los procesos de selección por competencias. Poder empezar sin experiencia no elimina las condiciones operativas del trabajo.

Cómo enviar la solicitud y comprobar el turno antes de incorporarse

El portal logístico de Amazon organiza las oportunidades por localidades e identifica si intervienen Amazon, Adecco, Manpower u otros colaboradores. Esta distinción ayuda a localizar quién gestiona cada candidatura. Su información general contempla formación para quienes carecen de experiencia y procesos de solicitud por internet. También dispone de información sobre adaptaciones para personas con discapacidad. Las ofertas examinadas describen tareas de recepción, preparación y movimiento de pedidos. No todas corresponden a reparto en carretera: algunas se desarrollan dentro del almacén o de una estación logística.

El aspirante puede comenzar por su localidad y contrastar la referencia del puesto con las condiciones detalladas. Después debe confirmar las horas, el turno, la entidad contratante y los complementos antes de aceptar una propuesta. Presentar la candidatura inicia la selección y permite conocer qué turnos siguen disponibles. Estas fichas no muestran un cierre común de solicitudes. Las candidaturas y sus posibles actualizaciones deben consultarse desde el portal oficial de empleo logístico, que reúne los accesos a los diferentes procesos.