Más de 80 millones de interacciones revelan qué hacen los abejorros cuando desaparece la reina

El seguimiento de Bombus impatiens detectó obreras más móviles, centrales y reproductivas. La red social se volvió más descentralizada.

Las colonias de abejorros no quedan simplemente desorganizadas cuando pierden a su reina. Un estudio en Communications Biology, publicado el 3 de septiembre de 2026, ha observado cambios claros en algunas obreras de Bombus impatiens. Estas se mueven más, ocupan posiciones centrales y elevan su actividad reproductiva. El equipo comparó grupos con reina y sin ella procedentes de las mismas colonias. Después cuantificó más de 80 millones de interacciones. La ausencia de la dominante liberó diferencias antes contenidas entre las trabajadoras y modificó la red social del grupo.

Más de 80 millones de interacciones permitieron seguir a las obreras

Los investigadores utilizaron un sistema de seguimiento de postura de varios animales para analizar el comportamiento dentro de las colonias. El diseño comparó particiones emparejadas con reina y sin reina, procedentes de las mismas colonias de origen. Esta correspondencia permitió relacionar las diferencias observadas con la presencia o ausencia de la dominante. El volumen de datos superó los 80 millones de interacciones sociales. Esa escala permitió estudiar tanto a cada individuo como a la organización colectiva.

Bombus impatiens resulta útil para este análisis porque la reina suele concentrar la reproducción. Sin embargo, determinadas obreras pueden asumir papeles sociales semejantes a los de la reina en algunos contextos. El trabajo no estudió la polinización ni las amenazas ambientales tratadas en otros estudios sobre abejas y polinizadores. Se centró en una cuestión distinta, qué sucede con la jerarquía y las relaciones cuando falta el individuo dominante.

Una minoría ganó movimiento, centralidad y actividad reproductiva

Las colonias sin reina mostraron una variación de comportamiento mayor. Dentro de ellas apareció un subconjunto de obreras especialmente influyentes. Estas trabajadoras se movían más, ocupaban posiciones espaciales centrales y presentaban una actividad reproductiva elevada. El hallazgo no describe una reacción idéntica de todas las obreras. La reorganización surgió porque algunas expresaron rasgos mucho menos visibles mientras la reina seguía presente.

Ese grupo de trabajadoras influyentes no apareció en las condiciones con reina analizadas por el equipo. Los autores interpretan que la presencia de la reina limita una variación latente entre las obreras. Cuando desaparece, algunas diferencias individuales ganan peso y comienzan a modificar la conducta colectiva. El artículo habla de papeles sociales similares a los de la reina. No afirma que todas las obreras adquieran esa condición ni que la colonia deje de tener jerarquías.

La red social pasó de centralizada a más descentralizada

La aparición de estas obreras coincidió con un cambio en la arquitectura de la red. Los grupos con reina presentaban una organización más centralizada alrededor de la dominante. Los grupos sin reina evolucionaron hacia redes más descentralizadas y eficientes, según el análisis de los investigadores. La pérdida de una figura central no produjo únicamente una ruptura. También abrió espacio para que la influencia se repartiera entre varios individuos.

Esa eficiencia describe propiedades de la red social estudiada. No demuestra por sí sola que perder a la reina beneficie a la colonia a largo plazo. El resumen disponible tampoco permite trasladar automáticamente el resultado a todas las abejas, otros insectos sociales o grupos humanos. Sí muestra, dentro de Bombus impatiens, cómo una diferencia individual puede alterar la estructura colectiva. Es un enfoque distinto al de la protección de las abejas autóctonas, centrada en amenazas externas.

El artículo es citable aunque todavía recibirá ajustes editoriales

La investigación fue aceptada el 11 de agosto de 2026 y publicada el 3 de septiembre. Communications Biology la difundió como una versión temprana de un trabajo revisado por pares y aceptado. El estudio ya dispone de un DOI permanente y puede citarse. La editorial advierte de que todavía puede recibir correcciones antes de ser sustituido por la versión definitiva del artículo.

El artículo está firmado por Dee M. Ruttenberg, Scott W. Wolf, Andrew E. Webb, Eli S. Wyman, Michelle L. White, Diogo Melo, Ian M. Traniello y Sarah D. Kocher. Sus afiliaciones incluyen la Universidad de Princeton, el Howard Hughes Medical Institute y la Universidade de São Paulo. El trabajo aporta una medición cuantitativa de cómo la desaparición de una figura dominante puede revelar diferencias ocultas y reorganizar una sociedad jerárquica desde dentro.