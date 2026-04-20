Sanidad retira de Lidl un famoso salmón ahumado por riegos de infección: será reembolsado el importe de compra incluso sin presentar el tique de compra

La nevera vuelve a ponerse en el punto de mira. Esta vez, el producto afectado es un salmón ahumado noruego con pistacho que podría venir con un acompañante nada deseado: Listeria monocytogenes. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) lanzó la alerta el 15 de abril de 2026 tras recibir una notificación de las autoridades sanitarias de Italia a través de la red europea RASFF.

El producto implicado es de la marca Deluxe y tiene fecha de caducidad 18/04/26. La distribución inicial se ha localizado en Islas Canarias, aunque no se descarta que haya podido llegar a otras comunidades autónomas por redistribución. Si ese envase te resulta familiar porque lo tienes en la nevera, mejor apartarlo ya antes de que el aperitivo acabe en una visita al centro de salud.

¿Por qué se ha activado la alerta por este salmón ahumado?

La notificación de riesgo llegó a España desde Italia mediante el Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF), el mecanismo europeo que permite avisar a gran velocidad cuando un alimento puede suponer un peligro para la salud. A partir de ahí, la AESAN trasladó la información a las comunidades autónomas a través del SCIRI para comprobar la retirada del producto de los canales de comercialización.

El motivo de la alerta es la detección de Listeria monocytogenes, una bacteria que puede provocar listeriosis, una infección alimentaria que puede empezar con síntomas digestivos y fiebre, pero que exige especial cuidado en personas vulnerables. Por eso, la recomendación oficial es clara: no consumir el producto afectado.

¿Qué salmón está afectado y cómo reconocerlo en casa?

El lote señalado viene identificado con datos muy concretos, así que conviene revisar bien el envase antes de abrirlo:

Dato clave Descripción exacta Nombre del producto Norwegian smoked salmon with pistachio (Salmón ahumado noruego con pistacho) Marca Deluxe Lote LC22606501 Fecha de caducidad 18/04/26 Peso por unidad 100 g Presentación Envasado en blíster de plástico Temperatura de conservación Refrigerado

Según la información disponible, la distribución inicial se ha producido en Islas Canarias, aunque las autoridades advierten de que podría haber habido movimientos posteriores a otras zonas. En otras palabras: aunque no vivas allí, no está de más echar un vistazo a la nevera.

¿Qué síntomas puede provocar la listeriosis y cuándo preocuparse?

La AESAN indica que, si se ha consumido alguno de los productos afectados, hay que estar atento a síntomas compatibles con listeriosis como vómitos, diarrea o fiebre. En caso de presentar cualquiera de estas señales tras haber ingerido el salmón, la recomendación es acudir a un centro de salud e informar de la posible exposición al producto contaminado.

La alerta pone además el foco en las mujeres embarazadas, para quienes esta bacteria merece una atención especial. En estos casos, se aconseja consultar las recomendaciones de consumo durante el embarazo publicadas por la AESAN, especialmente las relativas a higiene alimentaria y a los alimentos que conviene evitar por riesgo biológico.

¿Qué debes hacer si tienes este salmón en casa?

Antes de entrar en pánico, lo importante es actuar con rapidez y sentido común:

No lo consumas, aunque tenga buen aspecto o huela normal. Aísla el envase para evitar que entre en contacto con otros alimentos. Extrema la higiene en la nevera, utensilios y superficies para prevenir contaminación cruzada. Devuélvelo o deséchalo siguiendo las indicaciones del punto de venta o de tu municipio. Consulta con un médico si lo has tomado y notas vómitos, diarrea o fiebre.

La empresa distribuidora ya ha publicado información sobre la retirada del producto, mientras las autoridades sanitarias verifican que desaparezca de los puntos de venta. Entre tanto, la consigna es sencilla: si tienes en casa este salmón ahumado con pistacho de la marca Deluxe y lote LC22606501, lo más prudente es no probarlo.