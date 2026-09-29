Hacienda abre una convocatoria con 197 plazas de acceso libre y solo hay 20 días hábiles para inscribirse

El BOE de este martes abre un proceso de acceso libre para el grupo profesional I2 de la AEAT. La distribución provincial es orientativa y la inscripción se tramita por internet durante 20 días hábiles.

La Agencia Estatal de Administración Tributaria ha publicado el 29 de septiembre de 2026 la resolución que convoca 197 plazas de personal laboral del grupo I2 por el sistema general de acceso libre. El mismo proceso contempla promoción interna horizontal, pero el anexo que suma las 197 plazas se refiere expresamente al acceso libre. No debe confundirse esta convocatoria con la oferta pública general: ahora se ha abierto el plazo concreto para participar.

Dónde se prevén las plazas

El reparto orientativo sitúa 62 puestos en Madrid y 24 en Barcelona. También aparecen nueve en Illes Balears, nueve en Valencia, ocho en Las Palmas de Gran Canaria y ocho en Tarragona. Estas 197 vacantes se tramitan por separado de otras plazas de Hacienda anunciadas meses antes. Sumadas, Madrid y Barcelona concentran 86 de los 197 destinos orientativos, cerca del 43,7 % del total. Las otras 111 plazas se reparten entre numerosas provincias.

El cálculo es propio a partir del anexo de la resolución y ayuda a evitar la impresión de que casi todas las vacantes están en la capital. Alicante y Cádiz cuentan con cinco cada una; otras provincias tienen cifras diferentes, que pueden consultarse en el anexo oficial. La AEAT advierte que este mapa puede variar según sus necesidades de organización, los procesos de movilidad y la cobertura de puestos. La movilidad interna y la cobertura de puestos pueden cambiar la distribución final.

Qué plazo establece el BOE

Las solicitudes deben presentarse en 20 días hábiles contados desde el día siguiente a la publicación del 29 de septiembre. El anexo señala puestos por provincia, pero la preferencia geográfica de un aspirante no garantiza adjudicación allí. Hay que leer las bases sobre elección de destino, orden de puntuación y publicación de la oferta definitiva.

La resolución no fija una fecha final única calculada, por lo que hay que atender al calendario oficial de días inhábiles. El anuncio tampoco desglosa salarios ni permite atribuir requisitos académicos concretos sin consultar las bases completas. La resolución combina información de plazas y procedimiento; una lista orientativa no debe utilizarse como promesa de centro concreto, horario o salario.

Cómo inscribirse y seguir el proceso

La candidatura exige cumplimentar electrónicamente el modelo 791 de la Agencia Tributaria, abonar la tasa de examen cuando corresponda y presentar la solicitud dentro del plazo. Un plazo de veinte días hábiles requiere excluir los días inhábiles del calendario administrativo aplicable. La fecha de publicación es el 29 de septiembre, de modo que no se cuenta como primer día.

Conviene consultar el contador oficial del trámite en la sede de la AEAT, especialmente si existe algún festivo local o nacional dentro del período. Las bases y posteriores actos se difundirán, al menos, en la sede de empleo público de la AEAT y en el Punto de Acceso General. La referencia principal es la resolución del BOE de 29 de septiembre. Registrar la solicitud con margen deja tiempo para resolver un fallo de identificación o pago.

La cifra provincial no garantiza destino ni plaza automática

Madrid representa 62 de las 197 plazas indicadas, cerca del 31,5 % del reparto orientativo. Barcelona reúne 24, algo más del 12 %. Este cálculo ayuda a ver dónde se concentra la previsión, pero el anexo advierte que la localización puede modificarse. Un aspirante que solo pueda aceptar un destino debería consultar cómo se adjudican finalmente los puestos y qué opciones permite expresar el formulario. La convocatoria corresponde a personal laboral del grupo I2, no a una oposición genérica de funcionario de Hacienda. El modelo 791 identifica al candidato y la convocatoria elegida. Tras cumplimentarlo, se debe verificar que el justificante acredita la presentación final, además de cualquier ingreso de tasa exigible. Las posibles exenciones requieren documentación conforme a las bases.

La resolución estatal también distingue el turno libre de la promoción interna horizontal. Antes de registrarse hay que comprobar el anexo, los requisitos de titulación, las tasas y las posibles exenciones. La inscripción electrónica no termina al rellenar el modelo: deben completarse pago y presentación cuando procedan, y conservarse el resguardo.

La fecha final se cuenta en días hábiles; un cálculo basado en veinte días de calendario puede adelantar o retrasar indebidamente el cierre. Los avisos posteriores se publicarán en los canales señalados por la AEAT. También hay oposición libre en Leganés con bases y plazos municipales distintos. Revisar el estado de admitidos después de la inscripción es otra fase: el resguardo no prueba por sí solo que se reúnen todos los requisitos de acceso.