92.480 trabajadores españoles muestran hasta dónde puede llegar el riesgo de diabetes cuando aparece el burnout

El análisis, publicado el 3 de septiembre, halló una relación más intensa entre personas inactivas y clases sociales ocupacionales más bajas. Su diseño no demuestra causalidad.

Un estudio con 92.480 trabajadores españoles ha asociado los niveles más altos de burnout con un mayor riesgo estimado de diabetes tipo 2. La muestra incluía personas de entre 18 y 69 años. Los datos proceden de reconocimientos de salud laboral efectuados entre 2021 y 2023. La investigación se publicó el 3 de septiembre de 2026 en la revista Medical Sciences. El resultado se refiere a estimaciones mediante escalas, no a nuevos diagnósticos de diabetes.

El burnout apareció asociado al riesgo en las tres escalas utilizadas

La muestra reunió a personas en activo que participaron voluntariamente en evaluaciones rutinarias de salud laboral. Los investigadores incluyeron únicamente a quienes disponían de todos los datos necesarios. Quedaron fuera las personas con diabetes tipo 2 ya diagnosticada, enfermedad cardiovascular, cáncer, embarazo o tratamiento antidiabético. El grupo procedía de distintos sectores económicos, lo que permitió analizar una población laboral amplia.

El burnout se evaluó con el Burnout Assessment Tool, un cuestionario de 23 elementos. La herramienta clasifica el desgaste profesional como bajo, moderado o alto. El riesgo de diabetes se estimó con FINDRISC, QDScore y CANRISK. Las tres escalas mostraron un aumento progresivo del riesgo estimado conforme subía el burnout. Este factor no forma parte de ninguno de esos algoritmos.

La inactividad y una peor dieta concentraron el 45% de la asociación

Los análisis exploratorios señalaron que la inactividad física y la baja adherencia a la dieta mediterránea explicaban estadísticamente alrededor del 45% de la relación observada. La actividad física tuvo el peso mayor dentro de esa proporción. Los autores advierten de que el diseño transversal impide establecer qué ocurrió primero. Tampoco permite afirmar que esos hábitos causen el vínculo entre burnout y riesgo estimado de diabetes. Además, la actividad física forma parte de algunos algoritmos, por lo que puede existir cierto solapamiento matemático.

La relación fue más intensa en algunos grupos. Entre las personas inactivas, la asociación entre burnout alto y riesgo moderado o alto alcanzó una OR de 5,6. Entre quienes mantenían actividad física, la OR fue de 2,8. En la clase social III llegó a 4,9, frente a 2,5 en la clase I. También apareció una diferencia más moderada por sexo, con estimaciones superiores en los hombres. Estas razones de probabilidades no representan el porcentaje de personas que desarrollarán diabetes.

Añadir el burnout mejoró la clasificación, pero no predijo diagnósticos futuros

La incorporación del burnout aumentó la capacidad de los modelos para distinguir entre participantes con menor y mayor riesgo estimado. En FINDRISC, el área bajo la curva pasó de 0,860 a 0,914. En QDScore subió de 0,804 a 0,858. En CANRISK avanzó de 0,905 a 0,936. Todas las diferencias fueron estadísticamente significativas. Sin embargo, se calcularon sobre categorías generadas por las propias escalas.

El estudio no siguió a los trabajadores para comprobar cuántos desarrollaron diabetes. Tampoco contó con hemoglobina glicosilada ni pruebas de tolerancia oral a la glucosa. La glucosa en ayunas se utilizó solo para describir la muestra. La base contenía categorías predefinidas de burnout, pero no las respuestas individuales del cuestionario. Las escalas tampoco fueron recalibradas específicamente para toda esta cohorte. La clasificación no equivale a un diagnóstico clínico ni acredita una incapacidad temporal, cuestión diferente abordada en la guía sobre bajas médicas por enfermedad.

Qué pueden extraer trabajadores y empresas de estos resultados

Los autores consideran que los factores psicosociales pueden aportar información adicional al estudiar el riesgo cardiometabólico en poblaciones trabajadoras. Aun así, no recomiendan incorporar de forma rutinaria el burnout a los programas de detección de diabetes. Antes serían necesarios estudios prospectivos que confirmen la secuencia temporal. También hacen falta ensayos que analicen si las intervenciones laborales reducen futuros casos de la enfermedad.

El valor principal del trabajo reside en el tamaño de la muestra y en la coincidencia de los resultados con tres herramientas diferentes. Sus límites impiden afirmar que el burnout cause diabetes tipo 2 o que reducirlo evite la enfermedad. El artículo original publicado en Medical Sciences plantea esta asociación como una hipótesis para futuras investigaciones. El foco recae especialmente en las personas inactivas y en los grupos con mayor vulnerabilidad social.