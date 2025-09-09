Yolanda Díaz confirma que puedes faltar dos horas diarias para buscar empleo y sin perder dinero en la nómina en estos casos

La ministra recuerda en TikTok que el Estatuto de los Trabajadores permite ausentarse durante el preaviso en despidos objetivos, sin descuento en el salario.

Quien reciba un preaviso de despido objetivo puede dedicar dos horas diarias de su jornada a buscar trabajo. Así lo ha explicado Yolanda Díaz en su canal de TikTok, donde resolvió la duda de una trabajadora a la que su jefe pretendía negarle este derecho y descontarle esas horas del sueldo. No procede: la norma lo ampara.

Cómo funciona el preaviso y las dos horas del Estatuto de los Trabajadores

El artículo 53.2 del Estatuto de los Trabajadores reconoce que, durante el período de preaviso en los despidos objetivos, el trabajador puede ausentarse dos horas diarias para buscar otro empleo. ¿Te han comunicado un despido con preaviso? Entonces tienes este margen legal para entrevistas, gestiones y trámites de recolocación.

Además, la ministra subraya que ese tiempo no conlleva pérdida de retribución. Ojo, porque muchas personas lo desconocen y acaban renunciando por miedo al descuento en nómina. Aquí no hay lugar a dudas: el derecho existe y protege al empleado.

Para no perderse, estas son las claves esenciales que conviene tener a mano:

Aplica durante el preaviso en despidos objetivos, con dos horas diarias sin descuento salarial y amparo del Estatuto de los Trabajadores; el empresario no puede negarlo.

Este resumen ayuda a orientar el primer paso tras recibir el aviso. ¿Sabías que es frecuente que el preaviso sea de quince o treinta días? En ese periodo se concentran las gestiones para la búsqueda activa de empleo.

Quiénes pueden usar las dos horas diarias para buscar empleo tras el despido con preaviso

Afecta a la persona trabajadora que recibe el preaviso de un despido objetivo. En el caso difundido por la ministra, la empleada consultó si podía usar parte de su jornada para entrevistas y trámites. La respuesta fue tajante: “Estás amparada por el Estatuto de los Trabajadores en el tiempo del preaviso para buscar empleo durante dos horas diarias”.

La comunicación de Díaz llega en un contexto de regreso de vacaciones, cuando se multiplican las dudas laborales. De ahí que su equipo utilice redes sociales como vía directa para resolver situaciones habituales que pueden afectar a cualquier empleado.

Qué deben saber empresas y trabajadores sobre los despidos objetivos y el preaviso

No se pueden descontar esas horas del salario. La titular de Trabajo lanza un mensaje claro al empresario ante prácticas incorrectas: “Lo que está haciendo tu jefe es completamente ilegal y no se puede hacer. Por tanto, defiende tus derechos”. Así de claro.

Este recordatorio evita conflictos y aporta seguridad jurídica: el derecho está en la ley y su ejercicio no requiere autorización especial más allá del propio preaviso. ¿Quién debe ceder? En estos casos, la norma se impone.

Tabla resumen con puntos clave del derecho a dos horas diarias para buscar empleo

A continuación, un cuadro rápido para tenerlo claro de un vistazo. No te líes: guarda esta referencia cuando recibas el preaviso.

Aspecto Información clave Derecho reconocido Ausentarse dos horas diarias para buscar empleo Cuándo aplica Durante el período de preaviso en despidos objetivos Salario No se pueden descontar esas horas del sueldo Base legal Estatuto de los Trabajadores, artículo 53.2 Recordatorio institucional Ministerio de Trabajo lo explica públicamente en TikTok

Este esquema concentra lo esencial: quién, cuándo, cuánto tiempo y con qué respaldo legal. Por tanto, si la empresa comunica un despido con preaviso, conviene activar cuanto antes estas dos horas diarias para entrevistas y trámites.