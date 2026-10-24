Este pueblo alicantino sorteará 100 euros por persona en bonos de compra y solo habrá cinco días para solicitarlos

Los bonos consumo exigirán compras mínimas de 40 euros por cada descuento de 20. Los primeros adjudicatarios tendrán siete días para utilizarlos.

Los vecinos de Petrer (Alicante) podrán solicitar desde el 26 de octubre de 2026 los nuevos bonos consumo, con 100 euros de descuento por persona. El Ayuntamiento publicó este 21 de octubre las bases aprobadas el día anterior. La adjudicación se decidirá por sorteo y las solicitudes cerrarán el 30 de octubre. Para aprovechar íntegramente el descuento habrá que realizar compras por al menos 200 euros. Los primeros bonos caducarán el 18 de noviembre si no se utilizan.

Los bonos consumo de Petrer cubren hasta la mitad de cada compra

La campaña dispone de 454.200 euros, financiados por la Diputación de Alicante. Cada persona beneficiaria recibirá un código que permite cinco descuentos indivisibles de 20 euros. Para aplicar cada uno, la compra debe alcanzar al menos 40 euros. También podrán utilizarse varios descuentos en una misma operación, respetando esa proporción. Por ejemplo, una compra de 80 euros permite descontar 40 y pagar los otros 40. Agotar los cinco descuentos requiere compras acumuladas de al menos 200 euros, con una aportación propia mínima de 100.

La cifra de 200 euros representa, por tanto, el gasto mínimo conjunto para consumir toda la ayuda, no una cantidad que recibirá cada participante. Además, el descuento funciona en tramos completos. En una compra de 60 euros solo cabría aplicar uno de 20, de modo que el cliente abonaría 40 euros. El sistema se suma a otras campañas de bonos comerciales, aunque cada municipio establece sus condiciones. En Petrer, la subvención se materializa al comprar en negocios adheridos, sin ingreso libre en la cuenta del vecino.

El padrón debe ser anterior al 23 de julio de 2026

Podrán participar personas mayores de edad al presentar la solicitud y empadronadas en Petrer antes del 23 de julio de 2026. Tendrán que disponer de DNI o NIE y estar al corriente con Hacienda, Seguridad Social y Ayuntamiento, además de cumplir las restantes condiciones. La tramitación digital exige una dirección de correo electrónico para las comunicaciones. En el procedimiento presencial se necesita un número de móvil. Cada persona participa con su identificación, que queda vinculada a un número aleatorio y secreto utilizado posteriormente en el sorteo público.

La inscripción por internet estará disponible entre el 26 y el 30 de octubre, ambos incluidos, mediante la plataforma de la campaña. Las bases reservan la atención presencial a mayores de 65 años que carezcan de conocimientos o medios digitales adecuados. Para ellos se habilitan únicamente los días 26 y 27 de octubre, de 9:30 a 14:30 y de 15:30 a 18:00. Los puntos son el Centro Municipal Clara Campoamor, avenida Óscar Esplá, 6, y el Espai Blanc, calle Gabriel Payá, 14.

El sorteo del 5 de noviembre decidirá beneficiarios y reservas

Presentar la solicitud en plazo permite entrar en el procedimiento, pero no garantiza recibir los descuentos. El sorteo se celebrará el 5 de noviembre de 2026, a las 10:30, en dependencias del Ayuntamiento. Todas las solicitudes admitidas participarán en igualdad de condiciones, con independencia de haber utilizado el canal presencial o digital. El resultado generará una relación de beneficiarios y otra de reserva. Esta segunda lista servirá para reasignar el dinero que quede disponible por renuncias o por bonos que hayan caducado sin usarse.

Los resultados podrán consultarse en la plataforma y en los canales municipales previstos en las bases. Los inscritos por internet recibirán comunicación por correo electrónico, mientras que quienes tramiten presencialmente serán avisados por teléfono. La descarga digital de los bonos se realizará del 9 al 11 de noviembre. La recogida presencial se limita a los días 9 y 10, en los mismos centros y horarios habilitados para la inscripción. Se podrán llevar impresos o en formato PDF, acompañados del documento identificativo al utilizarlos.

Los primeros descuentos solo podrán gastarse del 12 al 18 de noviembre

Los bonos de la primera adjudicación tendrán validez del 12 al 18 de noviembre de 2026, ambos incluidos. Son siete días naturales para realizar las compras en establecimientos adheridos. Una vez terminado ese periodo, los descuentos pendientes dejarán de ser válidos y podrán pasar a personas de la reserva. Por eso, descargar el documento no equivale a conservar indefinidamente el saldo. Las posteriores reasignaciones tendrán su propio plazo comunicado a los nuevos beneficiarios. El calendario personal dependerá de cuándo se produzca esa adjudicación posterior.

Antes de pagar, habrá que comprobar la adhesión del establecimiento y presentar el bono para aplicar el descuento. Las personas vinculadas profesionalmente a un negocio participante no podrán utilizarlo en su propio lugar de trabajo. También hay una consecuencia fiscal: las bases consideran la ayuda efectivamente utilizada una ganancia patrimonial a efectos del IRPF de 2026.

La convocatoria municipal completa recoge los requisitos, el funcionamiento del código y las condiciones de participación. El importe aprovechado dependerá de los descuentos realmente canjeados, hasta el máximo de 100 euros.