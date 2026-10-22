Aldi recupera uno de sus productos estrella de limpieza el 31 de octubre: solo en tiendas por 69,99 euros

El limpiador de tapicerías Ambiano incorpora dos depósitos y un cepillo para mascotas. Su precio coincide con el anunciado por Aldi en febrero.

Aldi volverá a vender su limpiador de tapicerías Ambiano por 69,99 euros desde el sábado 31 de octubre de 2026, según Compradicción. La información, publicada el 19 de octubre, sitúa el aparato en la sección de bazar para limpiar sofás, alfombras e interiores de vehículos. La ficha oficial confirma el precio y sus prestaciones. Además, una comparación con febrero permite comprobar que aquella campaña ya anunciaba el mismo importe.

El limpiador de tapicerías mantiene el precio anunciado en febrero

El antecedente figura en un comunicado de Aldi del 24 de febrero de 2026. La cadena anunció entonces un limpiador de 750 W por 69,99 euros, disponible desde el día 28 de aquel mes. También detallaba dos depósitos de 1.800 y 850 mililitros, capacidades coincidentes con las publicadas ahora. Por tanto, el regreso anunciado permite recuperar una oportunidad de compra, pero no acredita una bajada frente a aquella promoción.

La comparación tampoco permite afirmar que sea el mínimo histórico, porque las fuentes consultadas no recogen toda su evolución comercial. Esta distinción importa al valorar las ofertas de hogar de Aldi. La propia compañía explica que muchos artículos de bazar se comercializan durante un periodo limitado sin estar necesariamente rebajados. La disponibilidad temporal describe cuánto tiempo se ofrecen; por sí sola, no demuestra un descuento. El comprador puede comparar prestaciones y precio sin asumir un ahorro que no aparece documentado.

Dos depósitos independientes y un cepillo para pelo de mascotas

La ficha del Ambiano indica una potencia de 750 W y una aspiración de 15 kPa, junto con un cepillo para pelo de mascotas. El equipo pulveriza agua sobre el tejido y aspira líquido y suciedad hacia un recipiente separado. El depósito limpio tiene aproximadamente 1,8 litros y el de recogida, 0,85 litros. Son compartimentos con funciones diferentes: sus capacidades no deben sumarse como si ofrecieran 2,65 litros disponibles para aplicar sobre el sofá.

El aparato mide aproximadamente 32 × 24 × 35 centímetros y pesa unos 4,5 kilos, datos útiles para prever dónde guardarlo y cómo transportarlo. Aldi incluye sofás, colchones, alfombras e interiores de coche entre sus aplicaciones. Sin embargo, también indica que deben respetarse las instrucciones de cuidado del fabricante del mueble. Antes de utilizarlo, hay que comprobar que el tejido admite ese tratamiento. La descripción comercial no acredita que elimine cualquier mancha ni sustituye las indicaciones de conservación de cada tapicería.

La compra se realiza en tienda y no permite reserva web

Aldi España no dispone de tienda online y señala que sus promociones se compran en establecimientos físicos. Tampoco permite reservar productos a través de su página web. Añadir un artículo a la lista de la compra sirve para recordarlo, pero no asegura una unidad. Para preparar la visita, el comprador puede consultar el folleto y seleccionar su región o tienda. La aplicación también permite revisar novedades y activar recordatorios sobre las promociones que interesen.

La cadena advierte de que los artículos promocionales llegan en cantidades limitadas y pueden agotarse incluso el primer día. Además, la disponibilidad puede variar entre establecimientos, por lo que una aparición en el catálogo general no garantiza existencias en una tienda concreta. La fecha del 31 de octubre procede de la información publicada por Compradicción. Quien vaya expresamente a comprarlo debe contrastarla con el folleto correspondiente a su zona y comprobar el precio mostrado en el establecimiento.

Los 60 días de devolución no sustituyen la garantía legal

Antes de pagar, también interesa conocer las condiciones de devolución y conservar el tique. Aldi establece un plazo máximo de 60 días desde la compra para devolver artículos de bazar. Si el producto está defectuoso dentro de ese periodo, sus instrucciones indican acudir con el justificante, el embalaje original y todos sus elementos. La compañía contempla reembolsar el importe o facilitar otra unidad cuando haya existencias. Pasado ese plazo comercial, sigue siendo posible tramitar una incidencia cubierta por la garantía.

La garantía legal tiene un alcance diferente. El artículo 120 de la ley establece tres años desde la entrega para bienes nuevos. El vendedor responde por faltas de conformidad existentes al entregarlos que se manifiesten durante ese periodo. Por eso, los 60 días no limitan todos los derechos del comprador ante un defecto. Aldi ofrece ayuda mediante ALDI Contigo para gestionar incidencias, aunque esa vía no elimina la responsabilidad legal del vendedor. Las características del aparato pueden consultarse en su ficha oficial.