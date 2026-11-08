La industria farmacéutica crea 6.700 empleos en dos años y uno de cada cinco nuevos contratados tiene FP

El informe de Farmaindustria difundido el 3 de noviembre sitúa el empleo directo en 63.025 personas. La industria farmacéutica distingue las plantillas existentes de las nuevas incorporaciones.

La industria farmacéutica innovadora alcanzó 63.025 empleos directos en España al terminar 2025, según el informe difundido por Farmaindustria el 3 de noviembre de 2026. Son cerca de 6.700 puestos más que dos años antes, un crecimiento del 11,9%. Para quienes buscan trabajo, el documento aporta otro dato relevante. La Formación Profesional representó el 21,3% de las nuevas contrataciones de 2025, aunque las titulaciones universitarias mantuvieron el mayor peso.

La industria farmacéutica concentra contrataciones en producción, calidad e investigación

El informe contabiliza 8.180 nuevas personas contratadas durante 2025, un 27,9% más que en 2023. Casi dos tercios de esas incorporaciones, el 62,3%, correspondieron conjuntamente a investigación, fabricación y calidad. Las áreas de negocio reunieron el 24%, mientras que soporte y asuntos corporativos representaron el 10,2% y el 3,5%, respectivamente. Este reparto permite orientar un currículum profesional hacia funciones concretas. También muestra que trabajar en este sector abarca actividades diferentes de la investigación dentro de un laboratorio.

La cifra de contrataciones cuenta incorporaciones realizadas durante un año, mientras que los 63.025 empleos describen las plantillas al cierre del ejercicio. Por eso no deben sumarse ambas cantidades ni presentar las 8.180 incorporaciones como puestos abiertos ahora. Tampoco equivalen al aumento neto del empleo, que depende de las entradas y las salidas. Esa distinción resulta esencial para interpretar cualquier anuncio sectorial. El estudio ofrece una fotografía laboral y una comparación temporal, sin incluir una convocatoria conjunta ni un plazo común para enviar candidaturas.

La FP aporta el 21,3% de incorporaciones y los jóvenes el 37,6%

Los titulados de FP tuvieron una presencia especialmente vinculada a producción, calidad y procesos industriales, según el documento. Aplicar el 21,3% a las 8.180 contrataciones arroja unas 1.742 incorporaciones, mediante un cálculo aproximado porque el porcentaje está redondeado. La enseñanza universitaria representó el 44,4% y los posgrados, el 25,1%. Estos dos últimos grupos suman el 69,5%. Por tanto, la demanda de cualificación superior convive con una participación relevante de perfiles profesionales técnicos. El porcentaje tampoco permite identificar qué ciclos concretos acepta cada empresa.

Los menores de 30 años concentraron el 37,6% de las nuevas contrataciones, aunque suponían el 11% del empleo directo existente. Son referencias distintas, nuevas incorporaciones frente a toda la plantilla, y no una contradicción. El grupo de 30 a 44 años reunió el 41,3% de entradas; el de 45 a 54, el 16,2%. Los mayores de 54 años representaron el 4,9% restante. La distribución muestra contratación en todas esas franjas, sin establecer límites generales de edad ni probabilidades individuales de conseguir trabajo.

El 96,2% de empleo indefinido no describe todos los contratos nuevos

El carácter indefinido alcanza al 96,2% de los empleos del sector. Sin embargo, entre las nuevas contrataciones de 2025, el porcentaje fue del 70,9%. La diferencia asciende a 25,3 puntos porcentuales y responde a colectivos medidos de manera distinta. Aplicar el 96,2% a cualquier oferta recién publicada conduciría a una conclusión incorrecta. El aspirante necesita consultar el contrato anunciado en su proceso. Asimismo, que más del 99% de las nuevas incorporaciones fueran a jornada completa no informa sobre sus turnos, descansos o retribución.

La flexibilidad también exige leer el detalle de cada puesto. El 98% de las compañías ofrece medidas horarias y el 89% permite teletrabajar, según la encuesta. Eso no significa que ese porcentaje de trabajadores pueda desarrollar todas sus funciones desde casa. Fabricación, laboratorio y actividades comerciales pueden tener condiciones diferentes. Las medidas de flexibilidad horaria deben concretarse en cada relación laboral. Tampoco la afirmación de que dos tercios de empresas transforman prácticas en contratos indefinidos equivale a una tasa de conversión de todos los alumnos.

El informe diferencia datos cerrados de previsiones para 2026

La recogida de información se desarrolló entre enero y mayo de 2026, con datos de plantilla correspondientes al 31 de diciembre de 2025. Participaron 75 asociados individuales, representativos del 73,6% del empleo generado por los miembros de Farmaindustria. La estimación sectorial incorpora también otras fuentes para compañías no participantes y empresas no asociadas relevantes. Este método explica por qué la publicación de noviembre no describe únicamente movimientos laborales ocurridos durante ese mes. Las previsiones para cerrar 2026 deben mantenerse separadas de los resultados ya observados.

Otro indicador ofrece una comparación útil sobre la presencia femenina. Las mujeres suponían el 54,3% del empleo directo y el 47,5% de los comités de dirección en 2025. La distancia entre ambos porcentajes es de 6,8 puntos. En esos comités, su participación aumentó 2,3 puntos respecto al 45,2% registrado en 2023. Para valorar una candidatura, el informe sirve como orientación sectorial. Después resulta necesario comprobar empresa, centro, funciones, titulación exigida y condiciones concretas, sin interpretar los datos agregados como una oferta individual de contratación.