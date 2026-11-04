Sanidad alerta del riesgo de atrapamiento de dos asideros de cama y pide revisar el hueco con el colchón

La AEMPS señala los asideros de cama Let’s Get Up y Let’s Get Up L. Los instalados pueden seguir utilizándose siguiendo las instrucciones actualizadas.

La AEMPS publicó el 30 de octubre una advertencia sobre dos asideros de cama que ayudan a incorporarse. Un hueco entre el colchón y el soporte puede generar riesgo de atrapamiento. La nota española recoge un aviso del fabricante emitido originalmente el 16 de septiembre. Trust Care ha suspendido temporalmente las ventas, mientras que los equipos instalados pueden seguir utilizándose conforme a las instrucciones actualizadas. La comprobación afecta a usuarios, cuidadores y ortopedias.

Qué asideros de cama están incluidos en la advertencia de Sanidad

Los modelos identificados son Let’s Get Up, referencia LGU101, y Let’s Get Up L, referencia LGU101L, fabricados por Trust Care AB. La AEMPS confirma su distribución en España y dirige recomendaciones específicas a quienes los utilizan y a las ortopedias que los suministraron. En los cuidados en el entorno familiar, comprobar la referencia permite identificar el producto con precisión. La alerta describe dos dispositivos concretos; no señala como afectadas todas las ayudas para levantarse de la cama ni todas las camas asistenciales.

La revisión comenzó después de que la autoridad sueca comunicara incidentes graves relacionados con productos similares de otros fabricantes. Ese antecedente no equivale a atribuir esos accidentes a los modelos de Trust Care. Su aviso señala que no había recibido notificaciones de lesiones o incidentes propios desde su introducción en 2023. También menciona 5.385 unidades entregadas, pero no las identifica como ventas exclusivamente españolas. Mantener separado el origen de la revisión del número de equipos evita interpretar la alerta como un balance de accidentes en España.

La separación debe comprobarse con el peso de la persona sobre el colchón

El manual actualizado exige un hueco inferior a cuatro centímetros con la persona sentada en el borde de la cama. La medición debe hacerse bajo carga, durante la instalación y en revisiones periódicas. También exige una cama estable y bordes de colchón que no se hundan de forma importante. Las camas individuales de hasta 120 centímetros necesitan uno de sus lados largos contra la pared. Son condiciones del fabricante para estos productos, no una regla intercambiable con las instrucciones de cualquier otro asidero.

El manual requiere valorar la capacidad física y cognitiva del usuario. Además, advierte que el soporte no está diseñado para sostener todo el peso corporal. Las camas regulables quedan excluidas salvo que estén bloqueadas en una configuración fija que el usuario no pueda cambiar accidentalmente. Estas comprobaciones deben realizarse siguiendo el documento completo actualizado, que también contiene las instrucciones de montaje. Un resumen periodístico ayuda a localizar los requisitos, pero no sustituye los dibujos, las advertencias ni la evaluación del caso concreto.

Suspender nuevas ventas no significa retirar automáticamente cada equipo instalado

La AEMPS diferencia la suspensión temporal de venta y distribución de las condiciones para continuar usando los dispositivos existentes. El fabricante realiza verificaciones e investigaciones adicionales, mientras exige aplicar las instrucciones revisadas a los productos en uso. Para quien ya tiene uno, el paso indicado es comprobar instalación, cama, colchón y posibles huecos conforme a ese documento. Continuar utilizándolo exige cumplir esas indicaciones. Haberlo usado anteriormente sin incidentes no acredita por sí solo que la instalación sea adecuada.

Las ortopedias deben contactar con los clientes a quienes suministraron los productos afectados y entregarles el aviso. Por tanto, quien conserva un manual anterior necesita recibir y consultar la versión actualizada. La actuación es distinta de otras retiradas de productos, cuyas instrucciones pueden exigir dejar de usar un lote y devolverlo. Aquí resulta decisivo seguir las medidas concretas de la nota PS 45/2026. Esa referencia permite localizar el aviso oficial y evitar confundir recomendaciones correspondientes a equipos o alertas diferentes.

Usuarios y cuidadores pueden comunicar incidentes mediante NotificaPS

La agencia pide informar al fabricante de cualquier incidente o fallo de funcionamiento. También remite a NotificaPS, su portal de vigilancia de productos sanitarios. Puede comunicar una sospecha la propia persona usuaria, un familiar o quien la cuida. La AEMPS explica que este canal recoge problemas que hayan tenido o puedan tener consecuencias graves. No exige esperar a que existan varios casos similares. Las comunicaciones ayudan a detectar señales, relacionar incidentes y evaluar si hacen falta nuevas medidas de protección.

Después del envío, el notificante recibe un correo con un localizador para consultar la información aportada. Las comunidades autónomas validan las comunicaciones antes de remitirlas al área de vigilancia de la AEMPS. La agencia puede solicitar una investigación al fabricante y valora cada aviso junto con los demás recibidos. El registro no supone emitir siempre un informe final individual para cada persona. La fuente principal de esta alerta es la nota de seguridad del 30 de octubre, acompañada del manual actualizado y sus condiciones de instalación.