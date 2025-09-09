Se necesita personal en Marchamalo (Guadalajara) para trabajar en la planta Farmavenix: requisitos y condiciones laborales

¿Buscas empleo en el sector logístico con contrato directo en una empresa consolidada? Farmavenix, operador logístico referente en la gestión de la cadena de suministro a temperatura controlada, ha lanzado una oferta de trabajo para trabajar en el almacén de su centro de Marchamalo (Guadalajara).

Si deseas incorporarte a una compañía líder en la distribución farmacéutica, no dudes en conocer los requisitos, las condiciones laborales que ofrecen y cómo inscribirte, mandando el currículum con la información que damos en esta noticia.

Farmavenix lanza una oferta de empleo en Marchamalo para trabajar como personal de almacén en frío

La empresa, especialista en la distribución de medicamentos y vacunas a nivel nacional, necesita reforzar su plantilla ante la campaña de vacunación de la gripe. El puesto se desarrolla en su planta Farmavenix de Marchamalo (Guadalajara), trabajando en condiciones de frío controlado entre 2 y 8 grados, asegurando en todo momento la trazabilidad y la calidad de los pedidos.

Las principales funciones que se realizarán giran en torno a la descarga y ubicación de mercancía, la preparación y verificación de pedidos, el abastecimiento de líneas de producción, así como el manejo de sistemas de gestión (SAP, radiofrecuencia) y carretillas, garantizando el correcto flujo de productos dentro del almacén.

Requisitos que solicita Farmavenix y condiciones para trabajar en este puesto de Marchamalo

Para participar en el proceso de selección, la empresa exige cumplir con los siguientes puntos:

Tener finalizada la Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

Acreditar experiencia mínima de 1 año en almacén o logística.

Disponibilidad de incorporación inmediata.

Estar acostumbrado/a a trabajar en frío (2–8 ºC).

Disponer de diploma de carretillero en vigor según normativa UNE (5 máquinas).

Actitud enérgica, positiva y proactiva, con capacidad para el trabajo en equipo.

Además, se valorará de forma positiva contar con experiencia previa en almacenes de frío, manejo de radiofrecuencia, ERP (SAP) y conocimientos de trazabilidad.

Respecto a las condiciones laborales, la compañía ofrece contrato eventual de 2 meses, con posibilidad de continuidad en función del rendimiento, además de contratación directa por parte de Farmavenix. La jornada es completa y se organiza en dos modalidades de turnos de lunes a viernes: rotativo semanal de mañana y tarde (7:00–15:00 / 15:00–23:00) o turno fijo de noche (23:00–7:00).

El salario previsto se sitúa entre 23.000 y 24.000 euros brutos al año, distribuidos en 15 pagas, lo que garantiza una retribución competitiva dentro del sector.

Cómo enviar el currículum a Farmavenix

Farmavenix mantiene un firme compromiso con la igualdad de oportunidades en la selección y contratación. Si cumples con los requisitos y quieres incorporarte a su equipo en Marchamalo, debes acceder al portal de empleo donde aparece publicada la vacante, revisar la oferta y pulsar en “Inscribirme en esta oferta”. A continuación, tendrás que adjuntar tu currículum actualizado y, en caso de disponer de él, incluir el diploma de carretillero y certificados relacionados con la logística en frío.