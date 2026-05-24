Qué trabajadores pueden cobrar hasta 30 meses de subsidio del SEPE después de quedarse sin paro

La ayuda arranca en 570 euros y desciende por tramos hasta los 480 euros. Para cobrarla es necesario acreditar falta de rentas y, en los casos de mayor duración, cargas familiares.

Agotar la prestación contributiva por desempleo no siempre deja al trabajador sin cobertura. El Servicio Público de Empleo Estatal permite acceder al subsidio por agotamiento del paro cuando la persona sigue desempleada y cumple los requisitos exigidos. Eso sí, terminar el paro no garantiza la ayuda de forma automática, por lo que conviene conocer también cuánto dura el paro en 2026 según los días cotizados.

El subsidio del SEPE por agotar el paro exige rentas bajas y cargas familiares

Esta prestación está recogida en el artículo 274 de la Ley General de la Seguridad Social. Su acceso depende, sobre todo, de acreditar carencia de rentas. Esto significa no superar el 75% del Salario Mínimo Interprofesional.

Con el SMI de 2026 en 1.221 euros, el límite mensual queda en 915,75 euros. Por tanto, quien tenga ingresos por encima de esa cantidad no podrá cobrar este subsidio. ¿Y qué ocurre si existen hijos u otros familiares a cargo? En ese caso, la duración puede ser mucho mayor, especialmente tras los cambios que afectan a los subsidios del SEPE en 2026 según edad, ingresos y cotizaciones acumuladas.

Cuánto se cobra del subsidio del SEPE y durante cuánto tiempo puede mantenerse

La cuantía baja con el paso de los meses. Durante los primeros 6 meses se cobra el 95% del IPREM, 570 euros. Del mes 7 al 12 se percibe el 90%, 540 euros. A partir del año, la ayuda queda en el 80%, es decir, 480 euros mensuales.

La duración depende de la edad, de las responsabilidades familiares y del paro agotado. Será de 6 meses para menores de 45 años sin cargas que hayan consumido al menos 360 días de paro; también de 6 meses para mayores de 45 años sin cargas con al menos 120 días agotados; de 24 meses con cargas familiares y 120 días consumidos; y de hasta 30 meses si hay responsabilidades familiares y se han agotado al menos 180 días de prestación.

Renovar el subsidio del SEPE cada tres meses es obligatorio para no perderlo

El SEPE concede esta ayuda por periodos de tres meses, por lo que debe renovarse de forma obligatoria. Un despiste aquí puede salir caro, porque la protección se mantiene solo si se prorroga dentro del plazo correspondiente.

Un ejemplo claro sería el de un trabajador de 40 años que agota ocho meses de paro y tiene a su pareja y a su hijo a cargo, sin otros ingresos. Podría alcanzar los 30 meses de subsidio, aunque cobrando menos con el tiempo: 570 euros al inicio, 540 euros después y 480 euros desde el año. Además, quienes estén en una situación similar también pueden revisar cómo afecta la subida del salario mínimo al acceso a los subsidios del SEPE.