Calendario escolar 2026/2027 por comunidades con las fechas de Navidad, Semana Santa y final de las clases

La vuelta a las aulas comenzará entre los primeros días de septiembre según la comunidad y la etapa educativa. Las fechas de Navidad, Semana Santa y final de curso también presentan diferencias.

El calendario escolar 2026/2027 vuelve a depender de cada comunidad autónoma. Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y FP no comenzarán simultáneamente en toda España. Además, algunos territorios permiten ajustes provinciales, municipales o de cada centro. Los calendarios oficiales publicados hasta agosto confirman esas diferencias.

Cuándo empieza y termina el curso escolar 2026/27 en cada comunidad

Navarra volverá a situarse entre las primeras comunidades en abrir las aulas. Sus centros pueden iniciar las clases desde el 4 de septiembre. Madrid comenzará el día 7 en Infantil y Primaria. Cataluña lo hará el 8 de septiembre para las principales etapas obligatorias.

Estas son las fechas principales publicadas para las 17 comunidades autónomas. En algunas etapas existen calendarios específicos y excepciones para segundo de Bachillerato, FP o enseñanzas especiales.

Comunidad Inicio de las clases Final de las clases Navidad y Semana Santa Andalucía 10 septiembre Infantil y Primaria; 15 septiembre ESO, Bachillerato y FP Hasta 23 junio, según enseñanza y provincia Navidad y días no lectivos pueden variar por provincia; Semana Santa alrededor del 22 al 28 marzo Aragón 8 septiembre Infantil, Primaria y ESO; 9 Bachillerato; 10 FP 18 junio 22 diciembre-6 enero; 25 marzo-2 abril Asturias 9 septiembre Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato; FP desde el 14 23 junio en las principales etapas Navidad y Semana Santa según calendario oficial del Principado Baleares 10 septiembre en las principales enseñanzas 18 junio 23 diciembre-6 enero; 25 marzo-4 abril Canarias 9 septiembre Infantil y Primaria; 10 ESO; 11 Bachillerato 22 junio, con excepciones 23 diciembre-8 enero; 22-26 marzo Cantabria 8 septiembre Infantil y Primaria; 9 ESO, Bachillerato y FP 23-24 junio según etapa Calendario autonómico con descansos de Navidad y Semana Santa Castilla-La Mancha 8 septiembre en las principales etapas 22 junio 23 diciembre-10 enero; 22-29 marzo Castilla y León 8 septiembre Infantil, Primaria y Especial; 15 ESO, Bachillerato y FP Hasta 24 junio según etapa 23 diciembre-10 enero; 20-30 marzo Cataluña 8 septiembre Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y FP Básica; FP inicial el 14 21 junio en Infantil, Primaria y ESO; 17 junio en 1º Bachillerato 22 diciembre-7 enero; 20-29 marzo Madrid 7 septiembre Infantil, Primaria y Especial; 8 ESO, Bachillerato y FP 18 junio en las principales etapas 23 diciembre-8 enero; 19-29 marzo Comunitat Valenciana 9 septiembre 18 junio 22 diciembre-6 enero; 25 marzo-5 abril Extremadura 10 septiembre Infantil, Primaria, ESO y FP; 11 Bachillerato 18 junio, con fechas anteriores en Bachillerato 23 diciembre-7 enero; 22-29 marzo Galicia 9 septiembre 21 junio 22 diciembre-7 enero; 22-29 marzo La Rioja 9 septiembre 22 junio 23 diciembre-6 enero; 25 marzo-4 abril Murcia 8 septiembre Infantil y Primaria; 10 ESO, Bachillerato y FP 22 junio Infantil y Primaria; 21 junio ESO, Bachillerato y FP 24 diciembre-6 enero; 22-29 marzo Navarra Desde 4 septiembre, según etapa y calendario del centro Entre el 18 y el 22 junio según enseñanza y centro 23 diciembre-10 enero; 25 marzo-4 abril País Vasco No antes del 7 septiembre en Infantil y Primaria No después del 18 junio El calendario concreto se determina en cada centro dentro de los límites autonómicos

Las familias con estudiantes de Bachillerato o Formación Profesional deben prestar especial atención a las excepciones. También pueden consultar las becas MEC 2026/2027 vinculadas al nuevo curso.

Las vacaciones de Navidad y Semana Santa tampoco coinciden en toda España

Las diferencias continúan durante Navidad. La Rioja fija su descanso entre el 23 de diciembre y el 6 de enero. Cataluña lo establece desde el 22 de diciembre hasta el 7 de enero. Navarra lo prolonga hasta el 10 de enero.

Semana Santa presenta una dispersión similar. Cataluña descansará entre el 20 y el 29 de marzo. La Rioja lo hará entre el 25 de marzo y el 4 de abril. Estos periodos se completan con festivos autonómicos, locales y jornadas de libre disposición. Las familias con necesidades específicas también tienen disponibles ayudas para alumnado NEAE.

Madrid, Cataluña, Navarra y País Vasco tienen diferencias que conviene conocer

Madrid cuenta con dos fechas principales para la vuelta al colegio. Infantil, Primaria y Educación Especial comenzarán el 7 de septiembre. ESO, Bachillerato y FP regresarán el día 8. La Comunidad de Madrid sitúa el final ordinario el 18 de junio de 2027.

Cataluña distingue además entre FP Básica y otros ciclos formativos. Navarra permite que los centros concreten determinados elementos de su calendario. El País Vasco también establece límites para que cada centro configure sus fechas. Esta autonomía explica por qué un calendario general no siempre recoge cada jornada no lectiva.

Los festivos locales pueden cambiar algunos días sin clase

El calendario autonómico debe completarse con los festivos propios de cada localidad y los días de libre disposición. Andalucía presenta además diferencias provinciales. Una resolución provincial consultada fija Navidad entre el 23 de diciembre y el 6 de enero. También añade el 7 de enero como no lectivo.

Por este motivo, las familias deberían consultar el calendario definitivo de su centro antes de organizar viajes o conciliación. El calendario escolar de Badajoz muestra cómo los ajustes municipales pueden incorporar jornadas adicionales sin clase.