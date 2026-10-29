AESAN alerta de vidrio en una salsa Ricotta de Eroski y la cadena permite devolver el lote afectado

El aviso identifica un frasco de 350 gramos y el lote LA310CRI01. La cadena distingue otra referencia del mismo nombre fabricada por IAN.

AESAN publicó el 23 de octubre de 2026 una alerta por fragmentos de vidrio en una salsa Ricotta de Eroski procedente de Italia. La recomendación es no consumir el lote LA310CRI01, comercializado en frascos de 350 gramos. Eroski ofrece devolver el importe al entregar las unidades afectadas en sus tiendas. La comprobación exige leer la identificación completa, porque la cadena diferencia otra salsa del mismo nombre elaborada por un fabricante distinto.

Qué datos identifican la salsa incluida en la alerta

La ficha de AESAN describe un bote de vidrio conservado a temperatura ambiente. Junto al lote LA310CRI01 figura la fecha 06/11/2028, que el organismo denomina fecha de caducidad. Corresponde al 6 de noviembre de 2028. La advertencia procede de una comunicación de las autoridades sanitarias de Navarra. Ese origen administrativo no significa que solo deban comprobar sus compras quienes viven allí. La identificación completa también delimita otros avisos alimentarios, aunque sus destinatarios y causas pueden ser diferentes.

Eroski señala como fabricante del producto retirado a GUSTIBUS ALIMENTARI S.R.L. UNIPERSONAL. Además, precisa que la salsa Ricotta de IAN, S.A., con código EAN 8480010310078, no presenta esa anomalía. La aclaración permite distinguir dos referencias que comparten marca, denominación y tamaño. Al consultar al supermercado, resulta útil facilitar una fotografía donde se lean el fabricante y los códigos. Un nombre comercial parecido o el color de la etiqueta aportan menos precisión que esos datos cuando existen presentaciones similares.

Cómo entregar el producto y consultar el reembolso

La cadena indica que las unidades del lote afectado pueden entregarse en cualquiera de sus tiendas, donde devolverá el importe de la compra. La instrucción permite organizar la devolución sin limitarla al establecimiento de adquisición. Antes de acudir, puede conservarse una fotografía de la etiqueta y, si se dispone de él, el justificante. Esto ayuda a explicar qué producto se devuelve. Mantener separado el frasco evita que otra persona lo utilice mientras se resuelve la entrega al comercio.

Para dudas, Eroski publica el teléfono 944 943 444, con atención de lunes a sábado, de 9:00 a 22:00 horas. Su comunicado no detalla un plazo final de devolución ni exige expresamente presentar el tique. Tampoco corresponde trasladar automáticamente las condiciones de la retirada de un salmón realizada por otra cadena. Si falta el envase original o hay dudas sobre la identificación, el servicio de atención puede aclarar cómo gestionar ese caso. La recomendación sanitaria de no consumir no depende de completar previamente la devolución.

El lote y la fecha cumplen funciones distintas

El Real Decreto 1808/1991 define el lote mediante unidades producidas, fabricadas o envasadas en circunstancias prácticamente idénticas. Su identificación corresponde al productor, fabricante, envasador o primer vendedor establecido en el ámbito previsto por la norma. En alimentos envasados, debe aparecer en el envase o en una etiqueta unida a él. También debe resultar visible, legible e indeleble. Esa información permite agrupar unidades con un origen común y diferenciarlas de otras partidas comercializadas bajo una misma denominación.

La fecha aporta otra referencia y no sustituye una instrucción de retirada por un problema de seguridad. AESAN distingue la caducidad, vinculada a alimentos microbiológicamente muy perecederos, del consumo preferente, referido al mantenimiento de sus propiedades. En este aviso se utiliza expresamente el primer término. Que la fecha indicada esté todavía lejos no cambia la recomendación para el lote señalado. La guía general de etiquetado tampoco permite considerar apto un producto afectado por una alerta solo por haberse conservado correctamente.

Qué significa que se esté verificando la retirada

El Reglamento europeo 178/2002 exige que las empresas puedan identificar a sus proveedores y a las empresas destinatarias de los alimentos. Esa trazabilidad facilita localizar partidas en diferentes etapas de distribución. Cuando existen motivos para considerar inseguro un producto comercializado, deben iniciarse las actuaciones de retirada y comunicarse a las autoridades. Si pudo llegar a consumidores, la información debe explicar de manera efectiva y precisa los motivos. Recuperar unidades ya vendidas puede formar parte de esas actuaciones cuando otras medidas resultan insuficientes.

AESAN trasladó la información mediante el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información para verificar la retirada de los canales comerciales. La alerta oficial incorpora los datos y una fotografía del producto. El aviso de Eroski añade la devolución y la referencia excluida. Ambos permiten contrastar el frasco disponible en casa con información directa. La retirada de tiendas y la devolución doméstica atienden momentos distintos del recorrido del alimento. Comprobar la despensa sigue siendo necesario para quienes ya lo compraron.