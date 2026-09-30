Bonos de hasta 15 euros por persona para comprar en comercios locales de Errenteria (Guipúzcoa): disponibles desde el 1 de octubre

Los bonos Bizi Errenteria se obtendrán en el establecimiento y requerirán compras de al menos 10 euros. El número disponible depende del año de nacimiento.

Errenteria presentó el 24 de septiembre de 2026 la próxima campaña de bonos Bizi Errenteria, que comenzará el 1 de octubre. Los vecinos que cumplan los requisitos podrán obtener descuentos de cinco euros directamente al pagar en establecimientos adheridos. Las bases, aprobadas el 10 de julio, permiten hasta dos o tres bonos por persona según su año de nacimiento. La campaña terminará el 30 de noviembre y su disponibilidad estará condicionada a los fondos existentes.

Los bonos Bizi Errenteria descuentan cinco euros en compras desde diez

La octava edición subvenciona compras de bienes y servicios realizadas dentro del municipio guipuzcoano. Cada bono tiene un valor de cinco euros y debe utilizarse en una compra igual o superior a diez euros. Además, la bonificación aplicada no puede superar la mitad del gasto. Como en los Bastibonos de Baza, es necesario acudir a negocios incorporados al programa correspondiente. Comprar en cualquier tienda de la localidad no garantiza que se pueda aplicar la ayuda. La adhesión del establecimiento es una condición específica.

Un ejemplo permite medir el ahorro sin confundirlo con una rebaja porcentual general. En una compra de diez euros, un bono descuenta cinco y el cliente paga los otros cinco. Si la compra asciende a veinte euros y se utiliza un bono, el cliente paga quince: ese descuento representa el 25%. Una persona con dos bonos podría ahorrar diez euros mediante dos compras admisibles. Con tres bonos, podría ahorrar quince euros mediante tres compras. Estos ejemplos presuponen disponibilidad y cumplimiento de las condiciones.

El año de nacimiento y el padrón determinan cuántos corresponden

Las bases diferencian dos grupos de personas empadronadas en Errenteria. Quienes nacieron antes de 1991 pueden obtener como máximo dos bonos, equivalentes a diez euros de descuento. Quienes nacieron entre 1991 y 2008 pueden acceder a tres, por un máximo de quince euros. Esa referencia por años evita dudas relacionadas con la fecha exacta del cumpleaños durante la campaña. Los nacidos en 1991 pertenecen al segundo grupo. Los nacidos en 2009 o después quedan fuera de los colectivos definidos en la convocatoria.

Para comprobar la residencia se utilizarán los datos del padrón del 10 de junio de 2026. Por tanto, estar actualmente en la localidad o desplazarse allí para comprar no basta para acceder al programa. La persona interesada deberá facilitar su número de DNI, pasaporte o NIE al obtener el bono. El responsable del establecimiento podrá pedir que se muestre el documento físico para verificar la identidad. Esa comprobación corresponde al comercio y permite identificar a la persona beneficiaria dentro de esta campaña municipal.

El descuento se obtiene al pagar y puede repartirse entre negocios

La edición de 2026 permite obtener y utilizar el bono en el mismo momento de realizar la compra. No hace falta conseguirlo previamente para después llevarlo al establecimiento. El Ayuntamiento destacó ese funcionamiento en la presentación del 24 de septiembre, tras anunciarlo durante los preparativos de julio. Los bonos pueden utilizarse en un mismo negocio o en distintos establecimientos adheridos, respetando el máximo individual. Tampoco deben vincularse anticipadamente a un local concreto. La operación queda sujeta a que todavía haya bonos disponibles.

Pueden participar comercios minoristas, servicios, bares y restaurantes de Errenteria, además de determinadas actividades agrarias autorizadas para venta directa. Quedan excluidas las filiales de grandes firmas o empresas de amplia implantación y las grandes superficies de más de 400 metros cuadrados. Estas condiciones municipales deben distinguirse de otros programas, como los bonos comerciales de Melilla. Cada convocatoria establece su propia red y sus límites. La relación de participantes de Errenteria se publicará en el portal Bizi Errenteria y habrá material identificativo en los locales.

El consumidor termina el 30 de noviembre y el comercio justifica después

Las compras subvencionables abarcan desde el 1 de octubre hasta el 30 de noviembre, un periodo de 61 días naturales. Los negocios pueden solicitar su adhesión hasta ese último día mediante Errenkoalde, el registro electrónico municipal o el servicio ZU!. Haber participado en campañas anteriores no sustituye la nueva solicitud. También deberán acreditar su identidad, aportar la declaración sobre obligaciones tributarias y Seguridad Social y, cuando corresponda, la cuenta bancaria. Las deudas municipales impiden adherirse salvo fraccionamiento solicitado y concedido.

El comercio validará los bonos mediante la aplicación y aportará una fotografía de la factura correspondiente. Dispondrá hasta el 4 de diciembre para validarlos y justificarlos; esa fecha no amplía el plazo de compras del consumidor. Los pagos municipales están previstos desde mediados de octubre, con periodicidad quincenal, una vez aprobados. Las facturas originales deberán conservarse seis meses después de terminar la campaña.

El detalle figura en las bases específicas municipales. Para dudas, el Ayuntamiento facilita el 010 y el 943 44 96 00.