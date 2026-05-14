Cambió una casa fija por un camión: “No pago alquiler, ni luz y apenas pago agua”

Hay quien abre la factura de la luz con miedo y quien, directamente, decidió salirse del circuito. Ese es el caso de Franc Molinos, un creador de contenido de 38 años que vive desde el año 2016 de forma nómada en un camión camperizado. Es decir, en un camión adaptado como vivienda, con lo necesario para hacer vida sobre ruedas.

Lo hace junto a sus dos perros y lo cuenta en redes sociales, donde comparte cómo organiza sus gastos, sus viajes y su día a día. Su caso llama la atención porque asegura que lleva siete años sin pagar alquiler, sin pagar luz y pagando muy poco por el agua. Y claro, con los precios de la vivienda como están tanto el alquiler como las hipotecas, el asunto engancha bastante.

¿Quién es Franc Molinos y por qué vive en un camión camperizado?

Franc Molinos es un joven de 38 años que lleva desde 2016 viviendo de forma nómada en su camión camperizado. Este estilo de vida consiste en no tener una vivienda fija tradicional y desplazarse con una casa sobre ruedas, algo que suena muy libre, aunque también exige organización y ciertos ajustes diarios.

Según ha compartido en redes sociales, vive con sus dos perros y ha convertido su experiencia en una forma de vida y también en una actividad profesional. A raíz de lo que ha aprendido, ha creado un negocio dedicado a camperizar camiones para personas que quieran sumarse a este modelo.

Además, Franc Molinos ha escrito libros y ha hecho un pódcast donde relata cómo es llevar esta vida de nómada. También acumula más de 100.000 seguidores en Instagram y más de 50.000 en TikTok, lo que le permite generar ingresos para sostener este modo de vida.

¿Cuánto ahorra al no pagar alquiler, luz y apenas agua?

Franc Molinos lo resume con una frase bastante directa: “Llevo siete años sin pagar alquiler, no pago luz y apenas pago agua”. También ha explicado que no lo hace porque “sea rico”, sino porque decidió cambiar “una casa fija por una casa con ruedas”.

La idea, según él mismo ha contado, no pasa por dejar de trabajar, sino por cambiar el objetivo de ese trabajo. En sus propias palabras: “Mucha gente me pregunta cómo hago para vivir viajando y la respuesta es fácil: antes trabajaba para pagar facturas, ahora trabajo para vivir experiencias”.

Y ahí está el punto que más llama la atención. Frente a una vivienda convencional, este modelo elimina algunos gastos habituales como el alquiler o la luz, aunque no borra todos los costes. Porque vivir en un camión puede sonar a libertad total, pero el diésel, el internet, la comida y la lavandería no se pagan con buenas vibraciones.

¿Cuánto gasta al mes viviendo en un camión con dos perros?

Franc Molinos también ha contado en redes sociales cuánto gasta mensualmente viviendo en su camión. Según sus cifras, el gasto mensual ronda los 470 euros, aunque algunas partidas varían bastante según el uso del vehículo y las necesidades de cada mes. Estos son los gastos que ha detallado:

Gasto mensual Importe indicado Diésel y gasolina Entre 30 euros y 150 euros Llenado y vaciado de agua Entre 3 euros y 8 euros Comida Entre 150 euros y 200 euros Snacks para sus dos perros Aproximadamente 150 euros Mantenimiento del camión Hasta 200 euros Internet 35 euros Lavandería Aproximadamente 20 euros Gasto mensual total aproximado Alrededor de 470 euros

La cifra contrasta con el coste de una vivienda tradicional. Según la información aportada, un alquiler de una vivienda de 80 metros cuadrados en España puede suponer en promedio unos 1.200 euros al mes.

Eso sí, este estilo de vida no es para todo el mundo. Aunque el ahorro en alquiler, luz y agua puede ser importante, vivir en un camión implica renunciar a ciertas comodidades, organizar los desplazamientos y asumir gastos concretos que no siempre aparecen cuando se mira solo la parte bonita del viaje.

¿Cómo genera ingresos Franc Molinos con este estilo de vida?

Franc Molinos no solo vive en su camión camperizado, sino que también ha construido alrededor de esa experiencia una actividad profesional. Ha creado contenido en redes sociales, ha escrito libros, ha hecho un pódcast y ha desarrollado un negocio de camperización de camiones.

Ese negocio nace precisamente de su experiencia personal. Tras años viviendo de forma nómada, ha puesto en marcha una actividad dirigida a personas que quieran adaptar un camión para convertirlo en una vivienda sobre ruedas.

Además, sus perfiles digitales tienen un peso importante. Con más de 100.000 seguidores en Instagram y más de 50.000 en TikTok, consigue generar ingresos que le ayudan a mantener este estilo de vida.

¿Qué debe tener en cuenta alguien antes de vivir en un camión?

Aunque la historia de Franc Molinos pueda sonar atractiva, también deja claro que no todo se reduce a dejar de pagar alquiler y echarse a la carretera. Antes de dar un cambio así, conviene mirar los gastos reales y pensar si este modo de vida encaja con la rutina de cada persona. Estos son algunos puntos prácticos que se desprenden de su experiencia:

Revisar los gastos mensuales básicos: combustible, comida, agua, internet, lavandería y mantenimiento.

Tener en cuenta que el mantenimiento del camión puede llegar a 200 euros.

Valorar si se puede vivir sin una casa fija tradicional.

Pensar en las necesidades de los animales, como ocurre en su caso con sus dos perros.

Contar con una fuente de ingresos, ya sea por redes sociales, libros, pódcast, un negocio propio u otra actividad.

Asumir que no pagar alquiler no significa vivir sin gastos.

En consecuencia, la experiencia de Franc Molinos muestra una alternativa real para quien busca una vida más móvil y con menos facturas fijas. Pero también enseña que la libertad sobre ruedas necesita planificación, ingresos y una buena dosis de adaptación.