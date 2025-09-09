Las cartas del IMSERSO comienzan a enviarse a millones de jubilados y pensionistas: cómo reservar viajes por solo 50 euros

El Imserso arranca su temporada número 40 con 879.213 plazas y el envío de cartas de acreditación para formalizar reservas. Habrá 7.447 plazas a 50 euros para quienes cobren pensiones no contributivas y, como novedad, opción de viajar con mascotas.

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha comenzado a remitir 2,8 millones de comunicaciones a más de 4,3 millones de personas acreditadas. El objetivo es claro: fomentar el envejecimiento activo, dinamizar el turismo en temporada baja y sostener el empleo en el sector.

Fechas de venta y comunidades autónomas para los viajes del Imserso 2025-2026

La comercialización se abrirá en dos turnos. ¿Te interesa saber cuándo te toca? Toma nota: el primer grupo inicia el 6 de octubre y el segundo, el 8 de octubre.

Fecha de venta Comunidades autónomas 6 de octubre Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Ceuta, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja, Navarra y País Vasco 8 de octubre Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla y Murcia

En total se ofertan 879.213 plazas: 440.284 para costa peninsular, 228.142 para costa insular y 210.787 para escapadas culturales y de naturaleza.

Cómo reservar los viajes del Imserso online o en agencias autorizadas

Las reservas podrán realizarse en agencias de viajes autorizadas o a través de las webs oficiales de las empresas adjudicatarias: www.turismosocial.es y www.mundicolor.es. Para reservar online se debe introducir el DNI y la clave de acreditación indicada en la carta. ¿Tienes la acreditación a mano? Con ella podrás elegir destino y modalidad.

Novedades del Imserso 2025-2026 con plazas a 50 euros y mascotas

Entre las novedades destacan 7.447 plazas a 50 euros para personas que perciben pensiones no contributivas de jubilación o incapacidad. El organismo asume el resto del coste para que este colectivo no quede fuera. Además, se permite viajar con animales de compañía en costa peninsular e insular, con un número limitado de plazas reservadas para esta modalidad. Una medida que, de hecho, reconoce el bienestar que aportan las mascotas. Suena bien, ¿verdad?

Requisitos para participar en el programa del Imserso y quién puede viajar

¿Quiénes pueden solicitar estas vacaciones subvencionadas? El programa está dirigido a residentes en España que sean pensionistas de jubilación del sistema de la Seguridad Social; pensionistas de viudedad con 55 años o más; pensionistas por otros conceptos a partir de 60 años; y asegurados o beneficiarios de la Seguridad Social con 65 años o más. También pueden acceder españoles residentes en el extranjero que cumplan los requisitos y emigrantes retornados pensionistas de sistemas públicos de otros países.

Se puede viajar con cónyuge o pareja de hecho (o convivencia estable) aunque no cumpla edad o pensión. También con hijos con discapacidad igual o superior al 45%, siempre que viajen con sus padres y compartan habitación o abonen el suplemento correspondiente.

Qué incluyen los viajes del Imserso en alojamiento transporte y servicios médicos

Antes de elegir destino, conviene repasar qué ofrece el programa. Por lo tanto, aquí tienes lo esencial de un vistazo:

Alojamiento en hoteles seleccionados con pensión completa (en capitales de provincia, media pensión). Transporte de ida y vuelta, póliza de seguros colectiva, servicio de medicina general complementario y programa de animación socio-cultural. Opción de habitación individual con suplemento, sujeta a disponibilidad.

En consecuencia, la propuesta mantiene su atractivo: precios ajustados, servicios incluidos y un calendario que facilita viajar fuera de temporada. ¿Listo para escoger destino?