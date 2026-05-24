Rosa, madre de 18 hijos, revela las cifras de su compra mensual: “Compramos 1.300 galletas, 240 litros de leche, siete docenas de huevos y lo más básico”

Rosa Pich-Aguilera, madre de una de las familias más numerosas de Europa con hijos en edad escolar, explica cómo organiza una casa donde la compra, la cena y hasta el ocio requieren planificación diaria.

Con 18 hijos, 15 de ellos vivos, la familia Pich-Postigo se ha convertido en un ejemplo de organización doméstica. Rosa, viuda desde 2017 tras la muerte de José María Postigo por un cáncer de hígado, comparte en redes sociales los retos de sacar adelante una casa numerosa donde cada decisión cuenta.

Cómo organiza Rosa Pich una compra mensual para una familia numerosa

La compra mensual de esta familia alcanza los 600 euros y se basa en productos de marca blanca y artículos básicos. ¿Qué entra en una compra así? Según cuenta Rosa, el volumen sorprende: “Compramos 1.300 galletas, 240 litros de leche, siete docenas de huevos y lo más básico”.

Además, el consumo diario incluye 12 barras de pan, que compran en la panadería del barrio con descuento. La fruta, por su parte, es siempre de temporada y a menos de un euro, adquirida en comercios locales.

Producto o gasto Cantidad o detalle Compra mensual 600 euros Galletas 1.300 unidades Leche 240 litros Huevos 7 docenas Pan diario 12 barras

Vaya, que aquí no hay sitio para improvisar demasiado. El presupuesto obliga a renunciar a caprichos como refrescos o chucherías, que los niños suelen disfrutar en cumpleaños de amigos.

La cena familiar como punto de encuentro diario entre sus 15 hijos

Para Rosa, la cena es uno de los momentos más importantes del día. Es cuando todos pueden reencontrarse, hablar de sus preocupaciones y buscar soluciones juntos. “Procuro que cada uno tenga su momento de protagonismo en la conversación”, explica.

La convivencia también exige normas sencillas. Los hijos comparten dormitorio y baño según sexo, mientras gestionan entre ellos su espacio. Rosa tiene su propia habitación y la casa cuenta con zonas preparadas para recibir amigos, a quienes considera parte importante de la vida familiar.

La madre reconoce que no todo es fácil. Entre risas, admite que el mayor reto son los ruidos: “Son los chillidos. Yo creo que los seres humanos tenemos un cupo de oír lloros y el nuestro ya se ha rebasado”.

Una familia marcada por la adversidad y por seguir adelante juntos

Rosa y José María venían también de familias numerosas, con 16 y 14 hermanos respectivamente. Hace 25 años decidieron formar su propio clan, aunque el camino no estuvo libre de dolor.

La pareja perdió a tres hijos: la mayor, fallecida a los 22 años por una cardiopatía congénita, y otros dos niños que no sobrevivieron a complicaciones al nacer. Rosa recuerda especialmente el fallecimiento de su hija mayor y explica que donó sus órganos tras su muerte. Las claves que, según Rosa, sostienen su modelo familiar son:

Educar a los hijos para servir, compartir, ceder y preocuparse por los demás.

No obsesionarse con el perfeccionismo ni ser demasiado exigentes.

Mantener valores firmes y fomentar la colaboración en casa.

Como ella misma resume, “lo importante no es tener recursos infinitos, sino enseñar a tus hijos a ceder, compartir y cuidar de los demás”.

Ocio gratuito y planes asequibles para cuadrar el presupuesto familiar

Los fines de semana, los planes suelen ser sencillos: parque, museos y actividades educativas gratuitas. Ir al cine todos juntos, en cambio, queda fuera del presupuesto, ya que Rosa calcula que una sesión para todos rondaría los 140 euros.

En Navidad, la familia puede llegar a reunir entre 80 y 100 personas, por lo que alquilan una granja escuela para celebrarlo juntos. ¿Complicado? Sí. Pero para Rosa, ver cómo sus hijos comparten y se ayudan es lo que hace que todo funcione.