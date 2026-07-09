Un niña con solo 8 años crea un calentador solar para ayudar a familias con pocos recursos

Xóchitl Guadalupe Cruz López, de Chiapas, diseñó un sistema casero para calentar agua con energía solar. El proyecto buscaba ayudar a familias con pocos recursos y reducir el uso de leña.

Xóchitl Guadalupe Cruz López tenía solo ocho años cuando convirtió materiales desechados en una solución útil para su casa y su comunidad. La niña, originaria de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, construyó un calentador solar de agua con botellas de PET, una manguera, madera y puertas de vidrio de un refrigerador descompuesto, un proyecto por el que recibió en 2018 el Reconocimiento ICN a la Mujer del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM.

Xóchitl Cruz convirtió botellas de plástico y vidrio reciclado en un calentador solar

El invento, conocido como “Baño Calientito”, nació de una necesidad cotidiana: disponer de agua caliente sin depender de sistemas costosos ni de la leña. Según publicó la UNAM, el proyecto fue reconocido por estar construido con materiales reciclables y funcionar con energía renovable producida por el sol.

Para levantar el prototipo, Xóchitl utilizó 10 botellas de PET, una manguera, piezas de madera y cristal procedente de un refrigerador roto. Con ayuda de su padre, instaló el calentador en la azotea de su vivienda, donde la radiación solar hacía el resto del trabajo. El País recogió en 2018 que el coste de producción se situaba entre 180 y 200 pesos mexicanos, al emplear materiales comunes y de bajo precio.

Cómo funciona el calentador solar hecho con materiales reciclados y energía del sol

El funcionamiento se basaba en principios físicos sencillos. Las botellas pintadas de negro absorbían mejor el calor del sol y el vidrio ayudaba a conservar la temperatura del agua, evitando que se perdiera rápidamente el calor acumulado. La UNAM explicó que el sistema encapsulado alcanzó 44,5 grados centígrados, frente a los 35,2 grados del sistema probado sin aislamiento.

La manguera formaba parte del circuito por el que circulaba el agua antes de ser utilizada. Años después, La Jornada publicó que el calentador llegó a tener capacidad de hasta 50 litros de agua, una cifra relevante para un sistema doméstico fabricado con chatarra y materiales reutilizados.

El invento ecológico que busca reducir el uso de leña en Chiapas

La importancia del proyecto no estuvo solo en su bajo coste. Xóchitl pensó en una alternativa para familias que no podían comprar calentadores convencionales y que recurrían a la leña para calentar agua. En una entrevista recogida por La Jornada, la joven explicó que veía cómo familias con pocos recursos talaban árboles para preparar comida y calentar agua, con efectos sobre el medio ambiente y la salud.

El caso de Xóchitl también puso el foco en el acceso temprano a la ciencia. La UNAM destacó su participación en el programa PAUTA, una iniciativa orientada a impulsar el talento en matemáticas y ciencias entre niñas, niños y jóvenes. Su historia muestra cómo una idea sencilla, nacida de la observación de un problema real, puede convertirse en una solución útil para el entorno más cercano.