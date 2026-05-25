La DGT avisa a los ciclistas sobre cómo deben circular tras la nueva normativa vial

La nueva normativa permite construir carriles bici segregados en tramos de carreteras estatales, incluso reduciendo o eliminando parcial o totalmente el arcén. La medida afecta tanto a ciclistas individuales como a quienes circulan en grupo.

Cada fin de semana, muchos aficionados al ciclismo salen a las carreteras nacionales para practicar deporte y moverse de forma saludable y sostenible. Sin embargo, circular por calzadas y carreteras sigue suponiendo un riesgo importante para este colectivo. Por eso, la Dirección General de Tráfico lleva tiempo trabajando en una regulación que mejore las infraestructuras y haga que la bicicleta sea un medio de transporte más seguro.

La nueva norma del BOE permite crear carriles bici en carreteras estatales

El Boletín Oficial del Estado ha publicado una nueva normativa que abre la puerta a construir carriles bici segregados en tramos de carreteras estatales. Para ello, se podrá eliminar parcial o totalmente el arcén, siempre que no se comprometa la seguridad vial ni se perjudique el funcionamiento de la carretera.

La medida está vigente desde el 10 de octubre de 2025 y busca garantizar una mayor continuidad y prioridad en la circulación ciclista. En la práctica, esto permitirá crear vías ciclistas contiguas a las carreteras estatales y conectar mejor los recorridos ya existentes.

¿Significa esto que todos los arcenes desaparecerán? No exactamente. La nueva regulación permite reducirlos o eliminarlos cuando sea necesario para instalar carriles bici, pero siempre bajo criterios de seguridad.

Aspecto clave Qué establece la nueva normativa Ámbito Tramos de carreteras estatales Medida principal Construcción de carriles bici segregados Arcén Puede reducirse o eliminarse parcial o totalmente Condición No poner en riesgo la seguridad vial Objetivo Crear rutas ciclistas más seguras y conectadas

Con esta medida, se pretende avanzar hacia una red ciclista continua, segura y adaptada al aumento del uso de la bicicleta en España. Vamos, que la idea es que pedalear por carretera no sea una aventura de alto riesgo.

Qué obligaciones deben cumplir los ciclistas al circular por carretera

La DGT recuerda que los ciclistas tienen las mismas obligaciones que cualquier otro conductor y deben respetar las normas de circulación. La nueva normativa también recoge indicaciones que afectan tanto a quienes circulan solos como a los grupos. Estas son algunas de las obligaciones principales:

Circular lo más pegados posible al lado derecho de la vía.

Mantener separación de seguridad con bordillos y vehículos estacionados.

Circular de dos en dos como máximo cuando se va en grupo.

Usar el arcén derecho siempre que exista y sea transitable.

Abandonar el arcén solo en descensos prolongados y si es seguro.

Colocarse en hilera en zonas sin visibilidad o cuando haya aglomeraciones.

Además, los ciclistas pueden circular en paralelo, pero siempre situados en el extremo derecho. No obstante, en curvas, rasantes o tramos donde no haya visibilidad, deberán colocarse en fila.

Por qué la DGT refuerza los controles para mejorar la seguridad ciclista

La seguridad es el motivo principal de esta nueva regulación. Según los datos incluidos por la DGT, el 90% de las muertes por accidentes de bicicleta están causadas por vehículos motorizados. Incluso cuando estos siniestros no terminan en fallecimiento, el ciclista suele sufrir lesiones graves.

En 2024 fallecieron 46 ciclistas en España en accidentes de tráfico en vías interurbanas y urbanas. De ellos, 14 circulaban sin casco en entornos urbanos. En vías interurbanas, el casco es obligatorio.

Aunque muchas de estas normas no son nuevas, la DGT incrementará los controles para garantizar la seguridad de todos los usuarios de las carreteras españolas. Por lo tanto, la nueva ordenanza no solo busca ordenar la circulación, sino también reducir la siniestralidad y favorecer desplazamientos en bicicleta más seguros.