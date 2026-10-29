BM Supermercados necesita 20 empleados en Madrid: contratos indefinidos a jornada completa

La oferta de BM contempla jornada completa y turnos de mañana o tarde. El cuadrante incluye domingos, con los descansos que correspondan.

BM Supermercados busca 20 cajeros y reponedores para Madrid centro, Majadahonda y Collado Villalba, con contrato indefinido y jornada completa. La Agencia para el Empleo difundió la selección el 23 de octubre de 2026 en Madrid Trabaja. La oferta se identifica en Salta Empleo con una referencia propia. Se requieren seis meses de experiencia en tareas similares, aunque no una titulación específica. Los horarios publicados son aproximados y deben leerse junto al cuadrante, los descansos y el convenio aplicable.

La oferta de BM pide experiencia y reúne tres funciones

Las personas seleccionadas combinarán cobro en caja, reposición de mercancía y atención al cliente. La referencia oficial es O-000000025109 y agrupa las ubicaciones de Madrid centro, Majadahonda y Collado Villalba. La ficha no distribuye las vacantes entre esos destinos ni identifica cada establecimiento. Para preparar la candidatura, interesa ordenar los empleos anteriores y sus tareas. Consultar la vida laboral ayuda a contrastar fechas, pero ese informe no detalla todas las funciones realizadas. Tampoco figura como documento obligatorio en el anuncio público.

Claudio González, responsable de Proyectos, Estudios y Seguimiento Técnico de la Agencia para el Empleo, explicó la selección en Onda Madrid. La información difundida aclara que no se exige una formación académica concreta. Eso no elimina el requisito de experiencia: la ficha municipal reclama al menos seis meses en actividades similares. Conviene describir con precisión el manejo de caja, la colocación de productos o la atención a compradores. Incluir esas tareas resulta más informativo que limitarse al nombre del puesto ocupado.

Los turnos orientativos no permiten deducir el calendario semanal

El anuncio sitúa la mañana aproximadamente entre las 8.00 y las 15.00 horas, y la tarde entre las 15.00 y las 22.00. La prestación se organiza de lunes a domingo según cuadrante. Cada franja abarca siete horas, pero eso no demuestra una jornada semanal de 35 horas. Para obtenerla habría que conocer los días efectivamente asignados y el cómputo de las pausas. La oferta define el empleo como jornada completa, sin publicar aquí el total anual ni la rotación individual.

El artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores establece una pausa mínima de quince minutos cuando la jornada continuada supera seis horas. Que esa interrupción compute como trabajo efectivo depende del convenio o del contrato. Por tanto, conviene comprobar cómo se aplica el descanso durante la jornada antes de convertir la franja anunciada en horas remuneradas. La misma norma fija, como regla general, doce horas entre jornadas. Son límites legales de referencia, no detalles del cuadrante individual que BM haya publicado.

El salario queda pendiente del convenio y de la categoría

La remuneración se anuncia según convenio, sin una cifra mensual o anual. Eso impide atribuir a estas vacantes el salario de otra cadena o de un puesto distinto del grupo. Antes de aceptar, interesa confirmar la categoría profesional, el importe bruto anual, las pagas y los complementos aplicables. También debe aclararse qué calendario corresponde al establecimiento concreto. Trabajar en una empresa con varias tiendas no significa que todas las ofertas compartan horarios, duración del contrato o reparto de domingos.

La organización de lunes a domingo tampoco supone trabajar siete días consecutivos cada semana. El artículo 37 reconoce, con carácter general, un descanso mínimo semanal de día y medio ininterrumpido, acumulable hasta catorce días. Deben considerarse además las reglas sectoriales aplicables. La información difundida por la Agencia menciona uno o dos días de descanso según cuadrante. Esa descripción no sustituye el calendario: preguntar por la secuencia real permite valorar desplazamientos, conciliación y disponibilidad. El contrato indefinido, por su parte, significa que no se fija una fecha ordinaria de finalización.

La inscripción se realiza con la referencia de Salta Empleo

La ficha municipal incorpora una opción para registrarse e inscribirse. Conviene localizar la referencia completa, comprobar las condiciones y aportar la experiencia que encaje con las funciones descritas. No se publica una fecha límite concreta. La ficha ha mostrado un error de carga durante la comprobación posterior, por lo que debe confirmarse su disponibilidad. Si se recibe una propuesta, será el momento de confirmar tienda, incorporación, salario y cuadrante. Presentar el currículo no equivale a obtener una contratación.

BM también dispone de un portal corporativo con vacantes de tiendas, almacenes y oficinas, que corresponde a procesos diferenciados. No deben trasladarse automáticamente sus condiciones a esta selección municipal. Para las 20 plazas difundidas el 23 de octubre, el punto de partida es la ficha oficial de Salta Empleo. Los criterios generales de jornada y descanso pueden contrastarse en los artículos 34 y 37 del Estatuto. La combinación permite separar lo que ya está anunciado de las condiciones que deben concretarse con la empresa.