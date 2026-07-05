Una responsable de una gasolinera explica por qué pagar más por el combustible no siempre significa cuidar mejor el coche

La responsable de Elefante Azul y Autonetoil Sant Antoni, en Ibiza, desmonta mitos sobre los combustibles premium, las gasolineras low cost y los errores más habituales al repostar.

Repostar gasolina o diésel parece una rutina sencilla, pero una mala elección en el surtidor puede acabar en una avería importante. Mónica Marí, responsable de la estación de servicio Elefante Azul y Autonetoil Sant Antoni, en Ibiza, explica que muchos conductores siguen teniendo dudas sobre qué combustible usar, cuándo llenar el depósito o si merece la pena pagar más por una gasolina premium.

Tras años trabajando en el sector, Marí asegura que las estaciones de servicio han cambiado mucho. Ya no son solo un lugar para echar carburante. Ahora incorporan túneles de lavado, lavandería, tienda inteligente, puntos de recogida de paquetes, aspiradores y zonas para caravanas. Esa transformación también ha aumentado la necesidad de atención al cliente.

Los errores más frecuentes al repostar gasolina y diésel en una estación de servicio

Según explica la responsable, una parte importante del trabajo diario consiste en ayudar a los clientes con los sistemas de autopago, los programas de lavado o las incidencias en los surtidores. “Hay clientes que necesitan ayuda para utilizar los terminales de autopago o para elegir correctamente los programas de lavado”, señala.

Entre los fallos más habituales está seleccionar mal el combustible, pagar en una máquina que no corresponde al surtidor elegido o pensar que el sistema no funciona cuando realmente se ha introducido una opción incorrecta. Aunque pueda parecer un descuido menor, en algunos casos el error puede tener consecuencias caras.

Marí también advierte sobre una costumbre muy extendida: apurar demasiado la reserva. No recomienda hacerlo de forma habitual porque con el tiempo pueden acumularse residuos en el fondo del depósito. Por eso, considera más prudente repostar antes de llegar al límite.

Por qué el combustible premium no siempre compensa frente a la gasolina 95

Una de las dudas más repetidas entre los conductores es si merece la pena pagar más por los combustibles premium. Para Marí, la respuesta no es automática. “Muchos conductores creen que el combustible más caro es mejor, pero no siempre es así”, afirma.

La responsable explica que el carburante ya viene aditivado y que, además, en su estación se añaden aditivos específicos en cada descarga. Por ello, rechaza la idea de que una gasolinera low cost venda necesariamente combustible de peor calidad.

También apunta a un hábito frecuente: conductores que buscan gasolina 98 convencidos de que su coche funcionará mejor, aunque su vehículo esté preparado para usar gasolina 95 sin problema. Su recomendación es seguir siempre las especificaciones del fabricante y no elegir el carburante solo por el precio o por la percepción de mayor calidad.

Qué hacer si se echa el carburante equivocado en el depósito

El error más grave al repostar es confundir gasolina y diésel. Si ocurre, Marí insiste en que no se debe arrancar el motor. Lo correcto es llamar a una grúa o a un mecánico para vaciar el depósito antes de poner el vehículo en marcha.

Aunque los coches modernos incorporan sistemas que reducen este riesgo, la responsable confirma que sigue pasando. En sus años de experiencia se ha encontrado con alrededor de una decena de casos.

Sobre el mejor día para repostar más barato, Marí desmonta otro mito. No existe una regla fija que permita asegurar que un día concreto de la semana el carburante siempre cuesta menos. El precio depende de la compra del combustible y de las decisiones comerciales de cada empresa.

De cara al futuro, cree que las estaciones de servicio tendrán que adaptarse al crecimiento del coche eléctrico. Las nuevas instalaciones ya incorporan puntos de carga en muchos casos, pero una implantación masiva exigirá cambios importantes.

Su consejo final para los conductores es claro: informarse sobre el combustible que necesita el vehículo, no dejarse llevar por la idea de que lo más caro siempre es mejor y prestar atención al surtidor elegido.