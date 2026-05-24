Un hombre se jubila y crea un sistema capaz de generar electricidad diaria sin depender del sol, ni del viento y tampoco de baterías o represas

A veces la jubilación se imagina como descanso, jardín y café sin prisas. Marc Nering, en cambio, decidió mirar al río Cheakamus, en la provincia canadiense de Columbia Británica, y convertir esa corriente en energía para su casa. El resultado fue una rueda hidráulica de aluminio capaz de generar 36 kilovatios por hora al día. Y lo más llamativo es que lo hace sin depender del sol, del viento ni de esas baterías que suelen poner la cartera a temblar. La instalación genera entre 800 y 900 vatios de forma estable, con picos de hasta 3 kilovatios. Todo ello sin construir una represa ni alterar el flujo natural del río.

Cómo funciona la microcentral hidroeléctrica doméstica de Marc Nering

La idea de Nering parte de algo sencillo de entender: aprovechar la fuerza de la corriente del río para mover una rueda hidráulica. En este caso, la microcentral utiliza la energía cinética del agua, es decir, la fuerza que tiene el agua cuando se mueve, sin necesidad de crear una caída artificial ni retener el caudal.

Tras jubilarse, Nering rediseñó antiguos manuales de molinos usando software moderno. Con esa base creó una estructura ligera de aluminio y acero al carbono, pensada para soportar la tensión mecánica del sistema sin convertir el jardín en una obra faraónica.

La rueda descansa sobre una plataforma de hormigón instalada junto al río Cheakamus. Desde ahí, el sistema genera entre 800 y 900 vatios de forma estable y puede alcanzar picos de hasta 3 kilovatios, lo suficiente para que los excedentes se puedan inyectar a la red eléctrica mediante un convertidor.

Por qué esta rueda hidráulica no necesita baterías caras ni represas

La gran diferencia frente a sistemas solares o eólicos convencionales está en la continuidad. La microcentral de Nering aprovecha una corriente constante, por lo que no depende de las horas de luz ni de las condiciones climáticas externas. Vamos, que no tiene que cruzar los dedos cada mañana mirando si hay sol o si sopla el viento.

Para que el sistema funcione con una generación significativa, el agua debe alcanzar una velocidad mínima de tres metros por segundo. Esa exigencia técnica es el principal límite del proyecto, porque no todos los ríos ofrecen esa fuerza de corriente de manera adecuada.

El sistema usa un generador de imanes permanentes. Dicho de forma sencilla, es una pieza que transforma el movimiento de la rueda en electricidad sin depender de una caída de agua construida artificialmente. Por eso, el río sigue su curso y la instalación no actúa como una presa tradicional.

Qué problema resolvieron los rodamientos de madera de guayacán

El desarrollo técnico no fue llegar, colocar la rueda y listo. Las correas del sistema resbalaban cuando se mojaban y los rodamientos metálicos fallaban de forma constante por la filtración de agua del río. Como suele pasar, el detalle pequeño era el que podía echar por tierra todo el invento.

La solución definitiva no vino de una tecnología futurista, sino de una opción muy antigua: rodamientos de madera de guayacán fabricados por una empresa estadounidense. Estos componentes han funcionado sin problemas durante más de dos años y han demostrado más resistencia que el acero bajo el agua.

Elemento del sistema Dato clave Lugar Río Cheakamus, Columbia Británica, Canadá Potencia estable Entre 800 y 900 vatios Picos de generación Hasta 3 kilovatios Producción indicada 36 kilovatios por hora al día Velocidad mínima del agua Tres metros por segundo Rodamientos definitivos Madera de guayacán Tiempo sin fallos de los rodamientos Más de dos años

La tabla deja claro que el éxito del sistema no depende solo de la rueda de aluminio. También importan el caudal, la velocidad del agua, la resistencia de los materiales y, en este caso, unos rodamientos de madera que acabaron ganando la partida a los metales.

Qué controles ambientales tuvo que superar el proyecto

Para instalar la rueda, Nering tuvo que pasar por un entramado regulatorio municipal, provincial y federal. Traducido al lenguaje de cualquiera: papeleo a varios niveles, consultas y explicaciones, de esos procesos que rara vez se resuelven con un simple formulario y una sonrisa.

El objetivo era demostrar que la microcentral no dañaba al salmón migratorio ni al ecosistema local. También hubo conversaciones con comunidades indígenas para explicar que el sistema no retiene agua y que no funciona como una represa tradicional.

Además, el hecho de que no se altere el flujo del río ayudó a convencer a los grupos de kayakistas locales. En este tipo de proyectos, ese punto es clave: generar electricidad sin bloquear el agua ni cambiar la dinámica del entorno.

Qué pueden tener en cuenta quienes miran este sistema como ejemplo

La experiencia de Marc Nering muestra que una microcentral hidroeléctrica doméstica puede ser útil cuando existe una corriente constante y suficientemente rápida. No obstante, también deja claro que no basta con tener un río cerca de casa y ganas de ahorrar en electricidad. Antes de pensar en un sistema parecido, el propio caso apunta a varios aspectos importantes:

Comprobar si la corriente alcanza al menos tres metros por segundo. Diseñar una estructura capaz de soportar la tensión mecánica. Evitar que el sistema retenga agua o funcione como una represa. Resolver los problemas de filtración, correas y rodamientos. Superar los controles municipales, provinciales y federales cuando correspondan. Tener en cuenta el impacto sobre el salmón migratorio, el ecosistema local y otros usos del río.

En consecuencia, el proyecto no es una receta rápida, pero sí un ejemplo práctico de cómo una solución bien pensada puede generar energía constante. De hecho, el diseño de esta microcentral ya está siendo integrado en nuevos proyectos energéticos en países como Italia y Chile.