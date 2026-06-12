La televisión pierde protagonismo en el salón y esta es la alternativa que se está poniendo de moda en España

Durante años, el salón ha sido ese lugar donde todo acababa pasando tarde o temprano. La televisión mandaba, el sofá obedecía y el mueble grande hacía de rey del castillo, aunque a veces ocupara media pared sin pedir permiso. Pero este 2026 trae una forma distinta de entender la casa en España.

El salón ya no funciona como una estancia aislada, sino como una zona más dentro de un espacio abierto, compartido y mucho más flexible. La idea no es borrar el salón del mapa, sino quitarle rigidez y hacerlo más útil para el día a día. Y ahí es donde la televisión empieza a perder el sitio privilegiado que ha tenido durante tanto tiempo.

Por qué la televisión deja de ser el centro del salón en 2026

La nueva tendencia parte de una idea sencilla: el salón ya no tiene que girar siempre alrededor de una pantalla. Antes, la televisión condicionaba la colocación del sofá, el mueble principal y hasta la decoración de la pared más importante. Ahora, en cambio, muchas viviendas apuestan por espacios más ligeros visualmente, sin muebles grandes que pesen demasiado en el conjunto.

Esto no significa renunciar a ver películas o series, ni mucho menos. La diferencia está en cómo se hace. La pared principal puede pintarse de blanco para funcionar como pantalla de proyección, mientras el proyector queda integrado en el techo, en una estantería o incluso en un sistema motorizado que lo oculta cuando no se usa. La tele de toda la vida pierde protagonismo y el salón recupera aire, que tampoco viene mal.

Cómo cambia el salón cuando desaparece la pantalla tradicional

Cuando la televisión deja de ocupar el centro de la escena, la pared principal se convierte en una zona con muchas más posibilidades. Ya no hay una pantalla apagada marcando el diseño de la estancia ni un mueble grande rompiendo la continuidad visual. El espacio puede utilizarse para descansar, charlar, compartir momentos o crear una zona más despejada y agradable.

La experiencia de ver una película o una serie también cambia. Se apaga la luz, se proyecta la imagen sobre la pared y el salón se transforma en una especie de sala de cine doméstica. Cuando termina la proyección, todo vuelve a su estado natural, sin pantallas negras a la vista ni elementos que corten la armonía del conjunto.

Qué papel tienen la cocina y el comedor en esta nueva distribución

El salón abierto al comedor y la cocina cobra un sentido mucho más práctico. Antes, estas zonas solían estar separadas, pero ahora se integran en un flujo continuo donde cada persona puede hacer algo distinto sin quedar aislada. Alguien puede cocinar, otra persona leer en el sofá y otra teletrabajar en la mesa del comedor, todo dentro de un mismo espacio conectado.

La cocina deja de ser ese rincón apartado al que se entraba y se salía casi en modo trámite. Pasa a formar parte de la vida social del hogar, mientras el comedor recupera fuerza como lugar de reunión. En este nuevo esquema, los muebles también cambian: se buscan piezas más flexibles, más ligeras y menos invasivas, porque la casa ya tiene bastante con los metros que tiene.

Por qué la continuidad visual ayuda sobre todo en pisos pequeños

Eliminar divisiones y tabiques innecesarios aumenta la sensación de amplitud. Esto resulta especialmente útil en pisos pequeños, donde cada metro cuenta y donde una pared de más puede hacer que todo parezca más estrecho. La continuidad visual permite que salón, cocina y comedor se lean como un conjunto, no como varias estancias encerradas cada una en su parcela.

Además, esta distribución favorece una convivencia más dinámica. La casa se vuelve más fluida, más cómoda y más conectada. Por tanto, el salón no desaparece como tal, pero sí cambia de función: deja de ser una sala pensada casi únicamente para ver la televisión y se convierte en una zona social, abierta y adaptable.

Cómo usar la iluminación para transformar el ambiente

La iluminación ambiental gana muchísimo peso en esta tendencia. Se utilizan luces indirectas, regulables, cálidas por la noche y más naturales durante el día para adaptar el espacio a cada momento. No se busca la misma luz para cocinar que para ver una película, trabajar o mantener una conversación tranquila al final del día.

De esta forma, el mismo salón puede tener varias vidas en una sola jornada. Una luz más intensa sirve para cocinar o trabajar, una iluminación suave acompaña las conversaciones nocturnas y una atmósfera más relajada ayuda a disfrutar de una serie o una película en el proyector. Pequeños cambios, sí, pero de los que se notan bastante.

Qué soluciones funcionan según el tamaño de la vivienda

En viviendas grandes, la isla se convierte en una buena forma de conectar la cocina con el salón. Cuando incluye la zona de cocción, la campana extractora gana presencia y pasa a ser un punto importante del diseño. En ese caso, encajan mejor los modelos ligeros, en acero o cristal, porque ayudan a mantener una estética limpia y contemporánea.

En espacios más pequeños, una barra integrada en la cocina puede ser una alternativa práctica. Sirve para desayunar, tomar un aperitivo o hablar con los invitados mientras se cocina. También puede funcionar como una transición en forma de L entre cocina y salón, aportando una zona cómoda para comidas rápidas y uso diario sin saturar el espacio.

Qué recursos decorativos refuerzan esta tendencia en casa

Las grandes cristaleras de suelo a techo son otro recurso clave en los diseños modernos de cocinas abiertas al salón. Permiten que la luz fluya mejor y ayudan a transformar por completo el ambiente. Las paredes pueden sustituirse por puertas correderas de cristal, divisiones con cuarterones o paneles transparentes, soluciones que aportan luminosidad y una sensación de mayor amplitud.

También aparecen los pequeños desniveles como recurso arquitectónico para diferenciar ambientes. Elevar la cocina sobre una plataforma ligera permite separar visualmente las zonas sin levantar una pared. Es una forma sutil de dar personalidad al espacio y de marcar funciones sin romper esa continuidad que busca la vivienda actual.

Qué puedes hacer si quieres adaptar tu salón a esta nueva tendencia

Antes de mover muebles a lo loco, conviene pensar qué uso real tiene el salón en el día a día. No todas las casas necesitan lo mismo, y ahí está la gracia. Algunas viviendas pueden ganar mucho eliminando el protagonismo de la televisión, mientras otras solo necesitan aligerar muebles, mejorar la iluminación o conectar mejor la cocina con el comedor.

Estas son algunas ideas prácticas que salen de esta nueva forma de organizar la vivienda:

Sustituir la televisión tradicional por un proyector integrado en el techo, una estantería o un sistema motorizado. Pintar la pared principal de blanco para usarla como superficie de proyección. Apostar por muebles más ligeros y flexibles, evitando piezas grandes que corten la continuidad visual. Usar luces indirectas y regulables para crear ambientes distintos durante el día y la noche. Integrar cocina, comedor y salón en un espacio abierto cuando la distribución lo permita. Colocar una isla en viviendas grandes o una barra en cocinas pequeñas para conectar mejor las zonas. Utilizar cristaleras, puertas correderas de cristal o paneles transparentes para ganar luz y amplitud.

En consecuencia, el cambio no va solo de quitar una pantalla. Va de convertir el salón en un espacio más cómodo, social y adaptable. La televisión deja de mandar en la distribución y la vivienda gana una sensación más abierta, moderna y conectada con la vida diaria.