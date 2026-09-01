La Seguridad Social subirá el MEI en 2027 y descontará hasta 104 euros al año a los salarios más altos

La cotización alcanzará el 1% desde el 1 de enero. El trabajador asumirá el 0,17% y la empresa pagará el 0,83%.

El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) volverá a subir el 1 de enero de 2027 y elevará ligeramente el descuento aplicado en las nóminas. La cotización total pasará del 0,90% al 1%, según el calendario fijado en el BOE. La empresa asumirá el 0,83% y el empleado soportará el 0,17%. Con la base máxima vigente en 2026, esta última parte alcanzaría unos 8,67 euros mensuales y 104 euros anuales. La cifra es orientativa porque se calcula con el tope actual.

El trabajador pagará el 0,17% y la empresa asumirá el 0,83%

Durante 2026, el MEI equivale al 0,90% de la base de cotización por contingencias comunes. La empresa aporta el 0,75% y el trabajador, el 0,15%. Desde enero de 2027, ambos porcentajes aumentarán hasta el 0,83% y el 0,17%, respectivamente. El cambio continúa la subida del MEI en 2026 prevista por la reforma de las pensiones. El tipo total crecerá una décima, aunque el descuento directo del empleado aumentará dos centésimas.

La empresa soportará las ocho centésimas restantes del incremento. Esta cotización se aplica en los regímenes y situaciones donde existe cotización por jubilación. También alcanza a los autónomos, que asumen el porcentaje completo al no existir una empresa que comparta la cuota. Su tipo pasará del 0,90% al 1% sobre la base correspondiente. El MEI nutre el Fondo de Reserva y no se computa para calcular prestaciones, incluida la futura pensión. La norma lo define como una cotización finalista.

Cuánto descontará el MEI según la base de cotización

El descuento del trabajador se calcula aplicando el 0,17% sobre su base mensual, no necesariamente sobre el salario bruto total devengado. La empresa añadirá un 0,83% sobre esa misma base. Los siguientes importes muestran una estimación simple, suponiendo que la base mensual coincide con la cifra indicada. Para obtener el coste anual con una base estable, se multiplica la cuota mensual por doce. Los conceptos de la nómina permiten localizar la base utilizada.

Base mensual utilizada Trabajador 0,17% Empresa 0,83% MEI total 1% 1.200,00 € 2,04 € 9,96 € 12,00 € 1.600,00 € 2,72 € 13,28 € 16,00 € 2.000,00 € 3,40 € 16,60 € 20,00 € 2.500,00 € 4,25 € 20,75 € 25,00 € 3.000,00 € 5,10 € 24,90 € 30,00 € 5.101,20 € 8,67 € 42,34 € 51,01 €

Los importes son cálculos orientativos sobre una base mensual estable. La base de cotización no coincide siempre con el salario bruto cobrado.

La base máxima de 2026 está situada en 5.101,20 euros mensuales, según la Orden PJC/297/2026. Con esta referencia, la aportación del empleado sería de 8,67 euros al mes. En doce mensualidades, el resultado ronda los 104,06 euros. El coste empresarial ascendería a 42,34 euros mensuales y el MEI total sumaría 51,01 euros. La estimación máxima no debe presentarse como una cuantía definitiva para 2027. Solo se alcanzaría manteniendo durante doce meses una base igual al tope utilizado.

Los 104 euros son la aportación anual y no toda la subida

El dato de 104 euros puede generar confusión. No representa 104 euros adicionales frente a 2026, sino la aportación anual total del trabajador al MEI en 2027. Con la misma base máxima de 5.101,20 euros, el empleado paga en 2026 cerca de 91,82 euros anuales. El aumento derivado del paso del 0,15% al 0,17% sería de unos 12,24 euros al año. La diferencia mensual rondaría 1,02 euros.

Una base de 3.000 euros dejaría una cuota del trabajador de 5,10 euros mensuales y 61,20 euros anuales. Frente a 2026, la diferencia sería de 60 céntimos al mes y 7,20 euros al año. Con una base de 2.386 euros, la cuota alcanzaría 4,06 euros mensuales y cerca de 48,67 euros anuales. La subida respecto a 2026 rondaría 5,73 euros al año. Revisar los errores comunes en la nómina ayuda a comprobar el porcentaje y la base aplicados. Con bases variables, la deducción también cambiará de un mes a otro.

El MEI seguirá aumentando hasta alcanzar el 1,20% en 2029

El calendario no termina en 2027. En 2028, el tipo total subirá al 1,10%, con un 0,92% empresarial y un 0,18% para el trabajador. En 2029 alcanzará el 1,20%, repartido entre un 1% de la empresa y un 0,20% del empleado. Ese nivel se mantendrá desde 2030 hasta 2050, según el Real Decreto-ley 2/2023. La aportación continuará destinada al Fondo de Reserva.

La aplicación será automática. Las empresas descontarán la parte del trabajador en las nóminas correspondientes a enero y abonarán su propia aportación. Los autónomos verán reflejado el tipo completo en su cotización. Con la base máxima de 2026, un autónomo pagaría 51,01 euros mensuales y 612,14 euros anuales. No será necesario presentar una solicitud ante la Tesorería General de la Seguridad Social. La cuantía máxima definitiva dependerá del tope de cotización aplicable en 2027.