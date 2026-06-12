Vivir en casa de tus padres sin pagar alquiler puede salir caro y Hacienda lo explica

La convivencia con los padres no tiene consecuencias fiscales, pero residir sin pagar alquiler en una segunda vivienda familiar puede generar obligaciones ante Hacienda. El experto inmobiliario Sergio Gutiérrez advierte de que conviene documentar bien estas situaciones.

Recibir ayuda de los padres para acceder a una vivienda es algo muy habitual, sobre todo cuando comprar o alquilar se complica. Sin embargo, no todas las situaciones tienen el mismo tratamiento fiscal. Según explica el experto inmobiliario Sergio Gutiérrez, Hacienda puede analizar algunos casos en los que los padres permiten a un hijo vivir gratis en una vivienda de su propiedad.

Vivir en casa de los padres no tiene consecuencias fiscales para los hijos

La primera diferencia está en el tipo de convivencia. No es lo mismo vivir con los padres en la misma casa que ocupar otro inmueble de su propiedad sin pagar renta. ¿Dónde está la clave? En el uso de la vivienda y en la relación jurídica que exista entre padres e hijos.

Sergio Gutiérrez recuerda que, cuando un hijo comparte domicilio con sus padres, no hay problema fiscal por esa convivencia. Se considera una situación normal dentro del ámbito familiar y no genera obligaciones tributarias adicionales.

La situación cambia cuando los progenitores tienen una segunda vivienda y dejan que el hijo resida allí gratis. En ese caso no se está donando la propiedad, ya que para donar una vivienda hace falta una escritura pública ante notario. Aun así, la cesión gratuita del uso del inmueble sí puede tener implicaciones fiscales.

Cuándo la cesión gratuita de una vivienda familiar puede generar impuestos

Hacienda puede revisar estas operaciones para comprobar si deben aplicarse determinadas obligaciones tributarias. Por eso, los expertos recomiendan no dejar estas situaciones “de palabra”, porque luego pueden llegar los sustos. Estas son las situaciones principales que conviene diferenciar:

Situación familiar Posible consecuencia fiscal Vivir con los padres en la misma vivienda No genera obligaciones tributarias adicionales Vivir gratis en una segunda vivienda de los padres Puede ser revisado por Hacienda Recibir la vivienda en donación Supone una transmisión patrimonial con impuestos

Por lo tanto, cuando existe una cesión gratuita, una de las opciones más seguras es formalizar correctamente la relación entre padres e hijos.

En algunos casos, puede resultar conveniente firmar un contrato de alquiler real y acorde al mercado. Esto permite dejar constancia de las condiciones de uso del inmueble y reduce el riesgo de conflictos fiscales posteriores.

Qué impuestos hay que revisar antes de donar una vivienda a un hijo

Otra cuestión distinta es donar directamente la vivienda. Aquí sí existe una transmisión patrimonial y entran en juego varios impuestos. ¿Quién paga cada uno? Dependerá del impuesto y de la persona que intervenga en la operación. Los principales aspectos a tener en cuenta son:

El hijo que recibe la vivienda debe pagar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

El importe de este impuesto depende de la comunidad autónoma.

En Madrid existen bonificaciones del 99% para donaciones entre padres e hijos.

El donante puede tener que declarar una ganancia patrimonial en el IRPF si la vivienda ha subido de valor.

Los mayores de 65 años pueden quedar exentos en el IRPF si donan su vivienda habitual y cumplen los requisitos.

Además, hay que tener presente la plusvalía municipal. En una donación, este impuesto corresponde al receptor de la vivienda, es decir, al hijo o familiar que recibe el inmueble.

Por consiguiente, antes de ceder o donar una vivienda familiar conviene analizar bien el coste fiscal para ambas partes. No hacerlo puede salir caro, y más cuando intervienen distintos impuestos y las reglas cambian según la comunidad autónoma.