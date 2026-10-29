Bruselas prevé 440.000 empleos menos de los esperados en 2026 por la energía, aunque la ocupación seguirá creciendo

La Comisión Europea anticipa menos contrataciones y mantiene un crecimiento positivo del empleo. Su análisis también examina salarios y calidad laboral.

La Comisión Europea prevé que la crisis energética reduzca en unos 440.000 los empleos que se crearían en la UE durante 2026. El informe presentado el 13 de octubre anticipa una contratación más lenta, aunque mantiene el crecimiento de la ocupación. La cifra mide nuevos puestos que dejarían de generarse respecto al escenario de referencia. No representa una previsión de 440.000 despidos ni una estimación exclusiva para España.

La creación de empleo continuará, pero a un ritmo menor

El informe europeo sitúa el crecimiento previsto del empleo en el 0,3% para el conjunto de 2026. La evolución ya había perdido velocidad antes del nuevo impacto energético. En 2024 creció un 0,8% y en 2025 un 0,5%, según el capítulo dedicado al mercado laboral. La previsión combina encarecimiento de la energía, menor dinamismo económico e incertidumbre. Esa comparación permite entender la noticia sin confundir desaceleración con caída. Una economía puede sumar ocupados y, simultáneamente, crear menos puestos de los que habría generado en otras condiciones.

El documento contempla que las empresas conserven sus plantillas y ajusten primero el ritmo de incorporación de personal. Para quien busca trabajo, el efecto podría traducirse en menos oportunidades nuevas. Se trata de una consecuencia posible del escenario agregado, no de una predicción para cada empresa. Los datos españoles requieren, además, sus propias referencias, como muestran las diferencias recogidas en la comparativa de paro y OCDE. Distribuir los 440.000 puestos entre países sin una estimación específica produciría una precisión que el anuncio no ofrece.

La calidad del puesto explica parte de las dificultades para contratar

La investigación analiza el empleo más allá del número de contratos. Examina remuneración, estabilidad y tiempo de trabajo, junto con otras dimensiones de las condiciones laborales. El capítulo sobre calidad detecta diferencias entre sectores, ocupaciones y grupos de trabajadores. Las mujeres, las personas jóvenes, quienes tienen menor formación y determinados colectivos migrantes afrontan mayores dificultades. Una mejora del promedio europeo puede convivir con problemas persistentes en esos grupos. La cifra general, por tanto, no resume la experiencia de todas las personas que trabajan.

La Comisión observa mejores condiciones en información y comunicaciones, finanzas, Administración pública y servicios profesionales, científicos y técnicos. La hostelería y ciertas actividades administrativas, de apoyo o menor cualificación presentan resultados más desfavorables. También relaciona las dificultades de contratación con horarios atípicos, inseguridad y remuneraciones bajas. De ese análisis se desprende una lectura útil para empresas y candidatos. La existencia de vacantes no acredita por sí sola que las condiciones resulten atractivas. Salario, previsibilidad horaria y estabilidad deben examinarse conjuntamente al comparar ofertas.

Los salarios y la estabilidad también influyen en la productividad

El capítulo económico del informe estudia cómo las condiciones laborales se relacionan con inversión, productividad y consumo. Un puesto estable puede favorecer la formación y reducir la rotación. Una organización que aprovecha las capacidades de la plantilla puede mejorar su funcionamiento. La Comisión advierte, sin embargo, que varias relaciones analizadas son asociaciones y no pruebas de causalidad. No se puede prometer un resultado empresarial concreto aplicando una sola medida. El análisis conecta la calidad del trabajo con decisiones económicas que se acumulan durante periodos prolongados.

La remuneración forma parte de esa relación. Un aumento salarial puede impulsar inversión y cambios organizativos, mientras una productividad mayor facilita sostener mejores sueldos. La relación entre salarios e inflación añade otra dimensión para los hogares. Cobrar más en euros no garantiza comprar más si los precios avanzan por encima. La seguridad laboral también condiciona el consumo y el ahorro. Por eso, valorar un empleo únicamente por su remuneración inicial puede dejar fuera elementos relevantes para la economía familiar y la continuidad profesional.

Las nuevas medidas europeas siguen pendientes de su tramitación

El Ejecutivo comunitario prepara una propuesta sobre empleos de calidad tras consultar a los interlocutores sociales. El informe no equivale a una norma aprobada que modifique inmediatamente contratos españoles. Su capítulo de políticas examina salarios adecuados, estabilidad profesional y tiempo de trabajo. Incluye el papel de la negociación colectiva y de la formación para facilitar transiciones laborales. También aclara que el marco europeo sobre salarios mínimos no fija una cantidad uniforme para todos los países. Las recomendaciones y los análisis deben distinguirse de las obligaciones legales ya vigentes.

El estudio advierte asimismo de posibles presiones de la inteligencia artificial sobre puestos de entrada y tareas rutinarias. Su efecto dependerá de la implantación, la formación y la participación laboral. Para un candidato, resulta útil comprobar qué tareas exige una oferta y qué aprendizaje proporciona. Para una plantilla, importa conocer los cambios previstos y los cauces de representación disponibles. El alcance de las previsiones puede consultarse en el informe europeo de empleo de 2026 y en la comunicación oficial del 13 de octubre.