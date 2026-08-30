Calendario escolar 2026/2027 de España por comunidades autónomas

Calendario escolar 2026/2027 por comunidades con las fechas de Navidad, Semana Santa y final de las clases

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La vuelta a las aulas comenzará entre los primeros días de septiembre según la comunidad y la etapa educativa. Las fechas de Navidad, Semana Santa y final de curso también presentan diferencias.

El calendario escolar 2026/2027 vuelve a depender de cada comunidad autónoma. Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y FP no comenzarán simultáneamente en toda España. Además, algunos territorios permiten ajustes provinciales, municipales o de cada centro. Los calendarios oficiales publicados hasta agosto confirman esas diferencias.

Cuándo empieza y termina el curso escolar 2026/27 en cada comunidad

Navarra volverá a situarse entre las primeras comunidades en abrir las aulas. Sus centros pueden iniciar las clases desde el 4 de septiembre. Madrid comenzará el día 7 en Infantil y Primaria. Cataluña lo hará el 8 de septiembre para las principales etapas obligatorias.

Estas son las fechas principales publicadas para las 17 comunidades autónomas. En algunas etapas existen calendarios específicos y excepciones para segundo de Bachillerato, FP o enseñanzas especiales.

ComunidadInicio de las clasesFinal de las clasesNavidad y Semana Santa
Andalucía10 septiembre Infantil y Primaria; 15 septiembre ESO, Bachillerato y FPHasta 23 junio, según enseñanza y provinciaNavidad y días no lectivos pueden variar por provincia; Semana Santa alrededor del 22 al 28 marzo
Aragón8 septiembre Infantil, Primaria y ESO; 9 Bachillerato; 10 FP18 junio22 diciembre-6 enero; 25 marzo-2 abril
Asturias9 septiembre Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato; FP desde el 1423 junio en las principales etapasNavidad y Semana Santa según calendario oficial del Principado
Baleares10 septiembre en las principales enseñanzas18 junio23 diciembre-6 enero; 25 marzo-4 abril
Canarias9 septiembre Infantil y Primaria; 10 ESO; 11 Bachillerato22 junio, con excepciones23 diciembre-8 enero; 22-26 marzo
Cantabria8 septiembre Infantil y Primaria; 9 ESO, Bachillerato y FP23-24 junio según etapaCalendario autonómico con descansos de Navidad y Semana Santa
Castilla-La Mancha8 septiembre en las principales etapas22 junio23 diciembre-10 enero; 22-29 marzo
Castilla y León8 septiembre Infantil, Primaria y Especial; 15 ESO, Bachillerato y FPHasta 24 junio según etapa23 diciembre-10 enero; 20-30 marzo
Cataluña8 septiembre Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y FP Básica; FP inicial el 1421 junio en Infantil, Primaria y ESO; 17 junio en 1º Bachillerato22 diciembre-7 enero; 20-29 marzo
Madrid7 septiembre Infantil, Primaria y Especial; 8 ESO, Bachillerato y FP18 junio en las principales etapas23 diciembre-8 enero; 19-29 marzo
Comunitat Valenciana9 septiembre18 junio22 diciembre-6 enero; 25 marzo-5 abril
Extremadura10 septiembre Infantil, Primaria, ESO y FP; 11 Bachillerato18 junio, con fechas anteriores en Bachillerato23 diciembre-7 enero; 22-29 marzo
Galicia9 septiembre21 junio22 diciembre-7 enero; 22-29 marzo
La Rioja9 septiembre22 junio23 diciembre-6 enero; 25 marzo-4 abril
Murcia8 septiembre Infantil y Primaria; 10 ESO, Bachillerato y FP22 junio Infantil y Primaria; 21 junio ESO, Bachillerato y FP24 diciembre-6 enero; 22-29 marzo
NavarraDesde 4 septiembre, según etapa y calendario del centroEntre el 18 y el 22 junio según enseñanza y centro23 diciembre-10 enero; 25 marzo-4 abril
País VascoNo antes del 7 septiembre en Infantil y PrimariaNo después del 18 junioEl calendario concreto se determina en cada centro dentro de los límites autonómicos

Las familias con estudiantes de Bachillerato o Formación Profesional deben prestar especial atención a las excepciones. También pueden consultar las becas MEC 2026/2027 vinculadas al nuevo curso.

Las vacaciones de Navidad y Semana Santa tampoco coinciden en toda España

Las diferencias continúan durante Navidad. La Rioja fija su descanso entre el 23 de diciembre y el 6 de enero. Cataluña lo establece desde el 22 de diciembre hasta el 7 de enero. Navarra lo prolonga hasta el 10 de enero.

Semana Santa presenta una dispersión similar. Cataluña descansará entre el 20 y el 29 de marzo. La Rioja lo hará entre el 25 de marzo y el 4 de abril. Estos periodos se completan con festivos autonómicos, locales y jornadas de libre disposición. Las familias con necesidades específicas también tienen disponibles ayudas para alumnado NEAE.

Madrid, Cataluña, Navarra y País Vasco tienen diferencias que conviene conocer

Madrid cuenta con dos fechas principales para la vuelta al colegio. Infantil, Primaria y Educación Especial comenzarán el 7 de septiembre. ESO, Bachillerato y FP regresarán el día 8. La Comunidad de Madrid sitúa el final ordinario el 18 de junio de 2027.

Cataluña distingue además entre FP Básica y otros ciclos formativos. Navarra permite que los centros concreten determinados elementos de su calendario. El País Vasco también establece límites para que cada centro configure sus fechas. Esta autonomía explica por qué un calendario general no siempre recoge cada jornada no lectiva.

Los festivos locales pueden cambiar algunos días sin clase

El calendario autonómico debe completarse con los festivos propios de cada localidad y los días de libre disposición. Andalucía presenta además diferencias provinciales. Una resolución provincial consultada fija Navidad entre el 23 de diciembre y el 6 de enero. También añade el 7 de enero como no lectivo.

Por este motivo, las familias deberían consultar el calendario definitivo de su centro antes de organizar viajes o conciliación. El calendario escolar de Badajoz muestra cómo los ajustes municipales pueden incorporar jornadas adicionales sin clase.

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