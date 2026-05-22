El Gobierno prepara ayudas de hasta 300 euros para jóvenes que no pueden afrontar el alquiler

El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 mejora la ayuda destinada a jóvenes inquilinos y permite que las comunidades autónomas gestionen las convocatorias, los plazos y la documentación necesaria.

Acceder a una vivienda de alquiler sigue siendo uno de los grandes problemas para muchos jóvenes en España. Los precios elevados, la falta de oferta asequible y la dificultad para ahorrar hacen que independizarse sea cada vez más complicado. Y claro, cuando el sueldo no alcanza para cubrir todos los gastos, cualquier ayuda cuenta.

Por eso, una de las medidas más destacadas del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 es la mejora del bono alquiler joven, que podrá llegar hasta los 300 euros mensuales para quienes cumplan los requisitos establecidos.

Quién podrá cobrar el bono joven de alquiler de hasta 300 euros al mes

La ayuda estará dirigida a jóvenes de hasta 35 años que vivan de alquiler y cumplan las condiciones de ingresos y contrato. Hasta ahora, el bono joven de alquiler estaba fijado en 250 euros mensuales, por lo que el nuevo plan supone un aumento de la cuantía máxima.

En el caso de quienes alquilen una habitación, la ayuda podrá alcanzar los 200 euros al mes. No obstante, hay un límite importante: la subvención no podrá superar el 60% de la renta que paga la persona beneficiaria.

¿Y qué pasa si el alquiler es demasiado alto? El plan también fija unos topes. Con carácter general, la vivienda no deberá superar los 1.000 euros mensuales, mientras que para una habitación el límite será de 600 euros al mes.

Las comunidades autónomas decidirán los plazos y cómo solicitar la ayuda

Aunque el marco del plan ya está aprobado y publicado en el BOE, la gestión dependerá de las comunidades autónomas. Esto significa que cada territorio deberá publicar su propia convocatoria, concretar los plazos de solicitud, la documentación exigida y el procedimiento para pedir la ayuda.

Por tanto, los jóvenes interesados deberán estar pendientes de la convocatoria de su comunidad autónoma. El plan tiene efectos desde el 1 de enero de 2026, aunque se prevé que las medidas comiencen a desplegarse durante el segundo semestre del año.

Además, los requisitos de renta también se tendrán en cuenta. Como referencia general, se utilizará el IPREM, aunque cada convocatoria autonómica podrá concretar las condiciones finales.

Otras ayudas del Plan Estatal de Vivienda para aumentar el alquiler asequible

El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 no se queda solo en el bono joven. También incluye medidas para ampliar la oferta de viviendas a precios moderados.

Entre ellas, se contemplan ayudas para propietarios que cedan sus viviendas a la Administración con el objetivo de destinarlas al alquiler asequible. Estas subvenciones podrán llegar hasta los 17.000 euros y alcanzar los 25.000 euros cuando el inmueble esté en una zona de mercado residencial tensionado.

También se prevén ayudas de hasta 12.000 euros para obras de reforma o rehabilitación en viviendas cedidas.