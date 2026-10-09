Renfe prevé ampliar los abonos digitales en iPhone en 2027 para validar los viajes desde el móvil

La nueva solución para abonos digitales en iPhone busca ampliar la validación móvil. El Abono Único todavía exige tarjeta Renfe&Tú para Cercanías.

Renfe prevé incorporar durante 2027 una solución para utilizar abonos digitales en iPhone y Android desde sus aplicaciones. La información se conoció el 23 de septiembre de 2026, cuando la publicó elDiario.es. El comunicado oficial explica que los sistemas de acceso reconocerán los títulos guardados en el teléfono. La novedad permitirá reducir la dependencia de las tarjetas físicas, aunque ya existen billetes válidos en el móvil.

Los abonos digitales en iPhone ya existen en algunos servicios

La aplicación oficial de Renfe para iPhone ya permite comprar billetes, guardarlos en el teléfono, gestionar abonos y formalizar viajes. Incluye servicios de AVE, Larga Distancia, Media Distancia y Avant. Por tanto, los viajeros de estos trenes no tienen que esperar a 2027 para disponer de ciertas funciones digitales. La ficha actual de la aplicación exige iOS 16 o posterior. Ese requisito corresponde a la versión disponible y no confirma qué dispositivos admitirán la nueva solución.

Renfe también permite enviar billetes a Passbook o Pass Wallet después de comprarlos, siempre que el cliente esté registrado y acceda a su área privada. Además, admite Apple Pay como medio de pago en su web. Son operaciones diferentes: pagar la compra, guardar el billete y utilizarlo para acceder al transporte. La compatibilidad con una de ellas no demuestra que todos los abonos puedan sustituir su tarjeta física. Los soportes admitidos dependen del servicio y del título, como sucede con el Abono Único de transporte.

El Abono Único sigue necesitando tarjeta para Cercanías

Las preguntas frecuentes oficiales del Abono Único muestran dónde sigue siendo necesaria la tarjeta. Para viajar en Cercanías, este título debe estar cargado en una Renfe&Tú sin contacto. En Media Distancia y los Avant incluidos, admite billete físico o formatos digitales como PDF, Passbook y la app de Renfe. Un viajero puede, por tanto, llevar documentación digital para un trayecto y necesitar una tarjeta para otro. Comprar el abono por internet no elimina por sí solo esta diferencia entre servicios.

Si alguien dispone del Abono Único de Media Distancia y quiere utilizar Cercanías, debe incorporarlo a una tarjeta Renfe&Tú. Puede hacerlo en taquillas o máquinas autoventa, presentando su documento de identidad y el PIN del abono. El traspaso es gratuito y permite reutilizar una tarjeta existente; comprar una nueva para este trámite cuesta un euro. En los trenes que requieren reserva, también deberá presentar esa reserva junto con la suscripción. Llevar el abono en formato digital no sustituye la reserva de plaza exigida para esos viajes.

Un QR en la aplicación no equivale a cualquier abono virtual

Los abonos bonificados de Cercanías ofrecen otra posibilidad que ya está disponible mediante una aplicación para Android y Apple. Tras seleccionar el núcleo, el trayecto y la tarifa, el usuario obtiene un QR que queda guardado dentro de la propia app. Renfe indica que puede validarse directamente en controles de acceso con lectores infrarrojos. Su documentación llama wallet a ese apartado interno. Esa denominación no acredita que el abono se haya incorporado a Apple Wallet ni que pueda utilizar cualquier sistema de validación.

También existen soluciones propias de otras administraciones. El Consorcio Regional de Transportes de Madrid presentó el 15 de enero de 2026 Mi Tarjeta Transporte para Android 9 o superior. Su anuncio permitía virtualizar el abono de transporte de Madrid y validarlo mediante Google Wallet, incluido en Cercanías. Además, especificaba que la tarjeta física quedaba bloqueada al completar el proceso. Este antecedente muestra que los soportes y las condiciones pueden variar entre títulos, incluso cuando permiten acceder a los mismos trenes.

Qué comprobar antes de viajar sin la tarjeta física

El desarrollo anunciado por Renfe aprovecha la tecnología instalada en los sistemas de validación y se ofrecerá a consorcios y otros operadores públicos. Cada administración conservará sus competencias. El comunicado fija 2027 como previsión para incorporarlo a las aplicaciones, sin detallar un día de lanzamiento. Tampoco publica una relación de modelos compatibles, instrucciones de activación o un calendario por núcleos. Por ello, todavía no puede darse por garantizado su uso simultáneo en todas las estaciones y redes.

Mientras se concreta la implantación, el viajero debe comprobar las condiciones del abono que utiliza y los lectores disponibles en su estación. Las condiciones oficiales de los abonos mantienen una excepción relevante. La compra mediante la app no está habilitada en Cercanías de ancho métrico. Para esos servicios remite a las taquillas y máquinas autoventa. Quien necesite una tarjeta para su título debe seguir llevándola hasta que exista una alternativa admitida. El anuncio tecnológico tampoco acredita que vayan a desaparecer todos los soportes físicos.