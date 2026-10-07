Zaragoza se queda sin tiendas Ulanka tras el cierre de su último establecimiento

El cierre de Ulanka en GranCasa llega un mes después del local del Paseo de las Damas. La marca conserva actividad fuera de Zaragoza.

Ulanka fijó para el 26 de septiembre el cierre de su última tienda de Zaragoza, situada en el centro comercial GranCasa. Soy de Zaragoza informó el día 24 de la liquidación previa, con descuentos del 50%. El cierre de Ulanka afecta a su presencia física en la ciudad. La empresa mantiene su web y una política de cambios y devoluciones. Ese matiz interesa especialmente a quienes compraron durante los últimos días del establecimiento.

El cierre de Ulanka culmina dos salidas en un mes

El local de GranCasa ocupaba la planta baja del centro comercial. Según la información publicada el 24 de septiembre, la fecha final estaba anunciada en el escaparate y dentro de la tienda. La liquidación correspondía a ese establecimiento y a sus existencias disponibles. Esa delimitación resulta relevante al leer noticias sobre liquidaciones antes del cierre. Una oferta de despedida no informa por sí sola de la situación de toda una cadena. Tampoco permite extender el descuento al catálogo digital.

El primer movimiento se había anunciado en agosto. Heraldo de Aragón publicó el día 12 que Ulanka abandonaría el Paseo de las Damas el 25 de ese mes. Entonces señalaba que continuaría en GranCasa. La noticia de septiembre modifica aquella situación: el establecimiento del centro comercial también tenía fecha de cierre. Entre ambas fechas transcurren 32 días. La secuencia permite explicar por qué una referencia de agosto a la continuidad de la marca en Zaragoza puede haber quedado desactualizada para los compradores.

La retirada de Zaragoza coincide con una nueva etapa de la marca

La evolución fuera de la capital aragonesa aporta un contexto distinto. Modaes informó el 4 de mayo de la apertura de una tienda insignia en Valencia. El establecimiento se sitúa en el número 9 de la calle Don Juan de Austria y ronda los 330 metros cuadrados. La propuesta incorpora moda masculina y femenina bajo la denominación Ulk. Se trata de una ampliación del concepto comercial que permite comprender la actividad del grupo más allá de un único mercado local.

La misma información explicaba que la empresa había reorganizado su red y ampliado las categorías de moda y accesorios. Por tanto, el cierre zaragozano debe distinguirse de una desaparición general de Ulanka. Los ajustes de tiendas físicas pueden convivir con aperturas en otras ciudades, aunque cada compañía tenga su propia estrategia. En este caso, las fuentes consultadas no concretan el motivo empresarial de la clausura de GranCasa. No permiten atribuirla de manera comprobada al alquiler, las ventas o una insolvencia.

Qué comprobar si compraste durante los últimos días

La web de Ulanka identifica a Yorga S.A.U. como titular de la marca y ofrece canales de atención al cliente. La identificación del vendedor resulta necesaria para cualquier gestión posterior: debe contrastarse con la que figure en el justificante de compra. El consumidor puede conservar el ticket, fotografías del artículo y las condiciones entregadas al pagar. Esos documentos permiten explicar qué se adquirió, cuándo y bajo qué oferta. Los canales centrales permiten consultar la gestión después del cierre.

La política general publicada por la empresa contempla cambios y devoluciones durante 30 días. Incluye compras en tienda y en la web, y exige conservar determinadas condiciones del producto. Para el calzado menciona la caja original; los artículos no deben estar usados. También describe las devoluciones de pedidos online en tiendas y por correo. Antes de enviar una compra de la liquidación, resulta útil solicitar instrucciones al servicio de atención. Así puede verificarse cómo se aplica esa política a la operación y al justificante disponibles.

Las condiciones comerciales y la garantía cubren situaciones diferentes

El Centro Europeo del Consumidor recuerda que un producto rebajado conserva la garantía legal correspondiente. En España, los bienes nuevos tienen, con carácter general, tres años de garantía por falta de conformidad. Es una protección distinta de cambiar unas zapatillas porque la talla ya no convence. En una tienda física, la devolución por simple cambio de opinión depende de la política comercial ofrecida. La compra de un artículo defectuoso exige analizar los derechos de garantía, aunque el precio hubiera sido reducido durante la liquidación.

El organismo también recomienda conservar el ticket y consultar las condiciones especiales que el establecimiento haya anunciado. Para las operaciones de Ulanka, su política de cambios y devoluciones publica el procedimiento y los canales disponibles. Para los pedidos online, la web anuncia una tarifa de 4,50 euros en determinadas devoluciones nacionales por correo. No confirma automáticamente el coste de gestionar una compra física de la liquidación.

Esa tarifa comercial no debe trasladarse automáticamente a una reclamación por defecto. El comprador debe identificar primero el motivo de su solicitud y explicar a la empresa si pide un cambio voluntario o reclama un incumplimiento.